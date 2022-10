Na Wall Street duże straty Amazona i spore zyski Apple'a

Piątkowa sesja na Wall Street zakończyła się wzrostami głównych indeksów, a Dow zyskał ponad 800 punktów. To czwarty wzrostowy tydzień z rzędu dla tego indeksu. W centrum uwagi inwestorów dane makro i wyniki kwartalne amerykańskich spółek.

Inwestorzy spodziewają się dużej podwyżki stóp procentowych w USA.

Na koniec obecnego tygodnia inwestorzy otrzymali sporą porcję najnowszych danych makroekonomicznych.

W przyszłym tygodniu wyniki za III kwartał opublikują m.in. Pfizer, Uber, AMD i Qualcomm.

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 2,59 proc. i wyniósł 32.861,80 pkt.

S&P 500 na koniec dnia zyskał 2,46 proc. i wyniósł 3.901,06 pkt.

Nasdaq Composite wzrósł o 2,87 proc. i zamknął sesję na poziomie 11.102,45 pkt.

W skali całego tygodnia Dow zyskał 5,7 proc., S&P500 wzrósł o 3,9 proc., a Nasdaq o 2,2 proc.

Amazon mocno pod kreską, Apple poszedł sporo w górę

Inwestorzy na globalnych rynkach nadal spodziewają się dużej podwyżki stóp procentowych w USA, gdy na swoim posiedzeniu w przyszłym tygodniu zbiorą się bankierzy centralni z Fed.

"Czujemy, że w tym momencie inflacja jest nadal zbyt wysoka. Więc w takiej sytuacji wciąż jesteśmy daleko od punktu, w którym naprawdę pojawi się sygnał łagodzenia polityki monetarnej Fed" - powiedziała w Bloomberg Radio Julia Wang, strateg globalnego rynku w JPMorgan Private Bank.

Akcje Amazona spadły o prawie 7 proc. Rozczarowanie przyniósł zwłaszcza segment chmurowy Amazona, którego wzrost przychodów w trzecim kwartale spowolnił do 27 proc. Zysk operacyjny tego segmentu sięgnął 5,4 mld dol., podczas gdy analitycy spodziewali się, że wyniesie on 6,37 mld dol. Przychody koncernu wyniosły 127,1 mld dol., podczas gdy rynek liczył na 127,46 mld dol.

Notowania Apple poszły w górę o 7,5 proc. Przychody koncernu wyniosły 90,15 mld dol., a analitycy spodziewali się, że sięgną one 88,9 mld USD. Przychody rok do roku są wyższe ponad 8 proc.

Szefowa strategii inwestycyjnej SoFi Liz Young powiedziała, że kłopoty, jakich inwestorzy doświadczają w zakresie zysków spółek IT są nieuniknione i konieczne, aby pójść naprzód w obecnym cyklu.

"Czekaliśmy, aż to się stanie. Zazwyczaj jest sekwencja wydarzeń: najpierw spada rynek, potem znikają zyski, a potem słabnie gospodarka. Obecnie widzimy, że wyniki reagują i nie sądzę, żeby to był błąd, że najbardziej uderza to w technologię. IT to sektor, który od samego początku znajdował się pod presją na tym rynku. To tylko kolejna rzecz, przez które musimy przejść, zanim naprawdę będziemy mogli odrobić tę część cyklu" - powiedziała.

Intel zwyżkował prawie 11 proc. Zysk na akcję w III kw. wyniósł 59 centów wobec oczekiwanych 34 centów.

Exxon Mobil wzrósł o 3 proc. Skorygowany zysk na akcję spółki wyniósł w III kw. 4,45 dol. Oczekiwano 3,67 dol.

Akcje Chevronu zyskały 1 proc. Zysk na akcję w III kw. wyniósł 5,66 dol. wobec oczekiwanych 4,83 dol.

Miliarder i CEO Tesli Elon Musk sfinalizował w czwartek przejęcie Twittera. Jednym z jego pierwszych posunięć było zwolnienie czołowych menedżerów, których oskarżył o wprowadzenie go w błąd co do liczby kont spamowych na platformie.

Amerykanie kupują coraz mniej domów i zaskakują analityków

Indeks sentymentu wśród konsumentów amerykańskich, opracowywany przez Uniwersytet Michigan, w październiku wzrósł do 59,9 pkt. z 58,6 pkt. miesiąc wcześniej - podano w końcowym wyliczeniu. Wstępnie szacowano 59,5 pkt.

Liczba umów na sprzedaż domów, podpisanych we wrześniu przez Amerykanów, spadła o 10,2 proc. miesiąc do miesiąca - podało Krajowe Stowarzyszenie Pośredników w Handlu Nieruchomościami (National Association of Realtors). Analitycy z Wall Street spodziewali się, że liczba umów na sprzedaż domów spadnie o 4 proc.

Miesiąc wcześniej liczba podpisanych umów na sprzedaż domów (pending home sales) spadła o 1,9 proc. mdm, po korekcie z -2 proc.

Wydatki amerykańskich konsumentów we wrześniu wzrosły o 0,6 proc. mdm, po wzroście o 0,6 proc. miesiąc temu (po rewizji z +0,4 proc.). Oczekiwano wzrostu o 0,4 proc. mdm.

Dochody Amerykanów wzrosły o 0,4 proc. wobec +0,4 proc. miesiąc wcześniej, po korekcie z +0,3 proc. Tu rynek oczekiwał +0,4 proc. mdm.

