Na rynku uspokojenie nastrojów, ale sentyment pozostaje słaby

W środę (31 sierpnia) główne indeksy warszawskiego parkietu z wyjątkiem mWIG40, który zyskał 1,1 proc., zanotowały niewielkie spadki, a umacniający się złoty oraz spadki cen gazu i energii elektrycznej pokazują, że nastroje uspakajają się - powiedział dyrektor departamentu analiz i doradztwa Noble Securities, Sobiesław Kozłowski. Jego zdaniem, w takim otoczeniu na rynku przydałoby się odbicie, jednak inwestorzy mogą obawiać się września, który na rynkach kapitałowych ma kiepskie statystyki.

WIG20 zakończył sesję spadkiem o 0,45 proc. do 1.528,22 pkt., WIG stracił 0,13 proc. do 50.174,09 pkt. Z indeksów małych i średnich spółek sWIG80 poszedł w dół o 0,64 proc. do 17.077,48 pkt., a mWIG40 zyskał 1,13 proc. do 3.838,57 pkt.

Obroty na szerokim rynku były duże i wyniosły 1,356 mld zł, z tego 1,21 mld przypadło na spółki z WIG20. Największe obroty na rynku zanotowały: PKN Orlen (197 mln zł) oraz Pekao (162 mln zł).

W ujęciu sektorowym zyskało 8 z 15 indeksów. Najmocniej wzrosły WIG-Media (4,24 proc.), WIG-GRY (1,94 proc.) oraz WIG.GAMES5 (1,67 proc.). Najmocniej zaś zniżkowały WIG-Górnictwo (-5,14 proc.), WIG-Motoryzacja (-1,54 proc.) oraz WIG-Nieruchomości (-1,06 proc.).

Rozchwianie notowań poszczególnych spółek z WIG20 było znaczące

"Środowa sesja była ciekawa, szczególnie jeśli uwzględni się fakt zdecydowanie wyższych od oczekiwań danych o inflacji konsumenckiej z Polski. Rynek przyjął te dane neutralnie, choć rozchwianie notowań poszczególnych spółek z WIG20 było znaczące" - powiedział dyrektor departamentu analiz i doradztwa Noble Securities, Sobiesław Kozłowski.

W środę Główny Urząd Statystyczny podał, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2022 r. wzrosły rdr o 16,1 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,8 proc. Ankietowani analitycy oczekiwali wzrostu cen w sierpniu o 15,5 proc. rdr i wzrostu o 0,2 proc. mdm.

Analityk zwrócił uwagę na umacniającego się złotego, co w świetle ostatnich spadków naszej giełdy jest ciekawe.

Mówiąc o globalnym otoczeniu Kozłowski zwrócił uwagę na mocne spadki cen gazu i energii.

"Po mocnych spadkach cen gazu i energii elektrycznej rynki kapitałowe wydają się łapać punkt równowagi, ale czy to jest trwała równowaga trudno jest powiedzieć. Moim zdaniem, po mocnym spadku przydałaby się próba odbicia, a póki co mamy tylko zatrzymanie czy spowolnienie ruchu w dół" - dodał analityk Noble Securities.

Zdaniem Kozłowskiego, być może inwestorzy obawiają się września, który na rynkach kapitałowych ma raczej kiepskie statystyki.

"Moim zdaniem, wszystkie oczy będą obecnie zwrócone na banki centralne, głównie EBC i Fed, choć to jeszcze dość odległa perspektywa" - powiedział Kozłowski.

"Wydaje się zatem, że na rynku mamy pewne uspokojenie nastrojów czy stabilizację notowań, choć sentyment pozostaje słaby, o czym świadczą np. spadki JSW i Eurocash po publikacji dobrych wyników za II kw. br." - powiedział analityk Noble Securities.

Największe obroty na rynku zanotowały PKN Orlen i Pekao

W momencie zamykania krajowej giełdy, na najważniejszych, europejskich parkietach panowały umiarkowanie negatywne nastroje. W tym okresie DAX spadał o 0,4 proc., francuski CAC 40 szedł w dół o ok. 0,78 proc., a w Wielkiej Brytanii FTSE 250 zniżkował o 0,2 proc.

Na giełdach amerykańskich w czasie zamykania GPW panowały neutralne nastroje: Nasdaq100 rósł o 0,07 proc., S&P500 notowany był na wtorkowym zamknięciu, a DJI notował ok. 0,06 proc. wzrosty.

W WIG20 dobrze liderami były akcje PKO BP, mBanku oraz PZU

W WIG20 po wahaniach z początku sesji, w kolejnych godzinach notowań dobrze radził sobie sektor finansowy, którego liderami były akcje PKO BP (2,84 proc.), mBanku (1,78 proc.) oraz PZU (0,64 proc.). Niewielkie, ok. 0,4 proc. spadki zanotowały natomiast Santander Bank Polska oraz Pekao. Indeks sektorowy WIG-Banki zyskał natomiast 1,61 proc.

W gronie liderów wzrostów z połowy sesji utrzymały się akcje CD Projekt (2,7 proc.) oraz Allegro, którego kurs poszedł w górę o 2,82 proc. do 24,8 zł.

Wahania w przedziale 71-72,8 zł za akcję miało Asseco Poland, kończąc sesję na poziomie 71,7 zł na 0,35 proc. plusie.

Asseco we wtorek opublikowało raport za I półrocze br. Zgodnie z tymi danymi zysk netto grupy w drugim kwartale 2022 roku wzrósł o 1,1 proc. rok do roku, do 140,9 mln zł. Wynik był zbliżony do szacunków opublikowanych wcześniej przez spółkę. W drugim kwartale 2022 roku Grupa odnotowała sprzedaż na poziomie 4,2 mld zł, co stanowi wzrost o 23 proc. Zysk operacyjny wyniósł 540 mln zł (wzrost o 54 proc.), a zysk operacyjny non-IFRS 484 mln zł (wzrost o 13 proc.). Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w ujęciu non-IFRS ukształtował się na poziomie 147 mln zł (wzrost o 10 proc.).

Jak poinformował wiceprezes Asseco Marek Panek, portfel zamówień spółki jest wyższy rok do roku o 24 proc. Wiceprezes wskazał, że spółka z optymizmem, chociaż ostrożnie patrzy na drugą połowę roku. Grupa ma koszty pod kontrolą, a rentowność netto powinna wynieść 9,3-9,4 proc.

Po wyższym otwarciu i wyraźnych spadkach w pierwszych godzinach handlu, mocniejszą drugą część sesji miały akcje PGNiG i PKN Orlen. PGNiG zamknęło się na 0,11 proc. plusie, a PKN Orlen zniżkował o 0,26 proc. do 60,98 zł, choć w czasie sesji notowany był już na 59,28 zł i testował minima z lutego br.

Jak poinformował szef PKN Orlen Daniel Obajtek, PKN przedłuża do 15 września rabat 30 gr/l paliwa dla posiadaczy aplikacji VITAY.

Najsłabsze z grona blue chipów w połowie i na zakończeniu sesji były akcje Dino Polska (-4,37 proc.) oraz KGHM, których kurs spadł o 5,61 proc. do 88,5 zł i zamknął sesję na 52-tygodniowych minimach.

W WIG20 wyraźne spadki zanotowały także JSW (-3,96 proc.) oraz obydwie spółki telekomunikacyjne. Orange Polska zniżkował o 2,57 proc., a Cyfrowy Polsat - o 2,46 proc.

W mWIG40 najmocniej zyskały akcje PKP Cargo

W mWIG40 najmocniej zyskały akcje PKP Cargo (11,11 proc. do 13,1 zł), którego kurs testował przełamane wsparcia znajdujące się w okolicach 13 zł za akcję. Dzięki mocnej końcówce notowań o 7,06 proc. wzrosły natomiast akcje Asseco SEE, a ponad 5 proc. zwyżkowały kursy Bank Millennium, Grupy Pracuj oraz WP Holding.

W okolicach poziomu odniesienia zamknęły sesję akcje Enei, a spółka wstępnie szacuje zysk netto w I półroczu 2022 roku na 861 mln zł, a zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na 739 mln zł. EBITDA grupy po sześciu miesiącach wynosi 1,84 mld zł, a przychody 14,71 mld zł.

Na 0,96 proc. plusie na poziomie 738 zł notowania zakończyła Neuca, choć w czasie sesji wyraźnie spadała, a jej kurs sięgał okolic 690 zł za akcję. Spółka przed sesją opublikowała wyniki finansowe, zgodnie z którymi odnotowała w II kw. 2022 roku 96,6 mln zł EBITDA oraz 2,65 mld zł przychodów wobec odpowiednio 55,7 mln zł i 2,33 mld zł przed rokiem. Konsensus zakładał EBITDA na poziomie 94,9 mln zł oraz 2,72 mld zł przychodów.

Na 3,52 proc. minusie na poziomie 104,2 zł sesję zakończył LiveChat Software, dla którego analitycy Haitong Bank, w raporcie z 30 sierpnia, podnieśli rekomendację do "kupuj" z "neutralnie". Cena docelowa akcji została podniesiona do 134,5 zł ze 104 zł.

W podobnej do LiveChat skali spadki zanotowały również akcje AmRestu oraz Eurocash.

Spośród małych, skupionych w sWIG80 najmocniej w górę poszły akcje Rafako (6,62 proc.), które odbijały po czterech mocno spadkowych sesjach z rzędu.

Mocne, 5,07 proc. wzrosty do 2,175 zł przy 3,2 mln zł obrotu zanotował natomiast CI Games, a jego kurs zamknął się na 52-tygodniowych maksimach.

Najsłabszy w tym segmencie rynku, podobnie jak w połowie notowań był ML Systems, którego kurs spadł o 7,23 proc. do 66,75 zł i wrócił do poziomów z połowy lipca br.

W I półroczu 2022 roku przychody ML System wzrosły o 45 proc. rdr do 105,3 mln zł, a EBITDA wzrosła o 19,5 proc. rdr do 13,1 mln zł. Strata netto wyniosła 3,8 mln zł wobec 3,2 mln zł zysku netto w analogicznym okresie roku poprzedniego. Jak podano, jest to m.in. konsekwencja wyższych kosztów amortyzacji - o 7,2 mln zł w ujęciu rok do roku oraz kosztów wynikających z realizacji strategii, w tym wzrostu zatrudnienia. Na wynik finansowy duży wpływ miały również wyższe koszty obsługi długu bankowego związanego z finansowaniem wysokich nakładów inwestycyjnych.

W samym drugim kwartale przychody ze sprzedaży ML System wyniosły 50,3 mln zł, a EBITDA sięgnęła 7,8 mln zł. Spółka poinformowała, że jej portfel zamówień wynosi ponad 280 mln zł.

