Na warszawski parkiet powróciły spadki

Po dwóch z rzędu wzrostowych sesjach na początku tygodnia, w środę główne warszawskie indeksy straciły na wartości. Przecena w większym stopniu dotknęła największe spółki. Indeks sWIG80, obrazujący koniunkturę w grupie firmy o niższej kapitalizacji, niemal nie zmienił wartości.

Na środowym zamknięciu WIG20 stracił 1,5 proc. do 1.860,95 pkt., WIG zniżkował 1,2 proc. do 51.585,66 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,8 proc. do 3.716,26 pkt., a sWIG80 0,01 proc. do 12.010,09 pkt.

Na początku sesji inwestorzy ze spokojem zareagowali na poranną informację o pierwszym przypadku koronawirusa w Polsce. Tuż po otwarciu sesji WIG20 wyraźnie spadał (do prawie -2 proc.), ale już przed godz. 10.00 odrobił większość strat. Później jednak nastroje się pogorszyły. Indeks wszedł w fazę spadkową, kończąc sesję 1,5-proc. stratą, tuż ponad poziomem dziennego minimum.

Wydarzeniem dnia na krajowym rynku było posiedzenie RPP, na którym Rada nie zmieniła stóp procentowych. Z konferencji po posiedzeniu wynika, że w dalszym ciągu najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest stabilizacja stóp do 2022 roku. Na te informacje rynek akcji nie zareagował w istotnym stopniu.

Obroty na GPW wyniosły 868 mln zł, z czego 706 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

Na rynkach wschodzących europejskiej części EMEA panowały, podobnie jak w Warszawie, zniżki. Najsilniejsze spadki odnotowały akcje rosyjskie - RTS stracił 0,7 proc.

DAX wzrósł 0,78 proc., a S&P500 zwyżkował 1,80 proc. o godz. 17.20.

Liderem spadków ze spółek z WIG20 okazał się PKN Orlen. Kurs spółki poszedł w dół poniżej poziomu 60 zł, notując na zamknięciu 59,04 zł (-5,2 proc.). Notowania znalazły się najniżej od lutego 2016 roku.

O 4 proc. w dół poszły też akcje JSW. Bez porozumienia zakończyły się środowe rozmowy związkowców z zarządem spółki na temat możliwości tegorocznego wzrostu wynagrodzeń. Zarząd zapewnił, że szuka rozwiązań korzystnych dla załogi i bezpiecznych dla spółki.

O 1,1 proc. wzrosły notowania PGNiG, oddalając się od poziomu historycznego minimum (2,98 zł). Agencja Bloomberg podała, iż analitycy Citi podwyższyli rekomendację dla akcji spółki do "kupuj".

Mimo spadkowej sesji, na szerokim rynku pozytywnie wyróżniły się akcje spółek z sektora ochrony zdrowia, dystrybucji leków i kosmetycznego. Poszły w górę ceny akcji Global Cosmed (+9,2 proc.), Biomedu Lublin (+6,3 proc.), Mercator Medical (+5,2 proc.) i Neuki (+4,4 proc.).