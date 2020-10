Na warszawskiej giełdzie indeksy kontynuują przecenę

Od kilku sesji obserwujemy słaby obraz krajowego rynku akcji, jednak WIG20 ma szansę na utrzymanie poziomu 1.660-1.650 pkt. jako wsparcia i odbicie w najbliższym czasie - ocenił dyrektor departamentu analiz DM BPS, Tomasz Czarnecki. Gwiazdą sesji ponownie było Allegro, którego kurs we wtorek zyskał ponad 14 proc.

- Ostatnich kilka dni pokazuje słaby obraz krajowego rynku akcji. Spółki z WIG20 straciły spory 100-punktowy zakres, który wcześniej wypracowały. Od 6 października indeks krajowych blue chipów spadł o blisko 100 pkt. W dłuższej perspektywie ten ruch można odczytywać jako konsolidację po wcześniejszym trendzie spadkowym. Po dotarciu do dolnego ograniczenia konsolidacji rynek ma szansę na odreagowanie. W tym kontekście istotna będzie sesja w środę. Wydaje się, że WIG20 ma szansę na utrzymanie poziomu 1.660-1.650 pkt. jako wsparcia i odbicie w najbliższym czasie - powiedział Tomasz Czarnecki.



- We wtorek szczególnie kiepsko w WIG20 prezentował się sektor bankowy, który nadal ma przed sobą dwa trudne kwartały. Z kolei pozytywnie wyróżniał się dzisiaj sektor gier komputerowych - dodał.

Na zamknięciu we wtorek WIG20 stracił 1,37 proc. do 1.660,12 pkt., WIG zniżkował 0,97 proc. do 48.464,15 pkt., mWIG40 poszedł w górę 0,37 proc. do 3.611,66 pkt., a sWIG80 stracił 0,9 proc. do 13.879,53 pkt.

Były to czwarte z rzędu spadkowe sesje WIG20 i WIG.

Obroty na GPW wyniosły ok. 2.469 mln zł, z czego 789 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Zdecydowanie największy handel odbył się na akcjach Allegro (1.404 mln zł). Kurs akcji platformy e-commerce we wtorek urósł o 14,29 proc.



Inwestorzy poznali szereg informacji o włączaniu Allegro do indeksów: po sesji 14 października Allegro zastąpi mBank w indeksie WIG20, 19 października Allegro wejdzie do indeksów FTSE, a od 26 października spółka zostanie włączona do indeksów MSCI.

Jak ocenił Maciej Marcinowski, analityk Trigon DM, popyt inwestorów zagranicznych przy okazji wejścia Allegro do indeksu MSCI wyniesie ok. 17 mln akcji, a w przypadku indeksu FTSE Developed wyniesie ok. 6 mln akcji.

W momencie zamknięcia sesji na GPW niemiecki DAX tracił 1,12 proc., a S&P 500 zniżkował 0,35 proc.

Na warszawskim parkiecie większość - 10 z 15 - indeksów sektorowych zakończyła sesję pod kreską. Najbardziej na wartości stracił WIG-leki (-6,7 proc.) oraz WIG-banki (-ok. 3 proc.).

Z kolei najmocniej zyskał sektor gier (2,41 proc.).

Wśród blue chipów, dzięki dobrej drugiej części dnia, najmocniej urosły akcje CCC (3,27 proc.) i spółka przerwała serię sześciu spadkowych sesji z rzędu.

Nad kreską znalazły się też akcje CD Projekt - kurs poszedł w górę o 3,23 proc.

W kiepskim stylu swoją przygodę z WIG20 kończy mBank, który stracił 5,65 proc. do 158,5 zł i znalazł się na poziomach z połowy 2009 r. Po jutrzejszej sesji bank opuści WIG20.

We wtorek straciły wszystkie banki z WIG20, najwięcej: Santander Bank Polska (-5,15 proc.) oraz Pekao (-3,73 proc.).

Blisko swoich tegorocznych minimów, wynoszących 43,44 zł, sesję zakończył PKN Orlen, którego akcje potaniały o 1,7 proc. do 43,94 zł.

Analityk Raiffeisen Centrobank, Oleg Galbur, podwyższył rekomendację dla PKN Orlen do "kupuj" z "trzymaj". Analityk wyznaczył cenę docelową akcji koncernu na 58 zł, co daje potencjał wzrostu o 31 proc. wobec obecnego kursu na giełdzie - poinformowała agencja Bloomberg.

Istotnie stracili także akcjonariusze Tauronu (-4,7 proc.) oraz PGNiG (-3,75 proc.).

W indeksie średnich spółek, dzięki wzrostowi o blisko 13 proc. do 680 zł Mercator poprawia swoje historyczne maksima. Był to najlepszy wynik w mWIG40.

Także na swoich historycznych szczytach znalazły się akcje Ten Square Games. Producent gier komputerowych urósł o 4,17 proc. do 649 zł.

O 5,23 proc. podrożały walory XTB.

W mWIG40 najmocniej spadły akcje Mabionu - o ponad 13 proc. do 27,6 zł. BM PKO BP obniżyło rekomendację Mabionu do "sprzedaj" oraz cenę docelową do 17 zł.

Mocno zniżkowały także kursy Biomedu Lublin (-9,43 proc.) oraz AmRestu (-4,35 proc.).

Z kolei w indeksie małych spółek najmocniej zyskali akcjonariusze PBKM (ok. 5 proc.) oraz Oponeo (4,84 proc.).

1,27 proc. urósł Atal, który poinformował, że uzna w przychodach trzeciego kwartału 2020 roku łącznie 543 lokale mieszkalne i usługowe, przekazane w tym okresie nabywcom.

W sWIG80 najwięcej potaniały akcje Cormaya (-9 proc.).

Po spadku o 6,71 proc. do 5,56 zł na swoich historycznych minimach znalazła się Agora.