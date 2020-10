Na Wall Street przewaga spadków

Wtorkowa sesja na nowojorskich giełdach zakończyła się umiarkowanymi spadkami większości głównych indeksów. Inwestorzy obawiają się o wzrost liczby przypadków koronawirusa na świecie, a także śledzą wyniki kwartalne spółek.

Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,80 proc. do 27.463,19 pkt.

S&P 500 zniżkował o 0,30 proc. do 3.390,68 pkt.

Nasdaq Comp. poszedł w górę 0,64 proc. do 11.431,35 pkt.

- Wraz z nadejściem zimy nadciągają czarne chmury, a inwestorzy coraz bardziej niepokoją się zdolnościami do poradzenia sobie z kryzysem nie tylko ze strony bankierów centralnych, ale także polityków - powiedział Michael Hewson, główny analityk rynkowy w CMC Markets UK.

- Największym ryzykiem wydaje się teraz groźba kontestowania wyborów prezydenckich, gdy nie poznamy zwycięzcy w przyszły wtorek w nocy. Myślę, że inwestorzy decydują się zabrać część zysku ze stołu i zwiększyć pozycje zabezpieczające w oczekiwaniu na to, co takie potencjalne zagrożenie będzie oznaczać dla ryzykownych aktywów - dodał Brian Price, szef działu zarządzania w Commonwealth Financial Network.

W ciągu minionej doby spora liczba amerykańskich koncernów opublikowała swoje wyniki finansowe za trzeci kwartał.

Caterpillar spadał 3 proc. Przychody spółki w trzecim kwartale wyniosły 9,9 mld USD i spadły o 22 proc. rdr. Analitycy prognozowali przychody na poziomie 9,19 mld USD.

Harley-Davidson rósł o 26 proc. W trzecim kwartale zysk na akcję wyniósł 78 centów wobec oczekiwanych 21 centów.

Akcje Xilinx rosły 9 proc. Spółka produkująca podzespoły elektroniczne zostanie przejęta przez AMD za 35 mld USD.

Notowania Pfizera spadały o 1,5 proc., mimo że zysk na akcję jednej z największych firm farmaceutycznych na świecie w III kw. wyniósł 72 centy. Oczekiwano 69 centów.

Akcje 3M zniżkowały 1,5 proc. Zysk na akcję amerykańskiego koncernu wyniósł w trzecim kwartale 2,43 USD. Rynek oczekiwał 2,26 USD.

Merck rósł o 0,5 proc. Zysk na akcję w poprzednim kwartale wyniósł 1,74 USD vs konsensus rynkowy 1,44 USD.

Akcje Eli Lilly spadały o 5,5 proc. Zysk na akcję spółki wyniósł 1,54 USD. Oczekiwano 1,71 USD.

AMD zwyżkował o 3 proc. - zysk na akcję wyniósł 41 centów wobec prognozowanych 35 centów.

Raytheon Technologies szedł w dół o 3 proc., mimo że zysk na akcję wyniósł 58 centów wobec oczekiwanych 50 centów.

Stanley Black & Decker spadał 4,5 proc. Przychody w trzecim kwartale okazały się niższe od oczekiwań analityków.

Nancy Pelosi, przewodnicząca Izby Reprezentantów USA, jest "optymistycznie nastawiona", że porozumienie w sprawie pomocy fiskalnej w przypadku COVID-19 może zostać osiągnięte przed wyborami - powiedział jej rzecznik w poniedziałek. Doradca ekonomiczny Białego Domu Larry Kudlow powiedział, że rozmowy zwolniły tempo, ale są kontynuowane.

Pelosi rozmawiała z sekretarzem skarbu Stevenem Mnuchinem na temat pakietu bodźców, które wsparłyby amerykańską gospodarkę.

Strony ponownie starały się pogodzić różnice zdań w sprawie wsparcia fiskalnego dla gospodarki, ale nie udało się osiągnąć konsensusu.

UBS napisał w notatce do klientów, że niezależnie od tego, kto wygra wybory w USA, wkrótce potem zostanie przyjęta ustawa o bodźcach fiskalnych.

- Chociaż spodziewamy się, że bodziec fiskalny przejdzie niezależnie od wyniku wyborów, "Błękitna Fala" prawdopodobnie zwiększyłaby swój rozmiar i przyspieszyłaby wprowadzenie pakietu - podał w raporcie UBS.

- Zostało tylko osiem dni do wyborów prezydenckich w USA i nadal nie ma oznak możliwości porozumienia ws. drugiego pakietu stymulacyjnego. Nie ma wątpliwości, że inwestorzy stali się teraz o wiele bardziej nerwowi niż wcześniej - powiedział Naeem Aslam z Avatrade. com w komentarzu.

We wtorek opublikowano też porcję najnowszych danych makroekonomicznych z amerykańskiej gospodarki.

Indeks zaufania amerykańskich konsumentów spadł w październiku do 100,9 pkt. wobec 101,3 pkt. miesiąc wcześniej, po korekcie z 101,8 pkt. - wynika z raportu Conference Board. Analitycy spodziewali się, że indeks wyniesie 102 pkt.

Zamówienia na dobra trwałe w USA we wrześniu wzrosły o 1,9 proc. mdm wobec wzrostu miesiąc wcześniej o 0,4 proc. mdm - poinformował Departament Handlu we wstępnym wyliczeniu. Rynek oczekiwał wzrostu wskaźnika o 0,5 proc.

Wskaźnik aktywności wytwórczej Richmond Fed wzrósł w październiku do 29 pkt. z 21 pkt.