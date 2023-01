Na tańsze kredyty trochę poczekamy

Goldman Sachs oczekuje braku zmian poziomu stóp procentowych w Polsce w 2023 roku. Analitycy inwestycyjnego giganta zakładają, że pierwsze obniżki nastąpią dopiero w 2024 roku o 1,5 pkt. proc., co dawałoby referencyjną stopę procentową na koniec 2024 roku na poziomie 5,25 proc.

Rok 2023 ma przynieść stabilizację poziomu kosztu pieniądza w Polsce, wbrew wcześniejszym założeniom analityków amerykańskiego banku inwestycyjnego Goldman Sachs. Pierwszych zmian oczekują oni w 2024 roku, spodziewając się obniżki w sumie o 1,5 pkt. proc., co dawałoby referencyjną stopę procentową na koniec 2024 roku na poziomie 5,25 proc.

- Wycofujemy się z naszej prognozy dodatkowych podwyżek stóp w Polsce, Czechach i Rumunii. Jednakże, w przeciwieństwie do prognoz rynkowych, nie oczekujemy, że banki centralne wymienionych państw dokonają w tym roku obniżek stóp - poinformował bank w raporcie.

Analitycy Goldmana poszli na przekór rynkowym oczekiwaniom.

- Rynki obecnie wyceniają znaczne złagodzenie polityki w regionie CEE-4 (Polska, Czechy, Węgry, Rumunia - przyp. red.) do końca 2023. Naszym zdaniem, przywrócenie oczekiwań inflacyjnych i wzrostu płac w regionie CEE-4 do poziomu zgodnego z celem będzie wymagało utrzymania restrykcyjnej polityki pieniężnej przez dłuższy czas, niż jest to obecnie wyceniane przez rynki - czytamy w raporcie.

Na ostatnim posiedzeniu, w styczniu 2023 roku, Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopę referencyjną na poziomie 6,75 proc. Wcześniej podwyższała 11 razy z rzędu stopy procentowe do września 2022 roku.

Z prof. Jerzym Buzkiem, posłem do Parlamentu Europejskiego o europejskim rynku energii i wspólnych zakupach gazu

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl