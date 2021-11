Na Wall Street przewaga wzrostów, ale Nasdaq znowu w dół

Wtorkowa sesja na Wall Street zakończyła się przewagą wzrostów głównych indeksów, ale Nasdaq zanotował drugi spadkowy dzień z rzędu. Inwestorzy oceniają najnowsze dane oraz liczby nowych przypadków Covid-19.

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,55 proc., do 35.813,80 pkt.

S&P 500 na koniec dnia zyskał 0,17 proc. i wyniósł 4.690,70 pkt.

Nasdaq Composite zniżkował 0,50 proc. i zamknął sesję na poziomie 15.775,14 pkt.

"Mamy tydzień wokół Święta Dziękczynienia, więc w ciągu następnych kilku dni obroty będą prawdopodobnie bardzo niskie. Mimo to środa przyniesie najnowsze minutes Fedu i odczyt deflatora PCE, więc możemy mieć coś do przemyślenia, zanim zasiądziemy do spożywania indyka" - powiedział Ryan Detrick, główny strateg finansowy w LPL Financial.

Rynki w USA będą zamknięte w czwartek, a w piątek handel będzie skrócony.

Ze spółek akcje Best Buy traciły 16 proc. po tym, jak firma podała, że prognozuje porównywalną sprzedaż w okresie świątecznym znacznie poniżej oczekiwań analityków, ponieważ może zmierzyć się z możliwymi niedoborami produktów.

Akcje Urban Outfitters spadały o 10,5 proc. po tym, jak spółka podała, że przejście na większą sprzedaż online zwiększa koszty dla firmy.

Akcje firmy Zoom Video Communications spadły o 17 proc. po tym, jak władze firmy ostrzegły przed nadchodzącym spowolnieniem wzrostu przychodów, gdy pandemia Covid dobiega końca i spada zapotrzebowanie na zdalne wideokonferencje.

"WIdzimy pewną presję na spółkach technologicznych, gdyż drugi dzień z rzędu rosną rentowności długoterminowych obligacji skarbowych. To waży na wycenach. Nie pomogły też wyniki Zoom za trzeci kwartał" - powiedział Angelo Kourkafas, strateg inwestycyjny z Edward Jones.

Meta, dawniej Facebook, stracił ponad 1 proc. Roku zniżkował ponad 2 proc., a firma biotechnologiczna Moderna spadła ponad 4 proc.

Wśród rosnących akcji znajdowały się m.in. banki, które skorzystają na możliwej podwyżce stóp procentowych. Przykładowo JPMorgan zyskał na koniec dnia ponad 2 proc. Spekulacje na temat zbliżającej się podwyżki stóp w Stanach Zjednoczonych przybrały na sile po poniedziałkowej decyzji prezydenta Joe Bidena, który nominował Jerome'a Powella na drugą kadencję w fotelu prezesa Fed.

Rentowność 10-letnich UST rosła o 3 pb do 1,65 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji rosła o 2 pb do 2 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi 103 pb, natomiast spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie 160 pb.

Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze przemysłowym, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w listopadzie 59,1 pkt. wobec 58,4 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w pierwszym wyliczeniu. Na rynku szacowano 59 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze usługowym przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w listopadzie 57 pkt. wobec 58,7 pkt. w poprzednim miesiącu. Analitycy spodziewali się 59 pkt.

Według Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa na całym świecie potwierdzono łącznie 258,39 mln infekcji Covid-19. Liczba zgonów z tego powodu sięgnęła 5,16 mln.

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa podał, że w USA w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 1.236 ofiar śmiertelnych Covid-19. Obecność koronawirusa potwierdzono u 158.867 kolejnych osób. Najnowsze dane wskazują, że od wybuchu epidemii w Ameryce odnotowano łącznie 47,88 mln przypadków zakażenia koronawirusem. Liczba ofiar śmiertelnych wynosi 772.412.

