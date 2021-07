Na Wall Street czwarty z rzędu spadek Nasdaq Composite

Na zakończenie tygodnia inwestorzy ponownie wyprzedawali akcje spółek technologicznych. Indeks Nasdaq Composite stracił w piątek 0,8 proc. notując czwartą z rzędu spadkową sesję. W tydzień wartość indeksu obniżyła się o 1,86 proc.

Indeks S&P 500 spadł 0,75 proc. do 4.327,12 pkt., Dow Jones Industrial (DJI) zniżkował o 0,86 proc. i zamknął sesję na 34.687,85 pkt., a Nasdaq Composite poszedł w dół 0,80 proc. do 14.427,24 pkt. Wszystkie trzy główne indeksy zakończyły na minusie cały tydzień, przerywając serię trzech wzrostowych tygodni z rzędu. S&P i DJI stracił w porównaniu do poprzedniego piątku 0,5-0,8 proc. Większe straty poniósł Nasdaq Composite, którego wartość obniżyła się o 1,86 proc.

Na wyniku piątkowej sesji i całego tygodnia zaważyły obawy o utrzymanie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego przez globalną gospodarkę.

Wątpliwości w tym obszarze zasiał m.in. odczyt wskaźnika nastrojów amerykańskich konsumentów Uniwersytetu Michigan. Wskaźnik spadł do 80,8 pkt., wobec poprzedniego odczytu na poziomie 85,5 pkt. Ekonomiści prognozowali wzrost wartości wskaźnika. W szczególności obawy inwestorów wzbudzić mogły oczekiwania inflacyjne konsumentów, którzy prognozują, że w przyszłym roku ceny wzrosną o 4,8 proc.

Jak ocenił starszy ekonomista ds. USA w Capital Economics Andrew Hunter, "słabość nastrojów konsumentów trudno pogodzić z przyspieszeniem wzrostu zatrudnienia czy odpornością na spadki rynków akcji. Zapewne przeważyły obawy związane z wysoką inflacją."

Jeszcze w poniedziałek amerykańskie indeksy zakończyły sesję na najwyższych poziomach w historii.

"Rynki w tym tygodniu w dużej mierze były w trendzie bocznym, odzwierciedlając poszukiwanie równowagi między przeciwstawnymi czynnikami. Z jednej strony mocny początek sezonu wyników w USA za II kw. i gołębia retoryka banków centralnych nadal zapewniały wsparcie. Z drugiej strony kilka czynników wpłynęło negatywnie na perspektywy, w tym dane nt. PKB Chin, które sugerowałyby, że odbicie osiągnęło szczyt" - powiedziała Silvia Dall'Angelo, starszy ekonomista w Federated Hermes.

Wzrostem o 10,3 proc,. do 286,43 do. wyróżniły się akcje Moderny, które od 21 lipca wejdą w skład indeksu S&P 500. Kurs akcji znalazł się na najwyższym poziomie w historii, a wartość rynkowa producenta szczepionki na Covid-19 wzrosła do 115 mld dolarów.

