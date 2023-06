Na Wall Street wzrosty

Piątkowa sesja na amerykańskich giełdach zakończyła się lekkimi wzrostami głównych indeksów. S&P 500 jest najwyżej od początku sierpnia 2022 roku. Inwestorzy czekają na kluczowe decyzje banków centralnych w przyszłym tygodniu - Fedu w środę i EBC w czwartek.

Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 0,13 proc. i wyniósł 33.876,78 pkt.

S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,11 proc. i wyniósł 4.298,86 pkt. Indeks zyskał czwarty tydzień z rzędu.

Akcje Tesli wzrosły o 4 proc.

Target spadł ponad 3 po tym, jak Citi obniżył rekomendację dla akcji detalisty do "neutralnie" z "kupuj".

Nasdaq Composite wzrósł o 0,16 proc. i zamknął sesję na poziomie 13.259,14 pkt. To siódmy wzrostowy tydzień dla tego indeksu z rzędu, co jest najdłuższą taką serią od listopada 2019 roku.

Nastroje w USA reguluje mocno fakt i pytanie, jak zachowa się Fed, czyli co czeka makroekonomię

Kontrakty rynkowe wskazują na 50-proc. prawdopodobieństwo, że amerykańska Rezerwa Federalna USA pozostawi bez zmian stopy procentowe na swoim posiedzeniu w tym miesiącu. Z kolei w lipcu wskazują na 50-proc. szanse na podwyżkę stóp proc. w USA.

"Uważamy, że wynik głosowania na czerwcowym posiedzeniu FOMC będzie bardzo wyrównany. Ryzyko polega na tym, że prezes Fed Jerome Powell może nie zdołać uspokoić jastrzębi, co w rezultacie może zakończyć się podwyżkami zarówno w czerwcu, jak i w lipcu. Spodziewamy się, że Fed po raz ostatni w tym cyklu podniesie stopy proc. w lipcu. Uważamy, że do września słabnące dane o aktywności gospodarczej i zatrudnieniu doprowadzą do bardziej trwałej przerwy, przy czym Fed utrzyma główną stopę procentową na poziomie 5,5 proc. do pierwszej obniżki stóp procentowych w marcu 2024 r." - wskazywali w raporcie ekonomiści BNP Paribas.

Gdzie jest, i czy jest w USA recesja? Kto odpowie na tak postawione pytanie?

"Nasza opinia jest taka, że Fed będzie chciał zrobić pauzę. Oczekujemy jednak, że Fed pozostawi otwarte drzwi do kolejnej podwyżki stóp proc. w lipcu. EBC jest w nieco innej sytuacji, ponieważ nie wierzymy, że stopy w strefie euro znajdują się już na wystarczająco restrykcyjnym poziomie. Spodziewamy się podwyżki stóp w czerwcu, a następnie kolejnej w lipcu na zakończenie obecnego cyklu podwyżek stóp proc." - powiedział Mohit Kumar, strateg w Jefferies.

"Nie jest jasne, czy mamy do czynienia z zajmowaniem przez inwestorów pozycji związanych z recesją, które potencjalnie mógłby uderzyć w rynki jak w sierpniu 2022 r., kiedy mieliśmy ostatni wzrost S&P 500 w kierunku 4.300 pkt., czy też jest to rajd, który jest trwały" - powiedział Jason Hunter, szef strategii technicznej w JPMorgan.

Jeszcze kilka słów o akcjach... Tesla, Target i DocuSign

Akcje Tesli wzrosły o 4 proc. po tym, jak General Motors podał, że przyjmie północnoamerykański standard wtyczki ładowania Tesli i zapewni nabywcom pojazdów elektrycznych GM dostęp do sieci Tesla Supercharger. Akcje GM rosną o 4,5 proc.

Target spadł ponad 3 po tym, jak Citi obniżył rekomendację dla akcji detalisty do "neutralnie" z "kupuj".

Akcje DocuSign zniżkowały 2,5 proc. po tym, jak firma zajmująca się umowami elektronicznymi pokonała oczekiwania analityków dotyczące wyników za pierwszy kwartał.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na lipiec są wyceniane po 70,31 USD za baryłkę, po spadku o 1,37 proc., a sierpniowe futures na Brent spadają o 1,38 proc. do 74,91 USD/b.

