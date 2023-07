Na tę chwilę czekają kredytobiorcy. I jeszcze poczekają

Napływa coraz więcej sygnałów, że obniżka stóp procentowych we wrześniu jest jak najbardziej możliwa. Rada Polityki Pieniężnej zakończyła na lipcowym posiedzeniu cykl podwyżek stóp procentowych. Realne obniżenie rat to jednak kwestia czasu.

Kredytobiorcy z niecierpliwością czekają na obniżenie stóp procentowych.

Adam Glapiński, szef NBP: Rada Polityki Pieniężnej rozważy obniżenie stóp, gdy inflacja spadnie poniżej 10 proc.

Business Insider Polska wykazał, że WIBOR od dwóch tygodni spada.

Przynajmniej część ekonomistów spodziewa się, że Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje się na obniżenie stóp procentowych przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi. Najbliższe posiedzenie Rady odbędzie jednak dopiero we wrześniu.

Prezes NBP Adam Glapiński kilkukrotnie podkreślał, że Rada rozważy obniżenie stóp, gdy inflacja spadnie poniżej 10 proc. Wiele wskazuje na to, że inflacja zejdzie do jednocyfrowych wartości już w lipcu, a najdalej w sierpniu - uważa portal Business Insider Polska.

I dodaje: - Całkiem prawdopodobne staje się, że cięcia będą dwa. Tak twierdzą m.in. ekonomiści Santandera, którzy niedawno prognozowali stopę referencyjną na koniec roku w wysokości 6 proc. Dziś jest to 6,75 proc.

Wszystko zależy od poziomu inflacji: zarówno poziom stóp, jak i rata kredytu

- Jeżeli będą sprzyjające warunki, czyli jeżeli zobaczymy spadek inflacji w szybkim tempie, jeżeli będzie to trwały trend spadkowy w dłuższym horyzoncie, to RPP będzie miała argumenty, żeby z rozwagą podjąć dyskusję na temat obniżek stóp procentowych. Być może nawet już po wakacjach - powiedziała w wywiadzie dla Business Insider Polska Iwona Duda, członkini RPP.

Wydaje się, że rynek już przeczuwa, co może się wydarzyć we wrześniu. Business Insider Polska wykazywał, że WIBOR od dwóch tygodni spada.

- Dla przykładu stawka WIBOR 6M spadła z 6,95 proc. do 6,65 proc., a więc uwzględnia już obniżkę o 0,3 pkt proc. W przypadku kredytu na kwotę 300 tys. zł na 30 lat, udzielonego w listopadzie 2020 r. spowoduje to spadek raty z 2396 zł do 2335 zł, a więc o 61 zł. Rata wciąż będzie jednak dużo wyższa niż w początkowym okresie spłaty, kiedy to wynosiła 1179 zł - komentuje dla portalu Jarosław Sadowski, główny analityk Expandera.

To jednak wcale nie oznacza, że rata kredytu spadnie przed wyborami - po prostu nie zdąży.

WIBOR i okres obowiązywania zawarty w umowie są kluczowe

- Aktualizacja oprocentowania, która uwzględni aktualny poziom stawki WIBOR, odbywa się raz na trzy miesiące (dla stawki WIBOR 3M) lub raz na sześć miesięcy (dla WIBOR-u 6M). Aktualizacje są dokonywane w różnych terminach. Czasami zgodnie z kwartałami czy półroczami kalendarzowymi, a czasami co trzy lub sześć miesięcy od momentu uruchomienia kredytu. To powoduje, że niektórzy kredytobiorcy już mogli odczuć spadek raty, a inni spadek raty zobaczą dopiero za kilka miesięcy - tłumaczy ekspert.

Może się zatem zdarzyć, że kredytobiorca, który ostatnią aktualizację oprocentowania miał pod koniec czerwca, obliczoną na podstawie czerwcowego WIBOR 6M ratę będzie musiał płacić do końca grudnia, bo tak skonstruowane są umowy kredytowe.

Większe szanse na obniżkę przed wyborami mogą mieć ci kredytobiorcy, którzy w umowie mają wpisany wskaźnik WIBOR 3M, choć i to potrwa jeszcze co najmniej kilka tygodni.

