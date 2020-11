Na warszawskiej giełdzie główne indeksy w dół

W czwartek wszystkie główne indeksy zakończyły sesję pod kreską, a najmocniej spadł mWIG40 - o 1,36 proc. W indeksie krajowych blue chipów zdecydowanie najlepiej radziły sobie akcje Allegro, które po wzroście o 6,84 proc. przerwały serię siedmiu spadkowych sesji z rzędu.

Na zamknięciu czwartkowej sesji WIG20 spadł 1,14 proc. do 1.789,79 pkt., WIG zniżkował 1,11 proc. do 51.651,40 pkt., mWIG40 poszedł w dół 1,36 proc. do 3.674,90 pkt., a sWIG80 stracił 0,48 proc. osiągając poziom 14.813,06 pkt.

Obroty na GPW wyniosły ok. 1,1 mld zł, z czego 890 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Największy handel odbywał się na akcjach Allegro (186 mln zł) oraz CD Projektu (124 mln zł).

Na warszawskim parkiecie wszystkie indeksy sektorowe zakończyły sesję pod kreską. Najbardziej na wartości straciły WIG-chemia (w dół 5 proc.) oraz WIG-górnictwo (o 3,7 proc.).

"Po kilku sesjach mocnych wzrostów, które obserwowaliśmy w listopadzie, przyszedł czas na korektę. Czwartkowa sesja różniła się od ostatnich sesji na GPW przede wszystkim tym, że słabsze dzisiaj były spółki, które w listopadzie pokazywały dobrą formę, tj. PKN Orlen czy banki. Z kolei po serii siedmiu spadkowych sesjach mocno odbiło Allegro, które zyskało blisko 7 proc." - powiedział PAP Biznes Sobiesław Kozłowski, dyrektor departamentu analiz i doradztwa Noble Securities.

Ekspert nie wyklucza kontynuacji korekty.

"Po takim mocnym listopadowym rajdzie i dojściu WIG20 do 1.800 pkt. wydaje się, że dalsza korekta w najbliższych dniach jest możliwa. Z drugiej strony, w dłuższym terminie, obserwowany ostatnio lepszy stosunek inwestorów do sektora bankowego i tzw. spółek wartościowych może być wsparciem dla notowań spółek z WIG20. Dodatkowym czynnikiem, który może wspierać polski rynek akcji jest też globalna poprawa sentymentu do rynków wschodzących. Podsumowując, w krótkim terminie nie można wykluczyć dalszej korekty, ale w średnim terminie jestem pozytywnie nastawiony do krajowego rynku akcji" - powiedział Kozłowski.

W momencie zamknięcia sesji na GPW niemiecki DAX tracił 0,73 proc., a S&P 500 zniżkował ok. 0,1 proc.

W indeksie krajowych blue chipów najmocniej urosły akcje Allegro - w górę 6,84 proc. do 71,9 zł. Spółka przerwała serię siedmiu spadkowych sesji z rzędu.

Analitycy Ipopema Securities, w raporcie z 12 listopada, rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla Allegro od zalecenia "trzymaj". Wartość godziwa akcji spółki została wyznaczona na 89 zł.

Kurs PZU wzrósł o 1,35 proc. Spółka podała, że zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej grupy PZU w trzecim kwartale 2020 roku wzrósł do 890 mln zł z 879 mln zł rok wcześniej. Zysk okazał się 23 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 722 mln zł.

Zdecydowana większość spółek z WIG20 zakończyła czwartkową sesję pod kreską, a najwięcej straciły: JSW (o 6,14 proc.) oraz PKN Orlen (4,05 proc.).

O 3,58 proc. spadł kurs KGHM. Skorygowana EBITDA grupy KGHM wyniosła w trzecim kwartale 2020 roku 1,767 mld zł wobec 1,522 mld zł w drugim kwartale 2020 r. i wobec 1,38 mld zł przed rokiem. Wynik okazał się 4,5 proc. wyższy od konsensusu PAP Biznes, który zakładał 1,69 mld zł skorygowanej EBITDA.

Inwestorzy poznali również wyniki finansowe PGNiG-u, którego akcje zniżkowały w czwartek 2,91 proc., a także Tauronu - kurs poszedł w dół 1,28 proc.

PGNiG miał w trzecim kwartale 2020 roku 6,39 mld zł przychodów, 1,33 mld zł EBITDA, 588 mln zł zysku operacyjnego oraz 116 mln zł zysku netto. Wyniki są zgodne z wcześniejszymi szacunkami.

Z kolei zysk netto Tauronu w III kwartale 2020 roku wyniósł 376,9 mln zł wobec 302 mln zł zysku przed rokiem. Tauron szacował wcześniej, że zysk netto wyniósł w tym okresie 377 mln zł.

Najmocniej w indeksie średnich spółek zyskał Famur - kurs wzrósł o 4,11 proc.

Famur poinformował, że podpisał umowę z Polskie Maszyny Group, której przedmiotem jest dostawa maszyn górniczych przeznaczonych do eksploatacji na terytorium Federacji Rosyjskiej w kopalni węgla koksującego "Inaglinskij", wchodzącej w skład OOO UK Kolmar. Łączna wartość sprzętu dostarczanego na podstawie umowy wynosi 20 mln euro netto.

1,22 proc. do góry poszły akcje Grupy Kęty, która podniosła tegoroczną prognozę zysku netto o 18 proc. do 417 mln zł, EBIT o 13 proc. do 510 mln zł, EBITDA o 9 proc. do 656 mln zł, a sprzedaży o 3 proc. do 3,498 mld zł.

Choć w pierwszych minutach czwartkowego handlu na warszawskiej giełdzie kurs Ciechu szedł w górę o 2,5 proc., a Grupy Azoty zyskiwał 3,5 proc., to na koniec dnia obie spółki, które przed sesją podały swoje wyniki za III kw., zniżkowały.

Znormalizowana EBITDA Ciechu w III kw. '20 wyniosła ok.142 mln zł wobec 142,6 mln zł konsensusu. Spółka poinformowała w komunikacie prasowym, że rok 2021 będzie lepszy dla grupy Ciech dzięki m.in. uruchomieniu warzelni soli i wykorzystaniu potencjału sody oczyszczonej. Kurs spółki stracił 7,58 proc. - najmocniej w mWIG40.

O 4,65 proc. spadł kurs Grupy Azoty, która podała, że zysk netto grupy przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w trzecim kwartale 2020 roku wyniósł 31,1 mln zł. Wynik jest o 166 proc. wyższy od konsensusu PAP Biznes, który zakładał wynik netto na poziomie 11,7 mln zł.

W sWIG80 najmocniej - po raz drugi z rzędu - wzrósł kurs Wieltonu. Akcje spółki zyskały 12,4 proc.

Na drugiej pozycji pod względem wzrostu w indeksie małych spółek znalazła się OncoArendi - kurs wzrósł o 7,2 proc.

Z kolei najmocniej spadł, bo o 5,51 proc., kurs akcji Astarty.

Analitycy Ipopema Securities, w raporcie z 12 listopada, podnieśli rekomendację dla Astarty do "trzymaj" ze "sprzedaj", a wartość godziwą jednej akcji do 22 zł z 12 zł.