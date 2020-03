Na warszawskiej giełdzie lekkie odbicie

Główne warszawskie indeksy poszły we wtorek w górę. Jednak przed wzrostami rzędu 7-9 proc., jakie zagościły na rynkach bazowych, powstrzymało je wprowadzone przez rząd ograniczenie w przemieszczaniu się.

Na wtorkowym zamknięciu WIG20 wzrósł o 3,24 proc. do 1.451,02 pkt., WIG zwyżkował o 2,73 proc. do 40.275,90 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 1,55 proc. do 2.829,01 pkt., a sWIG80 zyskał 1,13 proc. do 9.933,53 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 916 mln zł, z czego 759 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 rozpoczął wtorkowe notowania od ponad 4-proc. wzrostu. Początkowy entuzjazm inwestorów nieco przygasł, jednak o godz. 12 indeks nadal pozostawał około 4 proc. nad kreską. Po ogłoszeniu niespodziewanej konferencji premiera Mateusza Morawieckiego, rynek zaczął oddawać wzrosty. Po godz. 13, gdy premier ogłosił, że rząd wprowadza ograniczenia przemieszczania się, indeks znalazł się w najniższym punkcie dnia i był około 1,4 proc. nad kreską. Jednak po mocnym otwarciu giełd w USA, także w Warszawie kursy ponownie zaczęły rosnąć i ostatecznie WIG20 zakończył notowania 3,2 proc. na plusie.

W momencie zamknięcia warszawskich notowań DAX idzie w górę o 9,4 proc., a S&P500 rośnie o 7,7 proc.

Analitycy oceniają, że poniedziałkowa decyzja Fed o uruchomieniu zakupu nieograniczonej ilości obligacji w celu utrzymania niskich kosztów finansowania zewnętrznego i ustanowienie programów zapewniających przepływy kredytowe do korporacji, a także do władz stanowych i lokalnych, wspiera rynki akcji. Ponadto inwestorzy mają nadzieję na szybkie przyjęcie pakietu stymulacyjnego w USA.

W WIG20 najmocniej w górę poszedł kurs LPP, który zyskał ponad 10 proc., a notowania KGHM podskoczyły 7 proc. Początkowo wzrostom ceny akcji spółek odzieżowych towarzyszył także CCC, którego kurs w pierwszej części dnia rósł o ponad 8 proc. Jednak ostatecznie obuwnicza spółka zakończyła dzień 2,2 proc. pod kreską.

Niewiele mocniej, bo o 2,3 proc. spadł kurs Santander Banku. Wśród największych spółek jeszcze tylko Alior (-1,7 proc.) i PGNiG (-0,1 proc.) zakończyły dzień pod kreską.

Mocno w górę poszedł indeks twórców gier - WIG.Games wzrósł o 7,1 proc. Wśród spółek z sektora wzrostami wyróżniły się: CD Projekt - w górę o 4,3 proc. przy obrotach 118 mln zł, a także CI Games (+ 20 proc.), BoomBit (+13 proc.) i Ten Square Games (+11 proc.)

Ostatnia z wymienionych firm podała, że jej zysk netto w czwartym kwartale wzrósł rok do roku o 154 proc. do 34,8 mln zł. Wynik okazał się o 6,4 proc. wyższy od średniej prognoz analityków ankietowanych przez PAP Biznes. Ponadto wiceprezes TSG Arkadiusz Pernal powiedział na telekonferencji, że w krótkim terminie nie widzi negatywnych zjawisk dla prowadzonego biznesu z powodu pandemii koronawirusa.

Z kolei gra "Gwint: Wiedźmińska Gra Karciana" CD Projektu jest od wtorku dostępna na urządzeniach z systemem Android.

Na szerokim rynku spadkiem o 44 proc. wyróżnił się kurs Elektrobudowy. Sąd Rejonowy w Katowicach wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości spółki. Od momentu złożenia wniosku o upadłość w ubiegły czwartek, cena akcji spadła o blisko 80 proc. do 1,2 zł.