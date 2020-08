Na Wall Street Nasdaq z nowym rekordem

Poniedziałkowa sesja na nowojorskich giełdach przyniosła spore wzrosty, a indeks Nasdaq ustanowił nowy rekord. Inwestorzy większą uwagę zwracają na pozytywne dane makro i wyniki spółek niż na rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem i napięcia w relacjach z ChRL.

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł 0,89 proc. i osiągnął ostatecznie 26 664,40 pkt. S&P 500 zwyżkował 0,72 proc. i wyniósł 3294,61 pkt. Z kolei Nasdaq Comp. poszedł w górę 1,47 proc., do 10 902,80 pkt.

Microsoft, którego akcje rosły 4 proc., chce wykupić amerykański oddział TikToka należący do chińskiej firmy ByteDance - informują media. Koncern z Redmond rozmawiał już o tym z prezydentem USA Donaldem Trumpem, którego administracja ocenia, że TikTok stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju.

W oświadczeniu, które Microsoft przekazał mediom, stwierdzono, iż obie firmy zasygnalizowały administracji USA chęć zawarcia umowy handlowej, w rezultacie której amerykański koncern stanie się właścicielem oraz operatorem usług TikToka w USA, Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii. Według przedstawicieli spółki, rozmowy na temat ostatecznego kształtu umowy mają zostać sfinalizowane do 15 września.

Apple i Netflix rosły po 2-3 proc.

"Mamy trend wzrostowy w sektorze technologicznym po tym jak inwestorzy zobaczyli w zeszłym tygodniu raporty z wynikami kwartalnymi. S&P 500 jest nieco powyżej poziomu, który według naszych wyliczeń jest lekko powyżej wartości godziwej. Widać, że giełda rośnie, ale potrzebujemy jeszcze lepszych perspektyw dla ekonomii i walki z pandemią koronawirusem" - powiedział James Ragan, dyrektor działu analiz D.A. Davidson.

Akcje ADT rosły ponad 70 proc. po tym, jak Google podał, że zainwestuje 450 mln USD, by zakupić 6,6 proc. udziałów w ADT.

Marathon Petroleum szedł w górę o 4 proc. Firma sprzedaje swoje stacje benzynowe Speedway i sieć sklepów ogólnospożywczych firmie Seven & I Holdings za 21 miliardów dolarów w gotówce.

Notowania Clorox spadały 2,5 proc. - firma spodziewa się, że w 2021 r. popyt na produkty do dezynfekcji będzie nadal wysoki, ale niższy niż po rozpoczęciu pandemii Covid-19.

Eli Lilly rósł o 2 proc. Producent leków poinformował, że rozpoczął badanie w celu ustalenia, czy eksperymentalne leczenie przeciwciałami Covid-19 może zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa w domach opieki.

Akcje Tyson Foods zyskiwały 2 proc. Skorygowany zysk na akcję w II kw. wyniósł 1,40 USD wobec oczekiwanych 93 centów.

Szef sztabu prezydenta Donalda Trumpa Mark Meadows powiedział, że w poniedziałek odbędą się kolejne spotkania dotyczące pakietu stymulacyjnego. Meadows dodał jednak, że nie jest optymistą, jeśli idzie o możliwość osiągnięcia kompromisu na tym etapie rozmów.

Od sierpnia wygasł dodatek do zasiłku dla bezrobotnych w wysokości 600 USD, a od piątku Kongres USA będzie miał przedłużoną przerwę w obradach. Media liczą, że dodatek zostanie podtrzymany w wysokości 400 USD, które byłoby kompromisem między propozycją Demokratów w postaci utrzymania dodatku do zasiłku w wysokości 600 USD, a pomysłem Republikanów, by obniżyć dodatkowe świadczenie do 200 USD.

Według Republikanów zbyt wysokie świadczenia dla bezrobotnych zniechęcają ich do podjęcia pracy, w której otrzymywaliby niższe wynagrodzenie niż kwota zasiłku i dodatku.

Prezes Rezerwy Federalnej z Minneapolis Neel Kashkari powiedział w programie CBS "Face the Nation", że rosnąca stopa oszczędności w USA oznacza, iż kraj może sobie pozwolić na pomoc, która przyspieszy ożywienie gospodarcze.

"W tej chwili Stany Zjednoczone mogą finansować się po bardzo, bardzo niskich stawkach. Kongres powinien wykorzystać tę okazję, by wesprzeć Amerykanów i amerykańską gospodarkę" - powiedział bankier.

MSZ Chin wyraziło w poniedziałek stanowczy sprzeciw wobec zapowiadanych przez administrację USA działań wymierzonych w chińskie firmy produkujące oprogramowanie.

Sekretarz stanu USA Mike Pompeo oświadczył w niedzielę, że administracja prezydenta Donalda Trumpa podejmie w nadchodzących dniach działania przeciw firmom związanym z Komunistyczną Partią Chin, które stwarzają "szeroki wachlarz zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego".

Wskaźnik aktywności w przemyśle w USA w lipcu wzrósł do 54,2 pkt., z 52,6 pkt. w poprzednim miesiącu - podał Instytut Zarządzania Podażą (ISM). Oczekiwano 53,5 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze przemysłowym, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w lipcu 50,9 pkt. wobec 49,8 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w końcowym wyliczeniu. Wstępnie Markit szacował odczyt na poziomie 51,3 pkt.