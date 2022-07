Na warszawskiej giełdzie korekcyjne odbicie WIG20 w trencie spadkowym

Na zamknięciu środowej sesji WIG20 wzrósł o 0,6 proc., ale już mWIG40 oraz sWIG80 zanotowały spadki. To korekcyjne odbicie w trwającym trendzie spadkowym - uważa Michał Krajczewski, analityk BM BNP Paribas. Jego zdaniem, obawy o wzrost gospodarczy widać na rynku surowców, co przekłada się na polskie spółki z sektora. Gwiazdą sesji GPW okazało się Allegro, które zyskało 15,7 proc.

Na zakończenie środowej sesji na GPW WIG20 wzrósł o 0,6 proc. do 1.654 pkt. mWIG40 zniżkował o 1,1 proc. do 3.910 pkt.

sWIG80 poszedł w dół o 1,9 proc. do 16.596 pkt., a WIG zyskał 0,14 proc. i wyniósł 52.139 pkt.

Obroty na GPW przekroczyły 1,1 mld zł, z czego 0,98 mld zł przypadło na spółki z WIG20. Najczęściej handlowano walorami Allegro - obroty przekroczyły 250 mln zł.

Analityk zwraca uwagę, że obawy o wzrost gospodarczy wpływają na ceny surowców i polskie spółki z tego segmentu.

"Po wczorajszych spadkach na GPW oraz wzroście na koniec sesji w USA, nastąpiło odbicie, ale skala nie była porywająca na tle spadków ostatnich dni. Widać, że rynek obawia się o tempo wzrostu gospodarczego i potencjalnie nadchodzącą recesję, co widać przez pryzmat taniejących surowców. Ropa po wtorkowym spadku o ok. 10 proc., dołożyła kolejne kilka procent, co pokazuje odwrócenie trendów z pierwszego półrocza. Tym bardziej, że spółki surowcowe w WIG20 wyraźnie słabiej się zachowują - w ogonie znalazły się spółki paliwowe, PGE, JSW, tylko KGHM wyszedł na plus. W ostatnich dniach lepiej sobie radzą spółki technologiczne jak Allegro, CD Projekt, Cyfrowy Polsat czy spółki konsumenckie. W tych segmentach odbicie nastąpiło także na rynkach zagranicznych - w USA czy Azji" - powiedział.

Jego zdaniem, krajowy rynek jest w trendzie spadkowym, choć aktualnie trwa korekta.

"Środowe niewielkie odbicie niewiele zmienia, jeśli chodzi o trend spadkowy, który trwa od ponad pół roku. Pozytywny sygnał płynie z niemieckiego DAXa, który odbija od lokalnych minimów z początków marca, co może sugerować dalszą korektę wzrostową także w Polsce. Jednakże spadek kursu eurodolara pokazuje, że raczej jesteśmy w otoczeniu risk-off, czyli obaw o recesję" - wskazuje Krajczewski.

Zmiana kursu waluty nie od razu odbije się na GPW.

"W krótkim terminie osłabienie złotego nie powinno mieć wpływu na GPW. W dłuższym terminie spółki sprzedające za dolary będą zyskiwać, a tracić będą importerzy. Z jednej strony osłabiająca się waluta koreluje z odpływem kapitału, ale z drugiej strony wycena WIG20 w dolarach jest już bliska covidowym minimom, co sprawia, że nasz rynek staje się atrakcyjny dla inwestorów zagranicznych" - powiedział analityk BM BNP Paribas.

Na globalnych rynkach panują mieszane nastroje. O 16.32 indeksy w Europie rosną, podczas gdy w USA pozostają w okolicy odniesienia: DAX rośnie o 1,9 proc., FTSE 100 zwyżkuje o 2,1 proc., a CAC 40 idzie w górę o 2,1 proc. W USA Dow Jones spada o 0,4 proc., S&P 500 rośnie o 0,16 proc., a Nasdaq zwyżkuje o 1,75 proc.

Cztery sektory zanotowały wzrost powyżej 1 proc., podczas gdy tak wyraźny spadek zanotowało aż 7 sektorów. Najmocniej spadły: WIG-Media - o ponad 4,5 proc. oraz WIG-Energia - o ponad 3,4 proc. Na plus najmocniej wyróżniły się: WIG-Gry (wzrost o 4,5 proc.) oraz WIG-Odzież (w górę o 3 proc.).

W WIG20 silną zwyżkę zanotowało Allegro - o ponad 15 proc. do 26,42 zł, z dużym zapasem nadrabiając wtorkowe spadki. Może to być związane z pozytywnymi wynikami, jakie pokazali konkurenci spółki Answear oraz Dadelo. We wtorek spółka podała, że Roy Perticucci został powołany na stanowisko prezesa i członka zarządu Allegro z dniem 1 września 2022 roku. Ma on duże doświadczenie w pracy m.in. dla Amazona.

O ponad 6 proc. wzrosła cena CD Projektu. Cena akcji CCC zwyżkowała o 5,5 proc., do 46,41 zł.

Największe spadki były udziałem PGE - o ponad 5,9 proc. poniżej 10 zł za akcję, schodząc na najniższy poziom od maja. Niemal równie mocno zmniejszyła się wycena JSW - o 5,8 proc. do 48 zł.

Spadek o 1,2 proc. dotknął Dino Polska, choć w trakcie dnia walory spółki zniżkowały nawet o 3,8 proc. UOKiK poinformował, że sprawdzi, czy Dino, Żabka i Selgros mogą wykorzystywać przewagę kontraktową wobec dostawców produktów rolno-spożywczych.

PKO BP zwyżkowało o 0,76 proc. PKO Bank Hipoteczny uplasował pierwszą benchmarkową emisję zielonych listów zastawnych w euro.

KGHM wzrósł o 0,75 proc. Analitycy UBS obniżyli rekomendację dla spółki do "neutralnie" z "kupuj".

Akcje PKN Orlen zniżkowały o 2,7 proc. Modelowa marża rafineryjna firmy wzrosła w czerwcu do 34,4 USD z 24,3 USD w maju. Dyferencjał zwiększył się w czerwcu do 12,4 USD z 9,8 USD w maju.

W mWIG40 najsilniejszy wzrost był udziałem Mercatora, którego kurs poszedł w górę aż o 20 proc. do 73,70 zł, co stanowi najwyższy poziom od maja.

Pozytywnie wyróżnił się Mabion, którego akcje poszły w górę o ponad 9,5 proc. do 28,48 zł, zbliżając się do czerwcowych szczytów z początku czerwca na poziomie 29,2 zł.

Z drugiej strony 3 spółki z indeksu poszły w dół o ponad 5 proc.: Asseco SEE (o 5,4 proc.), Bogdanka (o 5,8 proc.) oraz Wirtualna Polska (o ponad 6 proc.).

Develia zniżkowała o 3,3 proc. Zarząd spółki obniżył cel sprzedażowy na 2022 rok do 1.600-1.800 mieszkań. Wcześniej spółka celowała w sprzedaż na poziomie 2.300-2.450 mieszkań. Develia sprzedała w I półroczu 2022 roku 966 lokali wobec 1.062 przed rokiem. Spółka przekazała klientom w tym czasie 206 lokali wobec 758 rok wcześniej.

W sWIG80 kolejną sesję zwyżkowało Onde (4 proc.). We wtorek kurs spółki wzrósł o ponad 17 proc. Rząd przyjął projekt nowelizacji tzw. ustawy w sprawie elektrowni wiatrowej, których budową zajmuje się spółka. Zgodnie z nowymi przepisami, plan zagospodarowania przestrzennego będzie mógł określać inną niż dotychczas odległość elektrowni od budynku mieszkalnego. Obecnie stosowane zasady to aż dziesięciokrotność wysokości wiatraka. O 5,6 proc. poszedł też w górę kurs Erbudu, większościowego akcjonariusza Onde.

Negatywnie w indeksie małych spółek wyróżnił się Captor Therapeutics. Cena akcji spółki spadła o niemal 8 proc. do 110 zł.

Mocniejszą zniżkę zanotował tylko Stalexport - o ponad 8,3 proc. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk w Radiu Kraków powiedział: "Przewiduję, że nie będziemy przedłużać koncesji na autostradzie A4 Kraków-Katowice. Nie będziemy ogłaszali przetargu na koncesjonariusza".

Kurs Molecure stracił ponad 5 proc. Analitycy Trigon DM, w raporcie z 29 czerwca, wznowili wydawanie rekomendacji dla spółki od zalecenia "kupuj" i wyznaczenia 12 miesięcznej ceny docelowej na 25 zł, co daje potencjał wzrostu o 97 proc.

Forte zniżkowało o 7 proc. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli podała, że luki w sankcjach nałożonych na Rosję i Białoruś grożą zapaścią w polskiej branży meblarskiej i branża prosi premiera o pilne wprowadzenie zakazu importu mebli z tych krajów.

Jeden z mocniejszych spadków odnotowało IMC (-8 proc.). Analitycy Biura Maklerskiego Pekao, w raporcie z 5 lipca, wznowili wydawanie rekomendacji dla spółki IMC od zalecenia "sprzedaj" i ceny docelowej 13,33 zł na akcję.

Na szerokim rynku mocno urósł Wojas - o 16,6 proc. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki wyniosły w czerwcu 2022 roku 36,4 mln zł i były wyższe rdr o 53,1 proc. Łącznie w okresie styczeń-czerwiec 2022 roku grupa odnotowała 147,5 mln zł przychodów, co oznacza wzrost rdr o 23,1 proc.

O 12 proc. poszedł w górę kurs Answear. Spółka wstępnie szacuje, że jej sprzedaż online wzrosła w II kw. rdr o 30 proc. do 198 mln zł. Przychody ze sprzedaży, według sprawozdawczości MSSF, w II kw. wyniosły 196 mln zł, co oznacza wzrost rdr o 34 proc.

6-proc. zwyżkę zanotowało Dadelo. Spółka szacuje przychody ze sprzedaży netto w II kwartale 2022 roku na 41,4 mln zł, co oznacza wzrost rdr o 37 proc. Narastająco od początku roku wstępna sprzedaż wyniosła 60,8 mln zł, co oznacza wzrost rdr o 40,7 proc.

GreenX Metals poszło w górę o 8,9 proc. Spółka podała, że w trwającym postępowaniu arbitrażowym przeciwko Polsce skorygowała kwotę roszczenia odszkodowawczego na 737 mln funtów, czyli ok. 4 mld zł.

Lokum Deweloper stracił ponad 2,5 proc. na wartości. Spółka podała, że sprzedała w II kwartale 2022 roku 104 lokale wobec 240 lokali przed rokiem. Grupa rozpoznała w wyniku tego okresu 28 lokali wobec 285 lokali rok wcześniej.

