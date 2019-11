Na Wall Street powróciły wzrosty

Poniedziałkowa sesja na Wall Street zakończyła się umiarkowanymi wzrostami, ale po tygodniowej przerwie S&P 500 i Nasdaq osiągnęły historyczne szczyty. Pozytywny sentyment pojawił się, gdy Chiny ogłosiły, że wzmocnią ochronę praw własności intelektualnej.

Siły opowiadające się za zacieśnieniem więzów z Pekinem zdobyły w sumie 59 mandatów na wszystkie 452, o jakie toczyła się rywalizacja - twierdzą media w Hongkongu.Agencja Reutera podała w poniedziałek, powołując się na źródła w administracji Chin, że Pekin nie spodziewa się rozpoczęcia negocjacji nad umową "drugiej fazy" przed wyborami w USA, po części dlatego, że Chińczycy chcą poczekać, czy Trump wygra drugą kadencję.Z kolei przedstawiciele Białego Domu powiedzieli Reutersowi, że obecnie priorytetem jest podpisanie wstępnej umowy handlowej, którą Trump ma zamiar przedstawić jako sukces podczas kampanii wyborczej w walce o reelekcję.Według anonimowego amerykańskiego urzędnika po podpisaniu umowy handlowej "pierwszej fazy" Trump ma zamiar skupić się na kwestiach wewnętrznych, zostawiając negocjacje nad szerszym porozumieniem z Chinami najwyższym rangą urzędnikom Białego Domu ds. handlu. Urzędnik zaznaczył, że Trump nie zamierza robić przerwy w negocjacjach nad przyszłą umową "drugie fazy" na czas wyborów."Rynek oczekuje, że wstępna umowa handlowa przyniesie spadek napięcia w wojnie handlowej USA-Chiny. Jednakże jeśli nie będziemy mieli do czynienia z pozytywnym zaskoczeniem, nie należy liczyć na znaczne obniżenie obowiązujących ceł" - powiedział Tom Essaye, założyciel The Sevens Report.Ludowy Bank Chin (PBoC) podał w poniedziałek w corocznym raporcie nt. stabilności finansowej, że oddziaływanie negatywnych czynników ryzyka w chińskiej gospodarce rośnie, a ewentualne problemy będą trudne do wyeliminowania w krótkim okresie.PBoC dodał, że Chiny mają zamiar kontynuować wdrażanie aktywnej polityki fiskalnej oraz ostrożnej polityki monetarnej.