Na warszawskiej giełdzie mocne wzrosty głównych indeksów

Środowa sesja GPW zakończyła się mocnymi wzrostami głównych, krajowych indeksów, a próby wygenerowania korekty w czasie jej trwania zakończyły się niepowodzeniem - powiedziałdyrektor departamentu analiz DM BPS, Tomasz Czarnecki.

"Za nami ciekawa i mocna sesja, która na głównych indeksach zakończyła się w okolicach dziennych maksimów. Moim zdaniem, daje to szanse, że nawet jeśli reakcja inwestorów z USA na dzisiejsze posiedzenie Fed będzie negatywna, to na warszawskim parkiecie w czwartek zostanie to zignorowane. Przy takim zamknięciu GPW popyt ma wszystkie atuty w ręku" - powiedział dyrektor departamentu analiz DM BPS, Tomasz Czarnecki.

Na rynku terminowym powtórzyła się sytuacja sprzed kilku dni

Jak wskazał analityk, na rynku terminowym powtórzyła się sytuacja sprzed kilku dni, gdzie spory kapitał otwierał krótkie pozycje i próbował wygenerować większą korektę.

"Ta korekta rzeczywiście nastąpiła i miała na WIG20 zasięg ok. 20 pkt., jednak w końcówce notowań rynek zaczął odrabiać straty, a wspierała to ucieczka krótkich pozycji" - powiedział.

Zdaniem analityka, to wskazuje, że stroną dominującą na rynku jest obecnie popyt.

"Wydarzeniem wieczoru będzie decyzja Fed w sprawie stóp procentowych, a podwyżka o 75 pb. była wystarczająco wyraźnie komunikowana. Oczekuję właśnie takiej podwyżki, jednak pytanie jak na to zareaguje rynek w USA. Jeśli indeksy amerykańskie w środę zanotują silne spadki, to na GPW być może będzie w czwartek jakieś zawahanie. W takim otoczeniu WIG20 może kierować się do okolic 1.500 pkt., a WIG do 49.000 pkt."- wskazał Czarnecki.

"Natomiast jeśli inwestorzy z USA zareagują spokojnie, to GPW może realizować bardziej optymistyczny scenariusz w ostatnim kwartale 2022. W takim przypadku celem dla głównych indeksów mogą być okolice sierpniowych szczytów. Dla WIG-u to poziom ok. 56.500 pkt., a dla WIG20 1.750 pkt." - dodał.

"W czwartek wyniki podają ING BSK oraz Pekao. Jeśli wyniki będą lepsze od oczekiwań, to jakiś potencjał wzrostowy ich kursów można sobie jeszcze wyobrazić. Wydaje mi się jednak, że chwilowo potencjał do dalszych wzrostów spółek z tego sektora się wyczerpał i pojawi się jakiś ruch boczny. Będzie on jednak raczej okazją do kupna a nie sygnałem sprzedaży" - powiedział Tomasz Czarnecki z DM BPS.

Analityk zwrócił także uwagę na zaskakująco mocne zachowanie akcji CD Projekt.

"Pomimo negatywnych rekomendacji rynek je ignoruje, a moim zdaniem, celem wzrostów mogą być okolice 150 zł za akcję, który to poziom znajduje się w różnych analizach" - dodał analityk DM BPS.

Mocne wzrost głównych indeksów - stroną dominującą na rynku jest popyt

WIG20 zakończył środową sesję wzrostem o 2,45 proc. do 1.573,97 pkt., a WIG zyskał 1,79 proc. do 51.334,82 pkt. Wyraźnie mniejsze wzrosty zanotowały indeksy małych i średnich spółek. mWIG40 poszedł w górę o 0,23 proc. do 3.832,98 pkt., a sWIG80 zyskał 0,74 proc. do 16.685,29 pkt.

Obroty na szerokim rynku były relatywnie duże i wyniosły 1,393 mld zł, z tego 1,18 mld przypadło na spółki z WIG20.

Największe obroty na rynku zanotowały PKN Orlen (267 mln zł) oraz KGHM (123 mln zł) i CD Projekt (121 mln zł).

W momencie zamykania krajowej giełdy, na najważniejszych, europejskich parkietach panowały mieszane nastroje. W tym okresie DAX spadał o 0,47 proc., francuski CAC 40 szedł w dół o 0,64 proc., a w Wielkiej Brytanii FTSE 250 zyskiwał 0,16 proc.

Na giełdach amerykańskich w tym czasie nastroje były umiarkowanie negatywne. Nasdaq100 zniżkował o 0,8 proc., S&P500 szedł w dół o 0,44 proc., a DJI spadał o 0,1 proc.

NA GPW w ujęciu sektorowym w górę poszło 14 z 15 indeksów. Najmocniejsze były WIG-Gry (4,94 proc.), WIG-Energia (4,5 proc.) oraz WIG-Paliwa (4,03 proc.). Spadł tylko WIG-Odzież, o 0,66 proc.

Kurs CD Projekt zamknął się na 5-cio miesięcznych maksimach

W WIG20 po płaskim początku notowań, po godzinie 10.30 zaczął się umacniać CD Projekt i zakończył środowe notowania na 7,18 proc. plusie na poziomie 136,22 zł, a jego kurs zamknął się na 5-cio miesięcznych maksimach. Analitycy DM BOŚ, w raporcie z 25 października podwyższyli cenę docelową akcji do 106 zł za akcję, z 89 zł poprzednio oraz podtrzymali rekomendację sprzedaj/niedoważaj.

W gronie liderów wzrostów spośród blue chipów były także akcje PGE (7,12 proc.) oraz Pepco Group (8,1 proc.). Dla obydwu walorów były to trzecie wzrostowe sesje pod rząd.

Przez dużą cześć środowej sesji w WIG20 liderem wzrostów był PKN Orlen, który miał jednak nieco słabsze ostatnie godziny notowań kończąc dzień na 5,68 proc. plusie.

W środę PKN Orlen poinformował w komunikacie, iż jego połączenie z PGNiG zostało wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS.

Na konferencji zorganizowanej z okazji rejestracji połączenia prezes Orlenu Daniel Obajtek poinformował, że PKN Orlen po fuzji z PGNiG chce postawić na zwiększenie segmentu poszukiwań i wydobycia zarówno w Polsce, jak i na świecie, tam gdzie koncern posiada swoje koncesje, a w 2023 roku grupa przeznaczy na inwestycje ponad 24 mld zł. Prezes Obajtek przypomniał, że nowy podmiot, który wcześniej połączył się już z Grupą Lotos i Energą, będzie mógł generować ponad 400 mld zł przychodów rocznie, co daje mu pozycję 155 firmy na świecie pod tym względem.

Na wyraźnych wzrostach sesję zakończyły akcje spółek górniczych

Na wyraźnych wzrostach sesję zakończyły także akcje spółek górniczych. Kurs JSW poszedł w górę o 3,51 proc. do 43 zł, a KGHM o 3,22 proc. do 98,74 zł. W przypadku KGHM wzrosty były w czasie środowej sesji wyraźnie większe, a kurs sięgał okolic 101,75 zł.

Analitycy DM BOŚ, w raporcie z 25 października, podwyższyli cenę docelową akcji JSW do 100 zł, zł 70 zł poprzednio. Rekomendacja kupuj/przeważaj została podtrzymana.

Słabiej od rynku zachowywały się w środę największe pod względem kapitalizacji banki, choć ich kursy z wyjątkiem Santander Bank Polska wzrosły. mBank zyskał 0,82 proc., a PKO BP i Pekao poszły w górę o 1,3 proc. Kurs Santander Bank Polska zamknął środową sesję na poziomie odniesienia.

Agencja Moody's w raporcie z 2 listopada zmieniła perspektywę dla polskiego sektora bankowego do negatywnej ze stabilnej.

W ocenie agencji, zbliżony do zera wzrost gospodarczy w 2023 r., znaczny wzrost kosztów finansowania i wysoka inflacja ograniczy możliwości rozwoju polskich banków. Moody's spodziewa się pogorszenia jakości kredytów ze względu na gwałtowny wzrost stóp procentowych i rosnące koszty życia kredytobiorców. W ocenie Moody's w przypadku kredytów hipotecznych wzrost zaległości w płatnościach będzie opóźniony przez rządowy program wakacji kredytowych, pozwalający kredytobiorcom na odroczenie spłaty ośmiu rat kredytowych.

W środę w WIG20 spadły tylko akcje LPP, o 1,39 proc. do 8.175 zł.

W mWIG40 liderami wzrostów były akcje spółek energetycznych

W mWIG40 liderami wzrostów były akcje spółek energetycznych. Kurs Enei poszedł w górę o 7,67 proc., a Tauronu o 6,24 proc.

W gronie liderów wzrostów w połowie sesji był ukraiński Kernel Holding, jednak miał on słabszą drugą część notowań kończąc dzień na 2,72 proc. plusie.

Inicjatywa zbożowa umożliwiająca eksport ukraińskich produktów rolnych zostanie wznowiona w środę - powiedział prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan, powołując się na rosyjskiego ministra obrony Siergieja Szojgu, który miał zapewnić o powrocie Rosji do porozumienia w tej sprawie. O powrocie do inicjatywy zbożowej umożliwiającej transport ukraińskich produktów poinformowały również w środę rosyjskie media za ministerstwem obrony w Moskwie.

Spośród spółek z mWIG40 najmocniej w dół poszły akcje Bumechu (-11,94 proc.), a spadkom tym towarzyszyły duże, przekraczające 35 mln zł obroty. Kurs spółki pozostaje jednak w dość szerokim trendzie bocznym budującym się od początku października br.

W środę przed sesją Bumech poinformował, iż szacuje skonsolidowane przychody ze sprzedaży w pierwszych trzech kwartałach 2022 r. na 824 mln zł, EBIT na 369 mln zł, a EBITDA na 448 mln zł. Zysk brutto grupy za pierwsze trzy kwartały 2022 r. szacowany jest na 359 mln zł.

W gronie najsłabszych spółek w tym segmencie rynku były także walory Polenergii (-4,4 proc.), których kurs od początku wrześnie buduje trend boczny.

W sWIG80 liderem wzrostów był Shoper, którego kurs rósł trzecią sesję z rzędu

W sWIG80 liderem wzrostów był Shoper (8,64 proc.), którego kurs rósł trzecią sesję z rzędu po obronie minimów z maja i czerwca br.

Ponad 8 proc. wzrosty zanotował również Vigo Photonics, a kurs Kogeneracji zwyżkował o 7,92 proc. Mocne było także CI Games (+5,93 proc. do 2,86 zł.), którego kurs zamknął się na 52-tygodniowycyh maksimach.

Najsłabszy spośród małych spółek z sWIG80 był Sunex (-3,15 proc.), a w podobnej skali zniżkował Biomed Lublin.

W kilkudniowym trendzie bocznym utrzymał się natomiast kurs Echo Investment (-0,33 proc. do 3 zł), dla którego analityk Wood & Company Jakub Caithaml obniżył rekomendację do "trzymaj" z "kupuj". Cena docelowa akcji spółki została wyznaczona na 3,1 zł.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl