Na Wall Street solidne wzrosty indeksów

Piątkowa sesja na Wall Street zakończyła się solidnymi wzrostami głównych indeksów. Dow Jones zyskał ponad 500 punktów i przerwał ośmiotygodniową serię spadków.

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 1,76 proc. i wyniósł 33.212,96 pkt.

S&P 500 na koniec dnia zyskał 2,47 proc. i wyniósł 4.158,24 pkt.

Nasdaq Composite wzrósł 3,33 proc. i zamknął sesję na poziomie 12.131,13 pkt.

W tym tygodniu Dow przerwał serię ośmiu tygodni spadków z rzędu. Z kolei S&P 500 i Nasdaq przerwały serię siedmiotygodniowych strat.

"Dość szybko przeszliśmy długą drogę w dół i jeśli uda nam się tutaj ustabilizować, spadki, które widzieliśmy, mogą okazać się wszystkim, co potrzebne" - powiedział Tom Martin z Globalt Investments.

"Możemy zobaczyć nieco większą stabilność na rynkach, ponieważ już tak bardzo wyceny zostały obniżone. Problemy makro będą jednak nadal ciągu najbliższych trzech do sześciu miesięcy ograniczać otoczenie rynkowe" - powiedziała główny strateg inwestycyjny Anastasia Amoroso iCapital.

Według danych zebranych przez Bank of America, w ostatnim tygodniu do funduszy giełdowych napłynęło ponad 20 mld USD, co stanowi największą sumę od 10 tygodni.

Akcje Gap traciły w ciągu dnia po tym, jak spółka obniżyła prognozę całorocznego zysku na akcję do 30-60 centów z 1,85-2,05 USD. Na koniec dnia kurs wzrósł jednak ok. 4 proc.

Kurs Didi rósł mocno po tym, jak Bloomberg News doniósł, że państwowy producent samochodów China FAW Group rozważa nabycie znacznego udziału w firmie zajmującej się przewozami osób.

Akcje Ulta Beauty zwyżkowały o 12 proc. po tym, jak firma podała lepsze niż oczekiwano wyniki kwartalne.

Kurs Dell Technologies poszedł w górę o ok. 13 proc. - wyniki za I kw. były lepsze od oczekiwań.

Deflator PCE w USA w kwietniu wyniósł 6,3 proc. rdr, wobec 6,6 proc. rdr miesiąc wcześniej, i wobec konsensusu na poziomie 6,2 proc. Wskaźnik w ujęciu bazowym wyniósł 4,9 proc. rdr vs 5,2 proc. miesiąc wcześniej i oczekiwań na poziomie 4,9 proc. rdr.

Wydatki amerykańskich konsumentów w kwietniu wzrosły o 0,9 proc. mdm, po wzroście o 1,4 proc. miesiąc temu (po rewizji z +1,1 proc.). Oczekiwano wzrostu o 0,8 proc. mdm.

Zapasy amerykańskich hurtowników w kwietniu wzrosły o 2,1 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca. Oczekiwano +2 proc.

"Dane wskazują na relatywnie dobrą kondycję konsumentów, którzy radzą sobie wobec zacieśniającej się polityki monetarnej. To przyzwoite raporty dla bankierów z Rezerwy Federalnej USA" - powiedział Jeffrey Roach, główny ekonomista w LPL Financial.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na lipiec są wyceniane po ok. 115 USD za baryłkę, po wzroście o ok. 0,8 proc., lipcowe futures na Brent idą w górę o 1,7 proc. do 119,4 USD/b.

