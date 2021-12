Na szczycie cyfrowym ONZ relacje grup włączających w cyfrową rzeczywistośc m. in prawa czlowieka

Relacje przedstawicieli 17 tzw. Dynamicznych Koalicji IGF wypełniły w środę rano największe forum obrad Szczytu Cyfrowego ONZ. Grupy te, składające się z ekspertów i społeczników, pracują nad włączaniem w rzeczywistość cyfrową kluczowych praw człowieka i celów zrównoważonego rozwoju.

Forum Zarządzania Internetem (ang. Internet Governance Forum - IGF) to globalna wielostronna platforma ułatwiająca dyskusję na temat polityki publicznej związanej z zarządzaniem internetem. IGF zostało powołane w 2006 r. jako przez Światowy Szczyt Społeczeństwa Informacyjnego (WSIS) i zwołane przez Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych.

Dotychczas różne rządy na całym świecie zorganizowały już 15 dorocznych spotkań IGF - nazywanych szczytami cyfrowymi ONZ. Od 6 do 10 grudnia w Katowicach odbywa się 16. spotkanie IGF, którego gospodarzem jest rząd RP.

IGF jest całorocznym procesem obejmującym doroczne spotkania - szczyty cyfrowe oraz działania podejmowane pomiędzy nimi. Na szczytach cyfrowych ONZ - IGF gromadzą się interesariusze z całego świata w celu omówienia najbardziej istotnych kwestii związanych z zarządzaniem Internetem. W okresie pomiędzy szczytami cyfrowymi ONZ społeczność IGF opracowuje merytoryczne działania, by następnie omawiać je podczas szczytów. Działania te obejmują Fora Najlepszych Praktyk (BPF), Koalicje Dynamiczne (DC) oraz Inicjatywy Krajowe i Regionalne (NRI).

W środę, w drugim dniu Szczytu Cyfrowego ONZ - IGF 2021 w Katowicach, relacje ze swoich prac przedstawiało 17 Dynamicznych Koalicji IGF.

Przedstawicielka DC zajmującej się publicznym dostępem do bibliotek Valensiya Dresvyannikova wskazała, że ten obszar wpisuje się w prawo swobodnego dostępu do wiedzy. Wśród tendencji w tym obszarze wymieniła elastyczność i innowacyjność bibliotek i podobnych instytucji zarówno w zakresie zapewniania przez nie dostępu do zasobów przez internet, jak i udostępniania przez nie dostępu do sieci.

Prof. Chris Marsden, reprezentujący DC zajmującą się neutralnością sieci, podkreślił wagę otwartości internetu, szczególnie w czasie kryzysu pandemicznego. Marsden zaznaczył, że wszystkie platformy internetowe muszą mieć możliwość współpracy z innymi platformami i usługami, a także być możliwie dostępne - stąd kontakty tej grupy z regulatorami i innymi interesariuszami w różnych krajach, mających bardzo różne podejście do tej kwestii.

DC ds. neutralności sieci ściśle współpracuje przy tym z DC ds. odpowiedzialności platform oraz DC ds. łączności. Reprezentująca DC ds. odpowiedzialności platform Yasmin Curzi de Mendonca zaznaczyła, że starania tej grupy dotyczą zbliżania do siebie decydentów, przedstawicieli świata nauki i sektora prywatnego rekomendując działalności na platformach cyfrowych zgodne z prawami człowieka, proponując dobre praktyki i skuteczne rozwiązania; powstał też specjalny glosariusz.

Mówiąca o pracy DC ds. praw i zasad Minda Moreira podkreśliła że odnosi się ona zawsze do Karty Praw Podstawowych ONZ, a jej działania w zakresie prawa do rozwoju są ściśle powiązane ze zrównoważonym rozwojem środowiska. Moreira podkreśliła, że zrównoważonego rozwoju środowiska w poprzednich latach nie było w głównym programie prac IGF, kwestie te pojawiły się w nim od 2018 r.; są także obecne na sesjach tegorocznego szczytu. "Chcemy się upewnić, że nowe technologie są zrównoważone również pod względem środowiska naturalnego" - wskazała.

Jutta Croll z DC ds. praw dziecka w środowisku cyfrowym mówiła o współpracy tej grupy m.in. z Komisją ONZ ds. praw dziecka przy tworzeniu nowych standardy rozumienia praw dziecka do ochrony a zarazem uczestnictwa w środowisku cyfrowym przy zagwarantowaniu ich najlepszych interesów w tej przestrzeni. "Musimy pewne prawa wyważyć, np. jak wyważyć wolność słowa a zarazem ochronę praw dzieci czy prawo do prywatności" - sygnalizowała działaczka. Wskazała np. na badanie członka tej DC pokazujące, że 70 proc. pytanych preferuje ochronę praw dzieci nad prawo do ich prywatności.

W zakresie DC prac ds. płci znalazły się m.in. powiązania pomiędzy nierównościami cyfrowymi, a nierównościami społecznymi i ekonomiczno-gospodarczymi w kontekście globalnego kryzysu zdrowotnego. Debarati Das zadeklarowała też prace nad uwzględnianiem równych praw poszczególnych płci w politykach dotyczących obszaru cyfrowego.

"Musimy priorytetowo traktować szczególnie prawa kobiet, a także tych płci, które są marginalizowane" - zaznaczyła Das. Wskazała też, że w krajach rozwijających się mobilny dostęp do sieci ma obecnie 54 proc. kobiet, co oznacza, że różnica pomiędzy płciami zmniejsza się w tym zakresie. Pomimo to, jest nadal różnica płci w warunkach do usług cyfrowych - co łączy się z dostępem do żywności, opieki zdrowotnej, edukacji czy innych podstawowych usług.

