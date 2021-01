Na warszawskiej giełdzie mocne spadki banków

Podczas drugiej sesji w tym tygodniu, główne indeksy warszawskiej giełdy zniżkowały, m.in. WIG20 poszedł w dół o ponad 1 proc. W indeksie krajowych blue chipów szczególnie mocno potaniały akcje CCC (o 6,55 proc.) oraz przedstawicieli sektora bankowego.

Na zamknięciu wtorkowej sesji WIG20 stracił 1,12 proc. do 2.043,73 pkt., WIG zniżkował 1,03 proc. do 59.159,31 pkt., mWIG40 poszedł w dół 0,98 proc. do 4.186,99 pkt., a sWIG80 stracił 0,59 proc. do 16.931,76 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 1.133 mln zł, z czego ponad 864 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Największy handel odbywał się na akcjach CD Projektu (162 mln zł) oraz KGHM-u (89 mln zł).

Na warszawskim parkiecie większość - 10 z 15 - indeksów sektorowych zakończyła sesję pod kreską. Najbardziej na wartości straciły WIG-odzież (w dół 2,69 proc.) oraz WIG-banki (o 2,3 proc.).

"We wtorek obserwowaliśmy spadki na GPW. Krajowy rynek akcji znajduje się w krótkiej korekcie. Co istotne, WIG20 utrzymał się w okolicy 2.050-2.040 pkt., dlatego jest szansa, że w kolejnych dniach powrócą wzrosty na warszawski parkiet. W dłuższym horyzoncie nadal moim podstawowym założeniem jest, że WIG20 będzie zmierzał w kierunku 2.300 pkt." - powiedział PAP Biznes analityk BM mBanku, Kamil Jaros.

"Mam także optymistyczne nastawienie do indeksów z rynków bazowych, czyli amerykańskiego i niemieckiego, które również powinny zwyżkować w najbliższym czasie. Pozytywne nastawienie inwestorów do rynków akcji, które obserwujemy od grudnia, nadal jest widoczne i to popyt jest obecnie stroną dominującą" - dodał.

Na zamknięciu wtorkowej sesji WIG20 stracił 1,12 proc. do 2.043,73 pkt., WIG zniżkował 1,03 proc. do 59.159,31 pkt., mWIG40 poszedł w dół 0,98 proc. do 4.186,99 pkt., a sWIG80 stracił 0,59 proc. do 16.931,76 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 1.133 mln zł, z czego ponad 864 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Największy handel odbywał się na akcjach CD Projektu (162 mln zł) oraz KGHM-u (89 mln zł).

W momencie zamknięcia sesji na GPW niemiecki DAX lekko rósł - o 0,04 proc., a S&P 500 zwyżkował 0,12 proc.

Na warszawskim parkiecie większość - 10 z 15 - indeksów sektorowych zakończyła sesję pod kreską. Najbardziej na wartości straciły WIG-odzież (w dół 2,69 proc.) oraz WIG-banki (o 2,3 proc.).

Z kolei najmocniej zyskał sektor budowlany - w górę o 0,79 proc.

Na koniec wtorkowej sesji zdecydowana większość spółek z WIG20 była pod kreską. Najmocniej potaniały akcje CCC - kurs spółki spadł 6,55 proc. do 81,58 zł.

CCC szacuje, że miała w kalendarzowym czwartym kwartale 2020 r., czyli w okresie październik-grudzień, 1,623 mld zł przychodów i 117 mln zł EBITDA. Sprzedaż wzrosła rdr o 2 proc., a szacunkowa EBITDA spadła rdr o 58 proc.

Analityk BM mBanku Piotr Bogusz ocenił, że sprzedaż jest zgodna z jego przewidywaniami, jednak wynik EBITDA jest o 9 proc. niższy niż się spodziewał. Zwrócił uwagę na bardzo mocny segment e-commerce.

Dużych spadków kursów doświadczyły banki. Najsłabszym z nich był Santander Bank Polska, który stracił 4,61 proc. do 202,8 zł.

Serię pięciu wzrostowych sesji zakończyły: Pekao (w dół 2 proc. do 68,62 zł), a także PKO BP (stracił 2,29 proc. do 32 zł).

Piąty raz z rzędu potaniały akcje Dino Polska - tym razem o 2,11 proc. do 269 zł.

Wśród krajowych blue chipów największy wzrost miał miejsce w przypadku akcji PGNiG-u - spółka zyskała 1,22 proc. do 5,95 zł.

Towarowa Giełda Energii oraz PGNiG podpisały porozumienie o współpracy w zakresie rozwoju rynku biometanu w Polsce.

O 1,02 proc. do 248,5 zł wzrósłkurs CD Projektu.

Firma RM Law złożyła pozew zbiorowy przeciwko CD Projektowi w związku z nieudaną premierą gry "Cyberpunk 2077" na konsolach Xbox i PlayStation. To piąta amerykańska kancelaria, która będzie reprezentowała posiadaczy papierów wartościowych powiązanych z polską spółką. Ponadto agencja Bloomberg poinformowała, że Robert Berg, analityk Berenberg, obniżył rekomendację dla CD Projektu do "sprzedaj" z "trzymaj".

W indeksie średnich spółek najmocniej, bo o 3,83 proc., w górę poszły akcje Mabionu.

W czołówce wzrostów były także: Biomed Lublin (w górę 1,63 proc.) oraz Enea (0,95 proc.).

Wśród firm skupionych w indeksie średnich spółek najbardziej potaniały banki: mBank - w dół 4,03 proc. oraz Millennium (strata 3,9 proc.)

Zdecydowanym liderem wzrostów w sWIG80 był Polimex-Mostostal, który zyskał ponad 20 proc.

Swoje historyczne maksima poprawiała R22 (wzrost o 1,32 proc. do 38,5 zł).

Z kolei najmocniej, bo o 5,59 proc., spadł kurs Oponeo. Mocno na wartości, bo 4,82 proc., stracił też kurs akcji AB SA.

Na szerokim rynku, mocno zwyżkowały akcje Private Equity Managers - o 10,31 proc. do 17,65 zł. Analitycy East Value Research, w raporcie z 12 stycznia, ustalili wartość godziwą akcji Private Equity Managers na 51 zł.

Pod koniec listopada Tomasz Czechowicz, a także MCI Management i MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna, wezwali do sprzedaży 100 proc. akcji Private Equity Managers, oferując za jedną akcję 15 zł.