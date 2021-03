Na Wall Street Dow Jones na plusie, ale inne indeksy spadły

Poniedziałek na Wall Street przyniósł solidny wzrost Dow Jones, ale pozostałe indeksy zakończyły dzień spadkami. W przypadku Nasdaq zniżka sięgnęła prawie 2,5-proc. Rynki czekają na zakończenie w tym tygodniu prac nad pakietem stymulacyjnym o wartości 1,9 bln USD.

Dow Jones Industrial zwyżkował 306 punktów, czyli 0,97 proc. do 31.802,44 pkt.

S&P 500 spadł 0,54 proc. do 3.821,35 pkt.

Nasdaq Composite stracił 2,41 proc. i zamknął sesję na poziomie 12.609,16 pkt.

David Tepper, założyciel funduszu hedgingowego Appaloosa Management ocenił, że obecnie są sprzyjające okoliczności do inwestowania w akcje.

"Uważam, że rentowności wykonały już większość ruchu i powinny być bardziej stabilne w ciągu najbliższych kilku miesięcy, co sprawia, że kupowanie akcji stanie się bezpieczniejsze" - powiedział Tepper.

Akcje Microsoftu lekko spadały, a nawet ćwierć miliona użytkowników mogło stać się ofiarą niedawnego ataku cybernetycznego na pocztę elektroniczną Exchange Microsoft Corp - napisano w sobotę w "The Wall Street Journal". Firma podejrzewa, że jest to dziełem chińskich hakerów.

Apple spadał 3,8 proc. Korektę kontynuowała Tesla, której akcje potaniały tym razem ponad 5 proc. Przez ostatni miesiąc akcje Apple straciły łącznie prawie 15 proc., a producent samochodów elektrycznych zniżkował ponad 35 proc.

W ostatnim miesiącu po 25-30 proc. straciły inne gwiazdy okresu pandemii: Zoom Video oraz Peloton.

"Akcje technologiczne są dalekie od pełnej korekty po gwałtownym wzroście, jak ma to miejsce w przypadku Tesli, ponieważ wyższe rentowności długoterminowych obligacji konkurują z dywidendą wypłacaną przez takie spółki" - powiedział Sebastien Galy, starszy strateg makroekonomiczny w Nordea Asset Management.

Akcje Walt Disney rosły o 4 proc. po zapowiedzi częściowego otwarcia w kwietniu po ponad rocznej przerwie Disneylandu w Kalifornii.

American Airlines podrożały 4 proc., a United Airlines zyskały 6 proc. Sieć detaliczna Target zyskała blisko 3 proc.

W sobotę Senat USA przyjął warty 1,9 bln USD pakiet stymulacyjny zaproponowany przez prezydenta Joe Bidena.

W ramach pakietu każdemu Amerykaninowi z dochodami poniżej 75.000 USD rocznie wypłacone zostanie 1.400 USD bezpośredniego transferu pieniężnego. Dodatek do zasiłku dla bezrobotnych wyniesie 300 USD. Wcześniej z ustawy wykreślono zapis o wzroście płacy minimalnej do 15 USD/h do 2025 r.

Oba te świadczenia zostały zmniejszone w celu zapewnienia poparcia konserwatywnych fiskalnie demokratycznych senatorów. Na te świadczenia przeznaczone zostaną środki w wysokości 400 mld USD.

350 mld USD zostanie przeznaczone na pomoc dla budżetów stanowych i lokalnych.