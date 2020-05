Na warszawkiej giełdzie przeważyły spadki, choć w WIG20 mocno wzrósł kurs CCC

Na zamknięciu środowych notowań na GPW przeważyły spadki, a główne indeksy straciły między 0,5 proc. a 0,7 proc. W WIG20 mocnymi wzrostami wyróżniło się CCC.

"Na krajowym rynku panuje ostatnio spory ruch. W trakcie poprzednich dwóch sesji widać było optymizm inwestorów wobec spółek z sektora finansowego, zwłaszcza banków. Wzrosty kursów największych podmiotów z sektora powstrzymały WIG20 przed spadkami, pomimo tego, że sytuacja na początku tygodnia nie wyglądała zbyt dobrze. Końcówka środowych notowań wypadła słabiej, prawdopodobnie dlatego, że główną determinantą decyzji inwestorów jest zachowanie indeksu S&P 500, który to rozpoczął dzień na minusie. To czy obecne wzrosty będą kontynuowane, zależy od tego, czy indeks utrzyma się powyżej 2.800 pkt." - powiedział PAP Biznes dyrektor departamentu analiz DM BPS, Tomasz Czarnecki.

Na środowym zamknięciu WIG20 stracił 0,5 proc. do 1.614,32 pkt., WIG zniżkował o 0,56 proc. do 45.431,66 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,7 proc. do 3.249,00 pkt., a sWIG80 spadł o 0,68 proc. do 11.871,80 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 949 mln zł, z czego 718 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 poruszał się w środę w 25-punktowym przedziale wahań. Indeks rozpoczął notowania 7 pkt. pod kreską, jednak przez większą część dnia pozostawał nad poziomem odniesienia, w okolicy 1.630 pkt. Od otwarcia notowań w USA, WIG20 powrócił pod kreskę i do końca dnia zachowywał się podobnie jak S&P 500.

O godz. 17.00 amerykański S&P 500 zniżkował o 0,7 proc., a niemiecki DAX tracił około 1 proc.

W WIG20 wzrostami wyróżniły się CCC - w górę o 8 proc., a także Santander i mBank - zwyżka po 3 proc.

Czarnecki zwrócił uwagę, że CCC przerwało serię 7 spadkowych sesji z rzędu.

"Prawdopodobnie zadziałało techniczne wsparcie, którym jest wyznaczona na poziomie 37 zł cena ostatniej emisji akcji spółki" - powiedział.

Dodał, że wzrost kursów banków wiąże się z powrotem pozytywnego sentymentu wobec sektora, choć wpływ na notowania mogły również mieć publikowane przez spółki informacje.

Centralny Bank Irlandii zatwierdził, sporządzony przez Santander Bank Polska, prospekt dotyczący programu emisji euroobligacji średnioterminowych o wartości do 5 mld euro.

W środę agencja ratingowa S&P Global Rating podała, że strata finansowa Commerzbanku AG, głównego akcjonariusza mBanku, za I kw. 2020 r., nie wpłynie bezpośrednio na rating obu banków.

"W ostatnich tygodniach kurs mBanku zachowywał się gorzej w stosunku do pozostałych banków. Od początku maja cena akcji spadła o ponad 15 proc., podczas gdy indeks sektora stracił tylko 4 proc. Kurs mocno zniżkował po tym, jak Commerzbank zrezygnował ze sprzedaży mBanku. Przedtem inwestorzy mogli spodziewać się, że portfele kredytów frankowych zostaną wydzielone z bilansu mBanku, teraz jednak to ryzyko wraca. Przypuszczam, że środowy wzrost kursu jest odreagowaniem wcześniejszych spadków. Być może rynek stara się chwytać pozytywnych, lecz mniej istotnych informacji, stąd taka reakcja na informacje opublikowane przez agencję S&P" - powiedziała PAP Biznes analityk Haitong Banku Marta Czajkowska-Bałdyga.

Najmocniej w WIG20 w dół poszły Orlen Lotos i KGHM, które straciły między 2,8 a 2,5 proc.

Na szerokim rynku spadkami wyróżniły się: DataWalk - o blisko 9 proc. oraz Eurocash - o 3,5 proc.

Eurocash podał, że skonsolidowany zysk EBITDA w pierwszym kwartale 2020 roku wyniósł 126,2 mln zł wobec 121,4 mln zł zysku rok wcześniej, podczas gdy konsensus PAP Biznes zakładał 134,6 mln zł zysku EBITDA. Analityk DM mBanku, Piotr Bogusz, zwrócił uwagę na wzrost bazy kosztowej. Ocenił, że "wynik rdr nie został poprawiony, pomimo wzrostu sprzedaży porównywalnej".

Z kolei mocno w górę poszedł kurs Mabionu - o 11 proc.