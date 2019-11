Na Wall Street kontynuacja wzrostów i nowy rekord Dow Jones

Indeksy na Wall Street zakończyły środową sesję z przewagą wzrostów, a Dow ustanowił kolejny rekord. Z przemówienia prezesa Fedu wynika, że nie należy spodziewać się zmian w polityce monetarnej w najbliższym czasie. Inwestorzy niepokoją się o losy umowy handlowej USA-Chiny po ostatnich komentarzach prezydenta USA.

Doradca ekonomiczny Białego Domu Larry Kudlow powiedział we wtorek dla CNBC, że nie będzie zmian stawek ceł, dopóki umowa nie zostanie uzgodniona.Dziennik "Wall Street Journal" podał w środę, powołując się na osoby zaznajomione z rozmowami, że obecne trudności w negocjacjach polegają na tym, czy USA powinny znieść obowiązujące taryfy, czy też anulować cła, które mają wejść w życie 15 grudnia."Wystąpienie było elementem jego kampanii wyborczej i tak je pozostawmy. Jedyne co zwraca uwagę to podtrzymanie możliwości nałożenia wyższych ceł w grudniu, jeżeli do tego czasu nie dojdzie do podpisania umowy "fazy pierwszej". Widać wyraźnie, że USA nie chcą rezygnować ze "sprawdzonych elementów nacisku" - napisał w środowym komentarzu główny analityk walutowy Domu Maklerskiego BOŚ Marek Rogalski.Prezydent Trump po raz kolejny zaatakował Fed podczas wtorkowego przemówienia na lunchu w Klubie Gospodarczym w Nowym Jorku."Aktywnie konkurujemy z narodami, które otwarcie obniżają stopy procentowe" - powiedział prezydent Trump, wskazując na kraje, gdzie obowiązują ujemne stopy procentowe."Płacimy wysokie odsetki. Stopy procentowe powinny być zdecydowanie niższe" - dodał.Larry Kudlow, doradca ekonomiczny Białego Domu, powiedział, że gospodarka jest w "dobrej kondycji", dlatego USA "nie potrzebują" ujemnych stóp procentowych.