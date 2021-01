Na warszawskiej giełdzie koniec dobrej passy sWIG80

Poza mWIG40, główne indeksy GPW lekko zniżkowały. Indeks średnich spółek po wzroście o 0,56 proc. do 4.228 pkt. jest najwyżej od kwietnia 2019 r. Po dziewięciu wzrostowych sesjach, w poniedziałek sWIG80 stracił 0,56 proc.

Na zamknięciu poniedziałkowej sesji WIG20 stracił 0,28 proc. do 2.066,97 pkt., WIG zniżkował 0,12 proc. do 59.772,63 pkt., mWIG40 poszedł w górę 0,56 proc. do 4.228,38 pkt. (najwyżej od kwietnia 2019 r.), a sWIG80 stracił 0,56 proc. do 17.031,59 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 1.470 mln zł, z czego 1.110 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Największy handel odbywał się na akcjach CD Projektu (198 mln zł) oraz Pekao (164 mln zł).

Na warszawskim parkiecie większość - 8 z 15 - indeksów sektorowych zakończyła sesję pod kreską. Najbardziej na wartości straciły WIG-górnictwo (w dół 3,24 proc.) oraz WIG-odzież (o 1,62 proc.).

"W poniedziałek na rynkach akcji obserwowaliśmy realizację zysków po zeszłotygodniowych wzrostach. W Europie traciły prawie wszystkie indeksy. Na tle innych rynków, indeksy z warszawskiego parkietu zachowywały się nieznacznie lepiej, zwłaszcza w pierwszej części dnia, kiedy to obserwowaliśmy ich wzrosty. Jednak w drugiej części sesji indeksy z GPW oddały wypracowane wcześniej zyski. W kontekście konkretnych spółek warto zwrócić uwagę m.in. na ponad 3-proc. przecenę KGHM-u. Dzisiejszy spadek producenta miedzi należy jednak traktować jako krótkoterminową korektę" - powiedział PAP Biznes analityk XTB Łukasz Stefanik.

"Techniczny obraz WIG20 jest nadal dobry. Kluczowym wsparciem pozostaje poziom 2.040 pkt. Dopóki ten poziom nie zostanie przełamany, to wydaje się, że wzrosty na GPW mają szansę być kontynuowane. Z kolei oporem dla indeksu blue chipów jest poziom 2.100 pkt. W poniedziałek przed południem WIG20 +odbił się+ od tego oporu" - dodał.

W momencie zamknięcia sesji na GPW niemiecki DAX tracił 0,78 proc., a S&P 500 zniżkował 0,45 proc.

Z kolei najmocniej zyskał sektor producentów leków - w górę o 6,97 proc., a także branża motoryzacyjna, zwyżkująca 2,37 proc.

Wśród spółek z WIG20 najbardziej potaniały akcje KGHM-u, które poszły w dół 3,34 proc. do 205,5 zł, a także LPP - strata 2,81 proc. do 7.955 zł.

Po raz czwarty z rzędu spadły akcje Dino Polska - tym razem 1,79 proc. do 274,8 zł.

Z kolei najmocniejszym z blue chipów w poniedziałek był CD Projekt - spółka zyskała 2,54 proc. do 246 zł.

Pierwsza sesja w tygodniu była dobra dla banków, m.in. po raz piąty z rzędu wzrosły akcje Pekao (w górę o 2,13 proc. do 70,02 zł).

W czołówce wzrostów znalazły się także akcje CCC, które zyskały 1,63 proc. do 87,3 zł.

W indeksie średnich spółek wyróżnił się Celon Pharma - akcje spółki podrożały 12,47 proc. do 51,4 zł, najwyżej w historii.

Celon Pharma otrzymał pozytywne wyniki II fazy klinicznej esketaminy DPI (Falkieri) w lekoopornej depresji dwubiegunowej. Prezes spółki Maciej Wieczorek poinformował w poniedziałek, że Celon Pharma może rozpocząć III fazę kliniczną esketaminy DPI (Falkieri) pod koniec drugiego kwartału 2021 roku. Spółka chce zrealizować III fazę badań z partnerem, rozmowy w tej sprawie trwają.

Mocno zyskał także kurs CI Games - o 5,81 proc. Spółka podała, że sprzedaż gry "Sniper Ghost Warrior Contracts" w styczniu 2021 r. przekroczyła poziom 1 mln sztuk. Z kolei sprzedaż pierwszej części "Lords of the Fallen" przekroczyła 3 mln egzemplarzy.

Na kolejnych pozycjach w mWIG40 pod względem wzrostów były: Mabion (w górę 5,15 proc.) oraz Inter Cars (4,23 proc.).

Wśród firm skupionych w indeksie średnich spółek najbardziej zniżkowały: XTB - o 3,23 proc., a także BNP Paribas Bank Polska - w dół 2,62 proc.

W sWIG80 najmocniej wzrosły: Archicom - o 4,18 proc. do 24,9 zł, Selvita - wzrost o 3,97 proc. do 57,6 zł. Obie spółki znalazły się na swoich historycznych maksimach.

Archicom sprzedał w czwartym kwartale 2020 roku 366 lokali w stosunku do 295 lokali przed rokiem.

Na swoich historycznych maksimach jest także R22 - spółka w poniedziałek zyskała 2,7 proc. do 38 zł.

Z kolei najmocniej w dół, bo 7,19 proc., poszły akcje Polimexu-Mostostal. Mocno na wartości straciły też akcje Oponeo - w dół 4,45 proc.