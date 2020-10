Na Wall Street umiarkowane spadki

Wtorkowa sesja na Wall Street zakończyła się umiarkowanymi zniżkami, a indeks Dow Jones zanotował pierwszy spadek od pięciu dni. Inwestorzy śledzą wyniki spółek za trzeci kwartał oraz najnowsze dane gospodarcze na świecie.

Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł 0,55 proc. i wyniósł 28.679,81 pkt.

S&P 500 zniżkował 0,63 proc. i wyniósł 3.511,93 pkt.

Nasdaq Comp. poszedł w dół 0,10 proc., do 11.863,90 pkt.

Apple spadał ponad 2 proc. We wtorek Apple zorganizował imprezę inauguracyjną, podczas której zaprezentował tegoroczną ofertę telefonów marki iPhone. Wydarzeniem była prezentacja modelów iPhone 12, pierwszych smartfonów z obsługą 5G.

Akcje JPMorgan lekko spadły, mimo że zysk na akcję banku w trzecim kwartale wyniósł 2,92 USD, a oczekiwano 2,23 USD.

BlackRock zwyżkował prawie 5 proc. Zysk na akcję funduszu inwestycyjnego w III kw. wyniósł 9,22 USD vs konsensus rynkowy 7,73 USD.

Notowania Johnson & Johnson spadały o 1,5 proc. Skorygowany zysk na akcję Johnson & Johnson w III kw. wyniósł 2,20 USD. Analitycy oczekiwali 1,98 USD za akcję.

Ponadto jednak badanie szczepionki koncernu Johnson & Johnson na Covid-19 zostało wstrzymane z powodu niewyjaśnionej choroby uczestnika biorącego w nim udział.

- Na razie trwa ocena choroby uczestnika i po dalszym dochodzeniu zostanie przekazane więcej informacji. Zdarzenia niepożądane - choroby, wypadki itp. - nawet te poważne, są oczekiwaną częścią każdego badania klinicznego, zwłaszcza dużych badań - napisano w komunikacie J&J.

- Informacja dotycząca szczepionki zdecydowanie stała się głównym tematem poranka pod względem wpływu na nastroje na rynku - powiedział Keith Temperton, handlowiec w Forte Securities.

Notowania Disneya rosły o 4 proc. Koncern ogłosił reorganizację, która będzie traktować priorytetowo dostarczanie treści wideo w serwisach streamingowych.

Akcje Delta Air Lines spadały ponad 3 proc. Linie lotnicze podały w raporcie kwartalnym, że strata na akcję wyniosła 3,30 USD wobec oczekiwanych -3,03 USD.

Maleją szanse na szybkie zakończenie impasu w USA w sprawie przyjęcia pakietu bodźców stymulujących amerykańską gospodarkę. Na rynku dominują oceny, że w tym tygodniu raczej nie dojdzie do żadnych działań Republikanów i Demokratów w tej sprawie.

Inwestorzy coraz mocniej stawiają na zwycięstwa kandydata Demokratów Joe Bidena w wyborach prezydenckich w USA w przyszłym miesiącu. Takie zwycięstwo prawdopodobnie zwiastowałoby duży pakiet stymulacyjny.

- Będący liderem w sondażach Biden skutecznie usuwa pewien element niepewności. W świadomości inwestorów nie chodzi o to, czy otrzymają bodziec, ale kiedy - powiedział Jeremy Gatto, menedżer ds. inwestycji w Unigestion.

W senackiej Komisji Sądownictwa amerykańskiego Kongresu trwają tymczasem 4-dniowe przesłuchania w sprawie nominacji sędzi Amy Cooney Barrett do Sądu Najwyższego.

Mimo że rozmowy o pakiecie stymulacyjnym dla gospodarki między Białym Domem i Kongresem utknęły w martwym punkcie, prezydent USA Donald Trump obiecywał na wiecu na Florydzie szybkie odbicie gospodarcze po epidemii.

Republikanie próbują ugruntować konserwatywną większość w tej instytucji przed wyborami prezydenckimi 3 listopada.

Demokraci z kolei wyrażają obawy, że nominacja tej konserwatywnej sędzi może spowodować podjęcie próby odstąpienia od Obamacare.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy zrewidował w górę prognozy dynamiki PKB w 2020 roku.

- Przewiduje się, że globalna dynamika PKB wyniesie -4,4 proc. w 2020 r., co jest mniejszym spadkiem niż prognozowano w czerwcu. Rewizja odzwierciedla lepsze niż oczekiwane wyniki PKB w drugim kwartale, głównie w gospodarkach rozwiniętych, gdzie aktywność zaczęła się poprawiać wcześniej niż oczekiwano po ograniczeniu restrykcji w maju i czerwcu, a także na skutek możliwego silniejszego ożywienia w trzecim kwartale - napisano w raporcie MFW.

- Przewiduje się, że globalny wzrost wyniesie +5,2 proc. w 2021 r., nieco mniej niż przewidywano w czerwcu 2020 r., co odzwierciedla bardziej umiarkowane spowolnienie prognozowane na 2020 r. i jest zgodne z oczekiwaniami dotyczącymi utrzymania trwałego dystansu społecznego - dodano.

Ceny konsumpcyjne (CPI - consumer price index) w USA we wrześniu wzrosły o 0,2 proc. w ujęciu mdm, a rdr wzrosły o 1,4 proc. - podał amerykański Departament Pracy w komunikacie. Oczekiwano +0,2 proc. mdm i +1,4 proc. rdr.

Chiński eksport w USD wzrósł we wrześniu o 9,9 proc. To już czwarty miesiąc z rzędu, gdy eksport rośnie. Import wzrósł zaś o 13,2 proc. Nadwyżka w handlu w USD wyniosła 37,00 mld USD.

- Ogólny obraz jest taki, że eksport pozostaje silny. Zmniejszający się popyt na towary związane z COVID-19, takie jak maski na twarz, jest w większości równoważony przez ożywienie szerszego popytu na towary konsumpcyjne wytwarzane w Chinach - powiedział starszy ekonomista ds. Chin w Capital Economics Julian Evans-Pritchard.

Biały Dom przygotowuje sprzedaż zaawansowanej broni na Tajwan, wysyłając w ostatnich dniach zawiadomienie o umowach do Kongresu do zatwierdzenia, podało w poniedziałek pięć źródeł, podczas gdy Chiny zagroziły odwetem.

Minister spraw zagranicznych Chin Wang Yi wezwał we wtorek kraje azjatyckie do zachowania "czujności" w obliczu ryzyka z powodu strategii USA, która ma wywołać geopolityczną konkurencję na Morzu Południowochińskim i innych częściach regionu.

Unia Europejska nałoży cła w wysokości do 48 proc. na produkty z aluminium z Chin w trakcie dochodzenia w sprawie tego, czy chińscy producenci sprzedają po nieuczciwie niskich cenach.

Cła od 30,4 do 48,0 proc. będą obowiązywać od środy. Cła mają charakter tymczasowy, co oznacza, że będą obowiązywać do zakończenia ww. dochodzenia czyli do kwietnia.

Liczba potwierdzonych zakażeń koronawirusem na świecie przekroczyła w ciągu ostatnich 24 godzin 37,87 mln - wynika z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. W ciągu siedmiu miesięcy pandemii zmarło na Covid-19 ponad 1,081 mln osób.

W Stanach Zjednoczonych w ciągu minionej doby stwierdzono 44 333 zakażeń koronawirusem. Zmarło 420 kolejnych osób. W sumie w USA od początku pandemii koronawirusem zakaziło się 7 804 337 osób, a zmarło 215 086 osób.