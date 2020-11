Na warszawskiej giełdzie korekta po mocnych listopadowych wzrostach

Choć ostatnie listopadowe notowania na GPW zdominowane były przez spadki, zwłaszcza sektora bankowego, to WIG20 zdołał zakończyć miesiąc ponad 20 proc. wzrostem, a WIG-banki zyskał niemal 40 proc. W ocenie analityków ta przecena akcji to krótkoterminowa korekta, po której należy spodziewać się powrotu do trendu wzrostowego.

Na zamknięciu poniedziałkowej sesji WIG20 stracił 1,22 proc. do 1.830,04 pkt., WIG zniżkował 1,24 proc. do 52.639,45 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 1,08 proc. do 3.729,72 pkt., a sWIG80 spadł o 0,96 proc. do 14.856.29 pkt.

W listopadzie WIG20 wzrósł o 20,7 proc., co jest najlepszym miesięcznym wynikiem od października 2001 r. W mijającym miesiącu WIG wzrósł o 19,4 proc., mWIG40 zyskał 16,6 proc., a sWIG80 poszedł w górę o 15,2 proc.

Obroty na GPW wyniosły w poniedziałek około 3.126 mln zł, z czego 2.582 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Największy handel odbywał się na akcjach Lotosu (432 mln zł), Orlenu (425 mln zł) oraz CD Projektu (406 mln zł).

"WIG20 zakończył dzień w okolicy 1.830 pkt., blisko swoich dziennych minimów. W końcówce sesji indeks osłabił się w ślad za rynkami amerykańskimi. Najbliższym wsparciem na WIG20 są okolice 1.750 pkt., a cofnięcie się indeksu do tego poziomu byłoby w stosunku do listopadowego wzrostu jedynie niewielką korektą. Wzrosty z minionego miesiąca pozostawiły nas w takim momencie, że trudno sugerować trend spadkowy, po korekcie należy zatem oczekiwać, że rynek będzie szedł w górę" - powiedział PAP Biznes analityk DM mBanku Kamil Jaros.

"Inwestorzy oczekują, że najbliższe półrocze będzie przebiegało pod znakiem wdrażania szczepionki. Zakłada się, że do połowy roku znaczna część głównych rynków będzie zabezpieczona szczepionką i to już teraz jest przez inwestorów rozgrywane" - dodał.

Na zamknięciu poniedziałkowej sesji WIG20 stracił 1,22 proc. do 1.830,04 pkt., WIG zniżkował 1,24 proc. do 52.639,45 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 1,08 proc. do 3.729,72 pkt., a sWIG80 spadł o 0,96 proc. do 14.856.29 pkt.

W listopadzie WIG20 wzrósł o 20,7 proc., co jest najlepszym miesięcznym wynikiem od października 2001 r. W mijającym miesiącu WIG wzrósł o 19,4 proc., mWIG40 zyskał 16,6 proc., a sWIG80 poszedł w górę o 15,2 proc.

Obroty na GPW wyniosły w poniedziałek około 3.126 mln zł, z czego 2.582 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Największy handel odbywał się na akcjach Lotosu (432 mln zł), Orlenu (425 mln zł) oraz CD Projektu (406 mln zł).

W momencie zamknięcia sesji na GPW niemiecki DAX zyskiwał 0,4 proc., a S&P 500 tracił 0,9 proc.

12 z 15 indeksów sektorowych na GPW zakończyło poniedziałkowe notowania spadkami. Najmocniej traciły leki - w dół o blisko 7 proc., a także banki - o 4,6 proc.

Nad kreską byli tylko producenci gier - wzrost o 3,3 proc., a także paliwa i budownictwo - po niecałe 1 proc.

Największy wpływ na WIG-games miał 7,4 proc. wzrost kursu CD Projektu.

Poza nim w WIG20 mocno zyskał także PKN Orlen - choć początkowo kurs tracił nawet 5 proc., zakończył dzień ze wzrostem o 3,4 proc. i jest najwyżej od połowy sierpnia. W ciągu dnia spółka przedstawiła nową strategię, w której zakłada m.in. wzrost EBITDA grupy do 2030 roku do poziomu ok. 26 mld zł, wypłatę dywidendy na poziomie minimum 3,50 zł na akcję, nakłady inwestycyjne w latach 2020-2030 na ok. 140 mld zł. PKN Orlen chce także w I kwartale 2021 roku uruchomić zagraniczny program emisji obligacji (program EMTN).

Allegro zyskało 2,8 proc. a JSW - 3,2 proc.

Większość spółek w indeksie zniżkowała, w tym najmocniej firmy finansowe: PZU - spadek o 6,2 proc., PKO BP - o 5,7 proc., Alior - o 5,3 proc., Santander - o 4,9 proc. i Pekao - o 4,4 proc.

Jak ocenił Jaros, spadki sektora bankowego, to podobnie jak w przypadku całego WIG20, korekta po listopadowych wzrostach. W minionym miesiącu WIG-banki był w gronie najmocniejszych sektorów i zyskał blisko 40 proc.

W poniedziałek mocno w dół poszły także PGE - w dół o 5,5 proc. i PGNiG - 4 proc.

W mWIG40 najmocniej zniżkował kurs Biomedu-Lublin - o 18 proc. Podczas sesji spółka poinformowała, że Marcin Piróg zrezygnował ze stanowiska prezesa spółki.

Mocno traciły także AmRest - w dół o 8,4 proc. i Energa - o blisko 7 proc.

Najmocniej w indeksie wzrósł kurs Benefit Systems - o 8,7 proc.

Wśród małych spółek wzrostem o ponad 30 proc. wyróżnił się Work Service. Obroty przekroczyły 4 mln zł.

Po około 8 proc. zyskały Airway Medix i Grodno.

Airway poinformował o nabyciu blisko 50 tys. akcji przez osoby blisko związane z zarządem spółki.

Grodno podało, że wraz z Energa Obrót zawarły umowę partnerską, która dotyczy współpracy przy realizacji mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy do 10 kWp.

O blisko 4 proc., przy obrotach przekraczających 6 mln zł zniżkował kurs OncoArendi. Spółka poinformowała z kolei o zbyciu akcji przez członków zarządu i osoby z nimi związane.