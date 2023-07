Na ten ruch czekają miliony kredytobiorców. Nic nie jest przesądzone

W sprawie ewentualnej obniżki stóp są argumenty za i przeciw. Przestrzeń do ewentualnej dyskusji nad obniżkami ujawni się prawdopodobnie po wakacjach - mówi w rozmowie z WNP.PL członek RPP prof. Cezary Kochalski.

W tym roku istnieje "cień szansy" na to, że nastąpi obniżka stóp procentowych.

Procesy dezinflacyjne w polskiej gospodarce postępują szybko, jednak sama inflacja jest nadal wysoka.

Jeszcze kilka miesięcy temu wielu ekonomistów uważało, że podwyżka stóp jest celowym posunięciem.

Inflacja spada, to jest poza dyskusją. Czy w związku z tym jest cień szansy, aby jeszcze w tym roku mogła zostać podjęta decyzja o obniżce stóp procentowych?



- Jesteśmy po lipcowym posiedzeniu Rady i szczególnie ważne jest to, że Rada poinformowała o zakończeniu cyklu podwyżek. To sprawia, że teraz dyskusja nad poziomem stóp procentowych będzie prawdopodobnie bardziej koncentrować się na rozstrzygnięciu, czy dla realizacji założeń polityki pieniężnej lepsze będzie utrzymywanie stóp na dotychczasowym poziomie, czy może warto rozważyć ich obniżkę.

Od września 2022 roku do lipca 2023 roku w zasadzie dyskusja odbywała się na takiej zasadzie: czy utrzymywać stopy, czy je podwyższać? Natomiast na pytanie postawione wprost, czy jest „cień szansy” w tym roku na obniżkę, odpowiedziałbym: tak.

Czyli nie można powiedzieć, że wszystko jest już automatycznie przesądzone?

- W komunikatach po posiedzeniach Rada wyraźnie podkreśla, że dalsze decyzje będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej. Dzisiaj mogę powiedzieć, że procesy dezinflacyjne postępują szybko, w rezultacie czego inflacja wyraźnie spada od kilku miesięcy.

W tym kontekście pojawia się przestrzeń do dyskusji o ewentualnych obniżkach. Spada inflacja konsumencka, spada inflacja bazowa, spada dynamika cen produkcji sprzedanej - teraz jest już na poziomie tylko 3 procent. Nawet z czasem może być ujemna. Coraz więcej przedsiębiorców zapytanych, czy będą podwyższać ceny produktów, mówi, że w horyzoncie kolejnych kwartałów nie przewiduje tego. To są argumenty wskazujące, że procesy dezinflacyjne są silne.

Członkowie RPP dostrzegają procesy dezinflacyjne, ale nadal są czynniki przemawiające za tym, aby stóp jeszcze nie obniżać

Z drugiej jednak strony trzeba pamiętać o wyważeniu racji, bo są także argumenty nieprzemawiające za obniżkami. Inflacja jest nadal wysoka, oczekiwania inflacyjne, na tle danych historycznych, są jeszcze wysokie, a do tego jest generalnie kilka ważnych czynników niepewności, a my musimy patrzeć na procesy inflacyjne ex ante (analizować celowość konkretnych działań, zanim jeszcze zostaną one wdrożone - przyp. red.).

Jak widać, w sprawie ewentualnej obniżki stóp są argumenty za i przeciw. Przestrzeń do ewentualnej dyskusji nad obniżkami ujawni się prawdopodobnie po wakacjach.

Czy uważa pan, że mogą wystąpić niespodziewane szoki zewnętrzne, które wpłyną na polską gospodarkę? Takim zaskoczeniem w ostatnim czasie jest na przykład umocnienie się złotego?

- Szoki kojarzą się najczęściej z czymś niekorzystnym. Rozumiem, że w pytaniu chodzi generalnie o czynniki niepewności, które mogą towarzyszyć przyszłym procesom gospodarczym i inflacyjnym. Wiele z nich jest związanych z konsekwencjami wojny w Ukrainie.

Co do umocnienia złotego w ostatnim czasie, to jest ono pochodną czynników zewnętrznych, chociażby związanych z sytuacją z dolarem amerykańskim, ale również z dodatnim saldem wymiany handlowej. Nasza gospodarka ma silne fundamenty, a konkurencyjność naszych przedsiębiorców jest wysoka.

Czyli na agendzie, podczas obrad RPP, nie stawała kwestia obniżek stóp procentowych?

