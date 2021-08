Na Wall Street inwestorzy czekają na Jackson Hole

Środowa sesja na Wall Street zakończyła się niewielkimi wzrostami. Indeks S&P 500 po raz pierwszy w historii przekroczył w ciągu dnia 4.500 pkt., chociaż nie obronił tego poziomu na zamknięciu, a Nasdaq trzeci raz z rzędu ustanowił szczyt wszech czasów. Inwestorzy czekają na rozpoczynające się w czwartek sympozjum w Jackson Hole.

Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował 0,11 proc., do 35.405,50 pkt.

S&P 500 na koniec dnia wzrósł 0,22 proc., do 496,19 pkt. Indeks notuje piąty dzień wzrostów z rzędu i ponownie jest na najwyższym poziomie w historii. W ciągu dnia po raz pierwszy przekroczył poziom 4.500 punktów.

Nasdaq Composite wzrósł o 0,15 proc. i zamknął sesję na poziomie 15.041,86 pkt. To nowy rekord wszech czasów tego indeksu, który rośnie już piąty dzień z rzędu.

Zdaniem analityków na rynku widać niechęć ze strony inwestorów do zajmowania dużych pozycji przed rozpoczynającym się w czwartek sympozjum ekonomicznym w Jackson Hole. W piątek ma na nim wystąpić szef Fed Jerome Powell.

"Na rynku widać ostrożność. Inwestorzy nie chcą zajmować dużych pozycji przed sympozjum w Jackson Hole" - powiedziała analityczka rynków finansowych w City Index Fiona Cincotta.

"Inwestorzy nie mają pewności co do tego, czy Fed ogłosi ograniczenie programu skupu aktywów" - dodała.

Jej zdaniem obecnie większość rynku uważa, że Fed opóźni ewentualne rozpoczęcie ograniczania skupu aktywów do późnej jesieni.

Johnson & Johnson poinformował, że opracowywany wzmacniacz do szczepionki przeciwko koronawirusowi wyraźnie podnosi liczbę przeciwciał, a wyniki wczesnej fazy badań są obiecujące. Akcje J&J spadały 0,54 proc.

Natomiast producent szczepionki na koronawirusa Moderna podała, że ukończyła proces aplikacji o pełną autoryzację swojego leku na Covid-19. Taką autoryzację uzyskała wcześniej w tym tygodniu szczepionka Comirnaty produkowana przez Pfizer i BioNTech. Akcje Moderny zwyżkowały o 2,5 proc.

Akcje Dicks Sporting Goods wzrosły o 15,3 proc. po tym, jak dystrybutor sprzętu sportowego ogłosił specjalną dywidendę i podniósł prognozy roczne sprzedaży oraz zysku.

Rentowności 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych wzrosły w środę do 1,347 proc. Pociągnęło to w górę akcje banków. JPMorgan i Wells Fargo zyskały po 2 proc., a banki regionalne, w tym Zions, Regions Financial i Fifth Third rosły po kilka procent.

Zyskiwały też akcje spółek branży turystycznej i wypoczynkowej. Linie lotnicze i morskie zyskały po około 1 proc. Sieci kasyn Penn National Gaming i Caesars Entertainment zyskały odpowiednio: 7,5 oraz 3 proc. Hotele MGM Resorts podrożały prawie 3 proc.

W górę szły też notowania producentów półprzewodników. Western Digital podrożał 8 proc. po doniesieniach Wall Street Journal, że spółka prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie połączenia z japońską Kioxia Holdings. Akcje Nvidia zyskały 2 proc. po zapowiedzi Departamentu Energii, że jego nowy superkomputer będzie pracował na platformie Nvidia.

Micron Technology zyskał na moniec dnia około 3,5 proc.

Z kolei operator domów towarowych Nordstrom zniżkował o 18,0 proc. Spółka odnotowała spadek przychodów w ostatnim kwartale o 6 proc. wobec okresu przed pandemią.

Zamówienia na dobra trwałe w USA w lipcu spadły 0,1 proc. mdm wobec wzrostu miesiąc wcześniej o 0,8 proc. mdm, po korekcie z 0,9 proc. Oczekiwano spadku o 0,3 proc.

Zamówienia na dobra trwałe z wyłączeniem środków transportu w lipcu w ujęciu miesięcznym wzrosły o 0,7 proc. wobec wzrostu miesiąc wcześniej o 0,6 proc. po korekcie z 0,5 proc. Tu oczekiwano wzrostu o 0,5 proc. mdm.

"Szczegóły odczytu sugerują, że wzrost wydatków na sprzęt ze strony firm spowolni w III kwartale, jednak biorąc pod uwagę wcześniejsze dane, to cały czas pozostaje silny" - powiedział ekonomista Capital Economics Andrew Hunter.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl