Na rynku fuzji i przejęć mamy spowolnienie po rekordzie

Czy z uwagi na sytuację makroekonomiczną czeka nas dalsze spowolnienie na rynku M&A (fuzji i przejęć)? Czy może rynek wróci do trendów wzrostowych po ostatnich wyborach parlamentarnych? – Prawda może leżeć pośrodku – oceniają eksperci z Corporate M&A Wolf Theiss.

Jak podkreślają w swoim komentarzu przedstawiciele kancelarii prawnej Corporate M&A Wolf Theiss, w środowisku ogólnego spowolnienia gospodarczego rynek wszedł w tryb oczekiwania na pozytywne sygnały.

Polska nie jest tutaj wyjątkiem, bo z analiz rynkowych wynika, że także w ujęciu globalnym w 2023 roku zarówno liczba, jak i wartość transakcji uległa zmniejszeniu.

Jak wynika z raportów branżowych i obserwacji przedstawicieli kancelarii Wolf Theiss, rok 2022 był jednym z rekordowych na polskim rynku fuzji i przejęć pomimo wciąż odczuwalnych dla gospodarki skutków pandemii COVID-19 i wojny na Ukrainie.

Obecnie rynek M&A (fuzji i przejęć) jest w fazie spowolnienia. Transakcje są wartościowo mniejsze niż w latach ubiegłych, a inwestorzy, jeśli się angażują, to chcą raczej skorzystać z okazji i chwilowych niższych wycen.

Zespół Corporate M&A Wolf Theiss w swoim komentarzu zwraca uwagę, że w 2022 roku na rynku aktywni pozostawali zarówno inwestorzy sektorowi, jak i polskie oraz zagraniczne fundusze private equity. Podobnie jak w latach poprzednich, bardzo często w procesach aukcyjnych o nabycie tych samych podmiotów (targetów) konkurowali ze sobą gracze branżowi i fundusze, a niesłabnącym zainteresowaniem cieszyły się transakcje w sektorach TMT, nowych technologii, ochrony zdrowia i biotechnologii, produkcji oraz energetyki.

Ten trend, choć w istotnie zmniejszonej skali, jest widoczny także w bieżącym roku. W pierwszej połowie 2023 roku zauważalne jest spowolnienie gospodarcze w Polsce i rynek wszedł w tryb oczekiwania na pozytywne dla gospodarki sygnały.

Jak podkreśla Wolf Theiss, globalne statystyki zasadniczo odpowiadają trendom w Polsce. Uczestnicy rynku fuzji i przejęć wydają się być zgodni co do tego, że wciąż jeszcze wysoka inflacja i problemy z łańcuchami dostaw wpływają znacząco na ten rynek. Z drugiej strony cały czas panuje przekonanie, że w krótkiej perspektywie możemy znowu wrócić do wysokiej dynamiki na rynku.

Wobec zebrania przez fundusze private equity istotnych środków we wcześniejszych latach zespół Wolf Theiss ocenia, że pozostaną one aktywne i będą poszukiwały nowych okazji transakcyjnych.

W sytuacji niepewności także fundusze i inwestorzy strategiczni ograniczają ryzyko, skupiając się na mniejszych aktywach. W efekcie można się spodziewać nadal wielu transakcji, choć niekoniecznie będziemy świadkami rekordów, jeśli chodzi o wartość rynku fuzji i przejęć w Polsce. Dodatkowym czynnikiem, który wyraźnie wpływa na ostudzenie sytuacji na polskim rynku, jest także zaostrzenie polityki kredytowej banków i ciągle relatywnie wysokie stopy procentowe.

Wybory i polityka krajowa mają ograniczone znaczenie dla rynku M&A

Polityka krajowa według ekspertów z Wolf Theiss nie będzie raczej czynnikiem, który istotnie wpływa na sektor fuzji i przejęć w Polsce. Jak zauważają, pomimo że temperatura sporu politycznego bywała ostatnio u nas wysoka, inwestorzy podchodzili do niego z dystansem i nie wywierał on kluczowego wpływu na decyzje biznesowe. Ogólnie jednak ukonstytuowanie się nowego rządu i zwiększenie szans na odblokowanie unijnych środków z Krajowego Programu Odbudowy powinny mieć wpływ stymulujący całą gospodarkę, włączając w to rynek fuzji i przejęć.

Zwiększony poziom interwencjonizmu gospodarczego jest zjawiskiem światowym, więc – zdaniem zespołu Corporate M&A Wolf Theiss – inwestorzy nie traktują go jako specyficznego dla polskiego rynku. Z kolei odpowiedzią na sytuację wymiaru sprawiedliwości w Polsce może być powszechne zjawisko poddawania potencjalnych sporów, wynikających z transakcji fuzji i przejęć, pod rozstrzygnięcie trybunałów arbitrażowych.

W ich ocenie jednak na pewno dużo groźniejsze, jeśli chodzi o wpływ na rynek fuzji i przejęć, są wysoka inflacja i polityka banku centralnego w zakresie stóp procentowych, które negatywnie wpływają w szczególności na warunki finansowania.