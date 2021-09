Na te inwestycje lepiej uważać. Czasem lepiej zagrać na loterii

Inwestycje alternatywne to dziś kupno takich niestandardowych produktów jak złoto, ropa naftowa, diamenty, kawa, zboże, dzieła sztuki czy dobra luksusowe. Na rynku dostępne są także ryzykowne tokeny i kryptowaluty. Dzięki internetowi możemy je kupić od kogokolwiek. Poza podmiotami legalnie działającymi i posiadającymi niezbędne zezwolenia internet pełen jest wprowadzających w błąd stron. Ich pomysłodawcy są w krajach, w których nie ma sprawnie działających instytucji nadzoru i ścigania przestępstw, w tym cybernetycznych – ostrzega UOKiK.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Inwestycje na rynku Forex

Kryptowaluty, surowce, dzieła sztuki

UOKiK radzi

Wszystkie koszty związane z inwestycją alternatywną – zwróć uwagę, że część z nich przypomina opłaty (ponoszone w związku z rozpoczęciem inwestycji, jej prowadzeniem czy w związku z rezygnacją), które już znasz ze standardowych ofert inwestycyjnych, ale część ma zupełnie nietypowy charakter. Jeśli zamierzasz inwestować w surowce naturalne, musisz brać pod uwagę np. koszt założenia rachunku w biurze maklerskim, który będziesz musiał opłacać. Oczywiście w internecie będziesz miał możliwość znaleźć ofertę inwestycji w złoto bez takich kosztów, ale zastanów się, czy transakcje wykonywane przez takiego pośrednika będą dla ciebie bezpieczne.

Czy możliwe jest osiągnięcie zysków zapowiadanych w reklamach i informacjach, jakie otrzymałeś? Czy dane historyczne potwierdzają osiągnięcie zakładanych zysków? Zadaj pytania na czym polega „alternatywność” inwestycji, jej przewaga nad innymi propozycjami i na jakiej podstawie obliczono zakładane profity i czy jest to ekonomicznie możliwe do osiągnięci. Weź pod uwagę zarówno wysokość zwrotu, czas inwestycji, koszty, jakie ponosisz oraz to, że dane historyczne można przedstawić w taki sposób, że prowadzący projekt udowodni tezę, na jakiej mu zależy.

Z czym wiąże się rozpoczęcie inwestowania – jak szczegółowe dane osobowe musisz podać, czasem jesteś proszony tylko o adres e-maila oraz imię i nazwisko, ale czasem wymagany jest np. skan ostatniego rachunku za prąd lub gaz, zdjęcie twojego dowodu osobistego lub karty płatniczej. Przemyśl czy twoje dane będą bezpieczne i czy będziesz miał realną możliwość ich usunięcia.

Opinie pojawiające się w internecie na wiarygodnych stronach zajmujących się sprawdzaniem wiarygodności faktów oraz komunikaty instytucji chroniących konsumentów (w szczególności wszelkie listy ostrzeżeń publicznych), opinie rzetelnych ekspertów.

Aktywności związane z konkretną inwestycją, bądź jej typem, na portalach społecznościowych, blogach, forach internetowych poświęconych konkretnym inwestycjom. Można sprawdzić liczbę wejść, w szczególności z terytorium Polski, częstotliwość wprowadzania zmian na stronach (czy serwis jest na bieżąco aktualizowany, czy jest to martwa strona), dat publikowania nowych postów na blogach czy portalach społecznościowych, liczba followersów. To wszystko pokazuje rzetelność podmiotu.

Kto i w jaki sposób promuje określoną inwestycję – uważaj na osoby, które w agresywny, czasem nachalny sposób ostentacyjnie lansują siebie i korzyści, jakie osiągnęły z tej inwestycji. Zastanów się, czy te osoby wzbudzają twoją wiarygodność.

Czy stać cię na utratę zainwestowanych środków? Nie inwestuj w systemy, których nie rozumiesz. Jeśli chcesz poznać, przetestować, zainwestuj na początku niewielką część kapitału, poczekaj na wyniki, ucz się inwestując stopniowo.

Pułapki inwestycyjne

Forex jest obecnie największym, automatycznym rynkiem wymiany finansowej na świecie, narzędziem, za pośrednictwem którego globalny sektor finansowy prowadzi większość transakcji. Osoby korzystające z internetu wielokrotnie natknęły się na reklamy tzw. platform Forex, które umożliwiają zainwestowanie w atrakcyjne walory (np. akcje wielkich spółek, waluty, surowce naturalne, czy metale szlachetne), a których obrót odbywa się na Forexie. Na większości takich platform wykorzystuje się narzędzie zwane dźwignią finansową – podaje UOKiK. Polega ona na tym, że rozpoczynając inwestycję konsument może zainwestować więcej środków niż posiada na starcie.Jeśli zatem inwestor nie ma większych funduszy, za które mógłby np. kupić więcej diamentów (a tym samym zwielokrotnić swoje potencjalne zyski), korzysta z dźwigni, dzięki której uzyskuje brakujące pieniądze od organizatora platformy.„Swoiście ten ostatni dźwiga konsumenta na potencjalnie wyższy poziom ewentualnych zysków, bo gdy dojdzie do zwyżki ceny, organizator odzyska swoje pieniądze, a potem zacznie zarabiać także i inwestor (czyli my). Jednak gdy ceny diamentów spadną, to nie tylko stracimy środki, które sami zainwestowaliśmy, ale organizator platformy zażąda zwrotu tego, co za nas wyłożył. W ten sposób można stracić dużo więcej, niż się samemu zainwestowało. Tym samym dzięki dźwigni inwestycje na rynku Forex niewiele różnią się od gry hazardowej, bo w zasadzie nigdy nie wiadomo jakie akcje, waluty czy surowce przyniosą zyski, a skoro ktoś „skredytował” naszą inwestycję, to zanim sami zaczniemy zarabiać, korzyść odniesie pośrednik czyli właściciel platformy” – czytamy na stronie UOKiK.Według danych Komisji Nadzoru Finansowego, w 2020 roku aż 78 proc. klientów inwestujących na rynku Forex odniosło straty, które średnio wynoszą ok. 11 tys. zł, a łączna strata konsumentów biur maklerskich zarejestrowanych i legalnie działających w Polsce to 1,1 mld zł.Zgodnie z prawem, pośrednicy na rynku Forex muszą mieć zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego albo innego organu, jeśli platforma jest zarejestrowana na terenie Unii Europejskiej (wówczas działa na podstawie tzw. jednolitego paszportu). Jest to o tyle ważne, że na podstawie przepisów istnieje system rekompensat w przypadku straty poniesionej w związku z funkcjonowaniem tego rodzaju firmy inwestycyjnej (np. na wypadek jej upadłości lub niewypłacalności). Jeśli taki podmiot działa spoza terytorium Unii Europejskiej, w szczególności zarejestrowany jest w tzw. rajach podatkowych, gdzie nie istnieje odpowiedni standard ochrony konsumentów, możemy mieć realną trudność w odzyskaniu swoich pieniędzy – informuje UOKiK.Niezależnie od zachęt do bezpośredniego inwestowania na rynku Forex część platform promuje się ofertą programów szkoleniowych i narzędzi ułatwiających konsumentom odnalezienie się w nieznanym dotychczas świecie i upraszczających dokonywanie transakcji. Jakość niektórych szkoleń jest wysoka, ale zawartość merytoryczna części z nich jest wątpliwa, bo zdarza się, że służą pobraniu szczegółowych danych osobowych, a także „zaszyte” są w nie projekty promocyjne typu piramida. Uczestnicy szkoleń są bowiem namawiani do rekrutowania kolejnych osób, a opłaty za udział w treningach o dyskusyjnej wartości służą finansowaniu programu, który faktycznie jest wydmuszką - podaje UOKiK.Tym samym zakup usługi szkoleniowej stanowi „przykrywkę” do faktycznego zarobku, który powstaje jedynie wówczas, gdy zbudujemy strukturę sprzedaży. Realną korzyść uzyskamy tylko w przypadku „nagonienia” odpowiedniej liczby innych chętnych.- Nie miejmy jednak złudzeń; w obrębie struktury najlepiej zarabiać będziemy nie my, którzy znajdujemy się na najniższych poziomach, ale osoby znajdujące się w strukturze powyżej nas. Oferowane przez platformy narzędzia upraszczające inwestycje to na ogół algorytmy, na podstawie których dokonywane są automatyczne decyzje inwestycyjne. Czasem te narzędzia naśladują zachowania biznesowe faktycznie istniejących inwestorów, a czasem posługują się własnymi założeniami technicznymi, które z definicji powinny być bezpieczniejsze niż indywidualne decyzje poszczególnych konsumentów – komentuje prezes UOKiK - Choć z drugiej strony, jeśli algorytm podąża za zachowaniem określonego inwestora, to jeśli kupił on akcje spółki „X”, a algorytm te działania powieli, to – wychodząc z założenia wolnej gry rynkowej - powielanie transakcji kupna wywiera presję na wzrost ceny. A może jednak postarać się samemu inwestować? - zadaje pytanie.Czytaj: "Kupuj bitcoina, jeśli jesteś gotów stracić wszystkie swoje pieniądze" Kryptowaluty, czyli cyfrowe środki płatnicze funkcjonują obecnie równolegle do standardowych walut. Kryptowalorami można płacić za towary lub usługi, ale mogą być też one inwestycją i przynosić zysk, jeśli tanio je kupimy, a drożej sprzedamy.Kryptowaluty podlegają przy tym okresowym wahaniom cenowym wynikającym z prawa podaży i popytu. Ich wartość kształtują zachowania spekulacyjne, a rozpiętość zmian może być bardzo wysoka i nie jest ograniczona żadnymi przepisami. Przykładowo najpopularniejszy na tym rynku Bitcoin zanotował spadki: w ciągu 10 dni kurs spadł o 35 proc. (11.05-21.05 2021 roku) – wylicza UOKiK.Szereg inwestycji opartych jest nie tylko na najbardziej popularnych kryptoaktywach jak Bitcoin czy Ethereum, ale emituje własne kryptowaluty. Służą one jako przedmiot handlu lub jednostki rozliczeniowe we własnych projektach inwestycyjnych. Ich wartość inicjalna, ale i bieżąca, często jest ustalana arbitralnie przez organizatorów projektu inwestycyjnego i w przypadku inwestowania w takie aktywa dobrze jest sprawdzić zasady, na jakich ustalany jest ich kurs – przypomina UOKiK.Przy okazji kryptowalut wspomina o tokenach – innego rodzaju kryptoaktywie, którym nie tylko można płacić, ale jest ono m.in. certyfikatem, że w coś zainwestowaliśmy. W tej funkcji token zbliża się do papieru wartościowego, w tym akcji bądź obligacji, bo z faktu jego posiadania wynika np. prawo do dywidendy (czasem zwie się ją tokendą).„Zbieżność funkcji tokenów wcale nie oznacza, że ich posiadacze korzystają z identycznych praw co akcjonariusze czy obligatariusze, których prawa i obowiązki są dokładnie opisane w przepisach. W przypadku tokenów, każdy z nich normowany jest na podstawie odrębnych dokumentów pochodzących od jego emitenta, często niepodlegającego żadnemu nadzorowi” – wyjaśnia UOKiK.Inwestycje w surowce naturalne czy metale szlachetne uznawane są często jako zysk bez ryzyka. Szczególnie w czasach kryzysowych opłacalne ma być inwestowanie w złoto czy diamenty.- Z technicznego punktu widzenia możemy zainwestować we wszystko, co się produkuje, wydobywa, rośnie, hoduje i czym się handluje. Musimy jednak pamiętać, że każdy produkt podlega okresowym wahaniom, sezonowym zmianom cen podlegają artykuły rolno-spożywcze, na rynku pojawiają się różnego rodzaju wydarzenia polityczne, ekonomiczne czy społeczne, które mają wpływ na ceny i musimy w tym zakresie być szczególnie ostrożni, aby nie inwestować wszystkich środków w jeden tylko walor, ale rozkładać nasz kapitał na różne produkty – tłumaczy Tomasz Chróstny.Dodaje, że także dzieła sztuki nadają się do inwestowania i w ciągu ostatnich dwóch dekad na świecie wartość tego rynku wzrosła czterokrotnie. Jest to jednak oferta dla osób cierpliwych, bo nie każdego stać na zainwestowanie w dzieła znanych (a przez to drogich) artystów, których prace szybko zyskują na wartości. Sprawia to, że kupuje się na ogół sztukę autorstwa młodych artystów. Ci dopiero z czasem mogą stać się popularni, a ich dzieła - cenniejsze.- Pamiętajmy jednak, że na jednego artystę, którego dzieła sprzedają się za dziesiątki czy setki tysięcy złotych, na aukcjach przypada cała rzesza jego kolegów, którzy nigdy nie odniosą znaczącego komercyjnego sukcesu, stąd inwestowanie w młodą sztukę ma w sobie coś z loterii. Nabywajmy sztukę w legalnym obrocie, posiłkujmy się opiniami fachowców, nie tylko tych od inwestycji, ale i od sztuki. Możemy inwestować w jakiekolwiek niecodzienne aktywa. Kiedy korzystamy z większości usług internetowych i sieci społecznościowych, pojawiają się slogany w rodzaju „zysk bez ryzyka”, „legitny biznes”, „100% zysku już po trzech miesiącach”, „korzyści bez wpłat własnych”, „maszynka do zarabiania pieniędzy” i inne podobne. Rzetelny organizator inwestycji, choćby w najdziwniejsze produkty lub usługi, chcąc zachęcić nabywców, powinien wszystko dokładnie wyjaśnić i nie dziwić się, kiedy konsument pyta o to, na jakiej podstawie takie zachęty i wysokie procenty zysków są formułowane – podkreśla prezes UOKiK.Czytaj: Zrobili z bitcoina krajową walutę. Mogą tego pożałować Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów apeluje - konsumencie policz:UOKiK zwraca też uwagę na kilka istotnych szczegółów. Inwestycje alternatywne mają dość zmienny, płynny charakter, podmioty, które je oferują, pojawiają się i znikają.Organizatorzy inwestycji alternatywnych z reguły nie mają stałej siedziby, którą można odwiedzić (korzystają z biur wirtualnych), nie posługują się konsultantami, z którymi można porozmawiać (korzystają z automatów-robotów opartych na sztucznej inteligencji), część z nich działa także spoza terenu Unii Europejskiej (nie ma tam szczegółowych, prokonsumenckich regulacji).Szereg podmiotów działających na rynku może wykorzystywać renomę innych, znanych spółek lub oferowanych przez nie produktów inwestycyjnych. Należy zatem dokładnie sprawdzić, czy jest to podmiot wiarygodny, czy też pod niego się podszywający.Wiele inwestycji alternatywnych opiera się na społecznościach. Przy okazji inwestowania stajemy się członkami sieci lub serwisu społecznościowego, korzystamy z dodatkowych usług informacyjnych, ogłoszeniowych, szkoleniowych. Miejmy świadomość, że w ten sposób organizatorzy pozyskują wiele danych o naszych codziennych aktywnościach, zwyczajach. Zastanówmy się w jaki sposób dane te są wykorzystywane przez organizatora projektu inwestycyjnego – zaleca UOKiK.Proponuje też, aby przyjrzeć się, czy w ramach inwestycji nie ma czegoś, co nazywa się programem partnerskim (rekomendacyjny, system poleceń lub podobne), a polega na różnego rodzaju bonusach za namówienie kolejnych osób do zainwestowania. To może być oznaka, że rozwój projektu oparty jest na systemie typu piramida i zyski dla dotychczasowych inwestorów pochodzą z bieżących wpłat osób, które obecnie przystępują do projektu.Jak radzi UOKiK, aby zapobiegać ewentualnemu ryzyku, należy dokładnie sprawdzić, jakie są możliwości wycofania się z umowy - czy trzeba np. wysłać pismo do siedziby spółki w raju podatkowym. Nie należy również podawać danych osobowych niesprawdzonym podmiotom i chronić się przed cyberatakami.