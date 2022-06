Na warszawskiej giełdzie mocne spadki

O przebiegu poniedziałkowej sesji zadecydowały rosnące obawy przed mocniejszą podwyżką stóp procentowych przez Fed, którą rynek wycenia na 75 pb – powiedział dyrektor departamentu analiz i doradztwa Noble Securities, Sobiesław Kozłowski. Jego zdaniem, lokalne minimum na rynku może mieć miejsce w końcówce obecnego tygodnia czyli po posiedzeniu Fed i wygaśnięciu czerwcowych kontraktów terminowych.

WIG20 zakończył poniedziałkową sesję spadkiem o 2,52 proc. do 1.681,75 pkt., a WIG zniżkował o 2,68 proc. do 52.854,04 pkt.

Spadły także indeksy małych i średnich spółek. sWIG80 poszedł w dół o 3,43 proc. do 17.048,22 pkt., a mWIG40 stracił 3,11 proc. do 3.995,49 pkt.

Obroty na szerokim rynku były nieco większe niż na poprzednich sesjach i wyniosły 0,950 mld zł, z tego 0,765 mld przypadło na spółki z WIG20.

"Moim zdaniem o przebiegu dzisiejszej sesji na globalnych rynkach decyduje zmiana oczekiwań rynku dotycząca podwyżki stóp procentowych przez Fed na posiedzeniu, które odbędzie się w najbliższą środę. Po piątkowych danych o inflacji CPI z USA oczekiwania na podwyżkę stóp o 75 pb zdecydowanie wzrosły. To powoduje kontynuację piątkowego tąpnięcia na giełdach w USA i to przekłada się również na nasz rynek" - powiedział dyrektor departamentu analiz i doradztwa Noble Securities, Sobiesław Kozłowski.

Jak podaje analityk, w takim otoczeniu dolar się umacnia, rentowności obligacji rosną, w tym również krajowych 10-latek, których rentowność sięga 7,6 proc.

"Osłabia się również złoty, co może być po części związane z informacjami, że środki z KPO mogą się pojawić najwcześniej na przełomie roku, a nie jesienią jak zakładali inwestorzy" - dodał analityk

Mówiąc o najbliższej przyszłości, analityk wskazał, że rynek lokalne dno może osiągnąć między środą a piątkiem bieżącego tygodnia.

"W środę mamy posiedzenie Fed, ale nasz rynek będzie mógł zareagować w piątek, bo w czwartek na GPW nie ma sesji. W piątek natomiast mamy tzw. +trzy wiedźmy+ czyli dzień wygasania kontraktów terminowych. Inwestorzy grający na krótko (na spadki- PAP) są już mocno zarobieni, a to zwiększa szanse na lokalny dołek" - powiedział Kozłowski.

"Według naszych analiz, widzimy potencjał do odbicia na tydzień czy dwa, ale niestety w średnim terminie widzimy dalszą presję podaży z być może jakimś trwalszym dołkiem na koniec roku" - podsumował analityk.

Najbliższe posiedzenie Fed odbędzie się 15 czerwca br., a decyzję w sprawie stóp procentowych w USA poznamy o 20.00 czasu polskiego.

Wygasanie czerwcowych serii kontraktów terminowych na GPW będzie mieć miejsce 17 czerwca br.

W momencie zamykania krajowej giełdy, na najważniejszych, europejskich parkietach panowały negatywne nastroje. W tym okresie DAX spadał o 2,6 proc., a francuski CAC 40 szedł w dół o 2,7 proc. W Wielkiej Brytanii FTSE250 zniżkował o 2,77 proc.

Na giełdach amerykańskich główne indeksy mocno spadały i przełamywały minima z maja br. notując najniższe poziomy od 52-tygodni. Nasdaq100 spadał o 3,9 proc., S&P500 szedł w dół o 3,5 proc., a DJI notowany był na 2,6 proc. minusie.

W ujęciu sektorowym na GPW spadło 14 z 15 indeksów. Najwięcej straciły WIG-Spożywczy (-6,19 proc.), WIG-Gry (-4,84 proc.), WIG-Leki (-4,78 proc.) oraz WIG-Banki (-4,46 proc.).

O 0,87 proc. w górę poszedł tylko indeks WIG-Chemia.

W WIG20 na wartości straciła zdecydowana większość spółek a Allegro, mBank, CD Projekt, Orange Polska, PKO BP, Santander Bank Polska oraz Pepco Group ustanowiły 52-tygodniowe minima. Dla Allegro (-5,07 proc. do 20,125 zł) oraz Pepco Group (-0,72 proc. do 36 zł) były to również najniższe poziomy w historii notowań.

W otoczeniu pojawiających się komunikatów i opinii dotyczących tzw. wakacji kredytowych i reformy wskaźnika WIBOR służącego między innymi jako podstawa do wyznaczania kosztu kredytów mieszkaniowych, ponownie bardzo słabo zachowywał się sektor bankowy, w tym jego przedstawiciele z WIG20. Kursy wszystkich banków z tego indeksu straciły wyraźnie mocniej od indeksu, podobnie jak to miało miejsce w horyzoncie ubiegłego tygodnia. W poniedziałek najmocniej, o 6,47 proc. spadł kurs mBanku, PKO BP poszedł w dół o 5,45 proc., Pekao straciło 4,05 proc., kurs Santander Bank Polska zniżkował o 2,88 proc. Kursy wszystkich ww. banków z wyjątkiem Pekao zanotowały 52-tygodniowe minima, a Pekao do takiego minimum brakuje 1,24 zł.

W opinii do projektu ustawy dotyczącej wakacji kredytowych zastępca przewodniczącego KNF Marcin Mikołajczyk napisał, że biorąc pod uwagę wysoką atrakcyjność proponowanych wakacji kredytowych należy się liczyć, że z tego udogodnienia skorzysta praktycznie cała populacja uprawnionych kredytobiorców.

Z kolei NBP w raporcie o stabilności systemu finansowego poinformował, iż testy warunków skrajnych NBP pokazują, że nadwyżki kapitałowe banków byłyby wystarczające do zaabsorbowania potencjalnych strat wynikających z analizowanych scenariuszy referencyjnego i szokowego, jednak scenariusze te nie uwzględniają przyjęcia proponowanego przez rząd pakietu pomocy kredytobiorcom, w tym wakacji kredytowych.

Natomiast Bank Gospodarstwa Krajowego podał, że zapisy projektu ustawy, która zakłada reformę stawki WIBOR mogą być niezgodne z unijnymi regulacjami dotyczącymi wskaźników referencyjnych, czyli z tzw. rozporządzeniem BMR.

W gronie liderów spadków było także JSW (-6,05 proc.), które jako jedyna spółka z WIG20 zamknęło ubiegły tydzień na plusie.

Relatywnie lepiej od indeksu zachowały się akcje PGNiG (-0,03 proc.), PKN Orlen (-0,4 proc.) oraz PGE (-0,58 proc.).

W czasie sesji PGE poinformowało, iż PGE Energia Odnawialna, z grupy PGE, wybuduje dwanaście nowych jednomegawatowych farm fotowoltaicznych. Farmy mają zostać uruchomione w pierwszym kwartale 2023 r.

Z WIG20 w górę o symboliczne 0,07 proc. poszło tylko Dino Polska i zamknęło się na 304 zł za akcję.

W mWIG40 dobrze zachowywały się spółki z branży chemicznej, z których Ciech zyskał 2,5 proc., a kurs Grupy Azoty poszedł w górę o 1,05 proc.

O 1,05 proc. do 19,36 zł wzrosły natomiast akcje XTB, której to spółce historycznie sprzyjała zwyżka zmienności na rynkach.

Najmocniej w tym segmencie rynku w dół poszedł Kernel Holding (-9,43 proc.), a mocno, o 7,79 proc. stracił również Alior Bank, którego kurs ustanowił 52-tygodniowe minima.

O 3,57 proc. do 486 zł zniżkowały akcje 11 bit studios. Jak poinformowało Starward Industries, 11 bit studios będzie współpracować przy produkcji oraz wyda grę Starward Industries "The Invincible". 11 bit ma ponadto objąć 75 tys. akcji nowej emisji Starward oraz kupić 25 tys. walorów od prezesa Marka Markuszewskiego. W umowie ustalono, że premiera "The Invincible" nastąpi w 2023 r., a o dokładnej dacie zdecyduje wydawca, czyli 11 bit studios.

W sWIG80w górę poszło tylko sześć walorów, z których najmocniej, o 2,21 proc. do 10,45 zł zyskał Photon Energy. Wzrosty pozostałych spółek były mniejsze od 1 proc. i z wyjątkiem TIM-u, który zyskał o 0,47 proc. przy 1,4 mln zł, odbywały się przy małych obrotach.

Najmocniej, o 10,43 proc. w tym segmencie rynku spadła Astarta, a ponad 9 proc. zniżki zanotowały akcje Molecure oraz Shopera, którego kurs (30 zł) testuje historyczne minima z maja br.

Po spadku o 4,02 proc. do 13,38 zł, cofnięcie z wieloletnich maksimów pogłębił natomiast kurs Arctic Paper. Jak poinformował PAP Biznes w wywiadzie prezes spółki Michał Jarczyński, Arctic Paper odczuwa dobrą koniunkturę w segmencie papieru i celulozy. Przy zachowaniu marży i wolumenów z pierwszego kwartału grupa może w kolejnych kwartałach 2022 roku ponownie przebić 200 mln zł EBITDA. Prezes dodał, że Arctic planuje wkrótce przedstawić politykę dywidendową.

