Na warszawskiej giełdzie indeksy w górę; mocne wzrosty PGE i banków

Wtorkowa sesja na GPW zakończyła się wzrostami głównych indeksów. WIG20 zyskał ponad 2 proc., głównie za sprawą silnych wzrostów PGE, a także części sektora bankowego.

"Wtorkowa sesja na GPW była dość dobra. O ile nic się nie zmieni do zamknięcia notowań na pozostałych rynkach WIG20 zostanie liderem notowań w Europie. W dużej mierze indeks nadrobił zaległości wobec benchmarkowego MSCI-EM. Z technicznego punktu widzenia wiele się jednak nie zmieniło. WIG20 w dalszym ciągu pozostaje w konsolidacji między 1.550 a 1.670 pkt." - powiedział PAP Biznes analityk DM BOŚ Konrad Ryczko.

Na wtorkowym zamknięciu WIG20 zyskał 2,22 proc. do 1.622,51 pkt., WIG zwyżkował o 1,89 proc. do 45.687,43 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 1,29 proc. do 3.271,88 pkt., a sWIG80 wzrósł o 1,16 proc. do 11.952,55 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 949 mln zł, z czego 767 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 rozpoczął notowania w okolicy poprzedniego zamknięcia, jednak po około godzinie na rynku pojawił się pozytywny sentyment dzięki któremu indeks zaczął iść w górę. Około godz. 14 indeks ustabilizował się w okolicy 1.620 pkt. i na tym poziomie zakończył notowania.

W momencie zamknięcia warszawskich notowań DAX szedł w górę o 0,1 proc., o tyle samo zwyżkował S&P 500.

Najmocniej w WIG20 wzrósł kurs PGE - o 5,8 proc. do 4,047 zł za papier.

"Myślę, że wtorkowe wzrosty kursu PGE są pokłosiem wywiadu, którego udzielił prezes. Spółka zapowiedziała, że nie będzie brała udziału w takich przedsięwzięciach jak finansowanie atomu, elektromobilności czy dokapitalizowanie PGG, a to podoba się inwestorom. Dodatkowo prezes ponownie zapowiedział separację od aktywów węglowych, co zmieniłoby rzeczywistość w krajowej energetyce o 180 stopni. Pytanie czy będzie to faktycznie realizowane i jak będzie wyglądało podejście polityczne do tych kwestii. Niemniej jednak inwestorzy dostrzegają, że jest to możliwe" - powiedział PAP Biznes analityk BM mBanku Kamil Kliszcz.

Prezes PGE, Wojciech Dąbrowski powiedział w opublikowanym we wtorek wywiadzie dla Pulsu Biznesu, że grupa nie będzie inwestorem w atomie, ani fabryce e-aut. Wyklucza dokapitalizowanie PGG. Chętnie pozbędzie się aktywów węglowych, które blokują jej finansowanie, a 42-tys. załodze zaproponuje pakt społeczny.

Mocno w górę poszły we wtorek także banki: Pekao - o 5,6 proc., PKO BP - o 3,7 proc. i Santander - o 3,5 proc.

Bank Pekao podał, że skonsolidowany zysk netto w pierwszym kwartale 2020 roku spadł do 186,9 mln zł z 242,3 mln zł rok wcześniej. Wynik był lepszy od konsensusu, który zakładał osiągnięcie 123,3 mln zł zysku netto. Wiceprezes zarządu Banku Pekao Tomasz Kubiak powiedział PAP Biznes, że liczy, iż spółka będzie mogła powrócić do wypłaty dywidendy już w 2021 roku.

Analitycy ocenili pozytywnie rezultaty banku, wskazując, że były one lepsze od konsensusu m.in. dzięki lepszemu od oczekiwanego wynikowi odsetkowemu oraz niższym od spodziewanych odpisom.

Pomimo początkowych spadków indeks sektora bankowego zakończył notowania 3,6 proc. na plusie, najmocniej na GPW. Ryczko ocenił, że wiele negatywnych czynników jest już uwzględnionych w wycenach banków, a pozytywne wyniki Pekao, mogły przełożyć się na odbicie w dłuższej serii spadków całego segmentu.

Kurs CD Projektu przebił kwietniowe maksimum i ponownie znalazł się najwyżej w historii, na poziomie 372,8 zł.

W dół poszły jedynie Dino - o 2,6 proc. oraz CCC - o 1,1 proc.

Na szerokim rynku wzrostami wyróżniły się Trakcja - kurs zwyżkował o 19 proc., Elemental Holding - o 17 proc., DataWalk - o 12 proc., a także Amrest - o 6 proc.

Kurs Altus TFI wzrósł o blisko 20 proc. Towarzystwo podało, że w pierwszym kwartale 2020 roku miało 0,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto.