Na warszawskiej giełdzie nieudane odbicie WIG20

W drugiej części wtorkowej sesji indeks WIG20 spadł o ponad 30 pkt., oddając cały zdobyty na początku notowań teren i zakończył sesję blisko dziennego minimum. Najniżej od 52 tygodni notowane były na zamknięciu akcje CD Projektu. Zdaniem dyrektora departamentu analiz i doradztwa inwestycyjnego w Noble Securities Sobiesława Kozłowskiego, WIG20 w dalszym ciągu ma szanse na kontynuację wzrostowego odbicia w kierunku 1.920 pkt.

Spośród indeksów sektorowych najmocniej przeceniony został WIG-Gry, którego wartość spadła o 4,8 proc.

Ponad 2 proc. spadł WIG-Media. Przed spadkami obronił się jedynie WIG-Górnictwo, który utrzymał wartość z poniedziałku.

Obroty akcjami na GPW wyniosły 1,1 mld zł, z czego 910 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Najchętniej handlowano akcjami Allegro (120,0 mln zł) oraz PZU (81,2 mln zł).

"To była ciekawa sesja. Z jednej strony zwyżkom kursów akcji sprzyjał układ walutowy - umacniający się względem dolara euro i złoty. Z drugiej, wyraźnie negatywne nastawienie do akcji na rynku amerykańskim, przejawiające się w szczególności silnym spadkiem kursów spółek technologicznych, spychało w dół notowania w Europie. Przeważył ten drugi czynnik, co na przykład na GPW przełożyło się na mocny spadek kursu Allegro" - powiedział Sobiesław Kozłowski.

WIG20 rozpoczął notowania na poziomie 1.825 pkt., ponad 10 pkt. poniżej poprzedniego zamknięcia. Po dwóch godzinach konsolidacji indeks wszedł w trend wzrostowy, w trakcie którego zyskał ok. 20 pkt. i po godz. 13 ustanowił dzienne maksimum na poziomie 1.845 pkt. Rozpoczęty z tego poziomu spadek notowań, przebiegający w rytm przeceny na najważniejszych rynkach europejskich, wyraźnie przyspieszały po niekorzystnym rozpoczęciu sesji w USA. Ostatecznie na zamknięciu WIG20 miał 1.810,98 pkt. i spadł w odniesieniu do poprzedniego zamknięcia o 1,4 proc.

Zniżkowały również największe rynki europejskie - kiedy kończyła się sesja w Warszawie niemiecki DAX i francuski CAC 40 zniżkowały o 1,5-1,8 proc. Od dużych spadków notowania rozpoczęły indeksy w USA - ok. 17 S&P 500 znajdował się ponad 2 proc. na minusie, a Nasdaq Comp., który zaczął od spadku o 1,8 proc., tracił ponad 3 proc.

Na minusie sesję zakończyły pozostałe główne indeksy GPW - WIG spadł o 1,1 proc. do 56.514,99 pkt., mWIG40 zniżkował o 0,8 proc. do 4.317,09 pkt., a sWIG80 stracił 0,7 proc. i zakończył notowania na 17.895,90 pkt.

"Ostatnie dwie sesje to próba zanegowania wzrostów rozpoczętych na GPW 13 maja. Jednak scenariusz, w którym WIG20 podejdzie do poziomu 1.920 pkt. do końca maja lub na początku czerwca, wciąż jest możliwy. Później, im bliżej posiedzenia Fed 14-15 czerwca, tym o wzrosty będzie trudniej" - ocenia Sobiesław Kozłowski.

Spośród indeksów sektorowych najmocniej przeceniony został WIG-Gry, którego wartość spadła o 4,8 proc. Ponad 2 proc. spadł WIG-Media. Przed spadkami obronił się jedynie WIG-Górnictwo, który utrzymał wartość z poniedziałku.

Obroty akcjami na GPW wyniosły 1,1 mld zł, z czego 910 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Najchętniej handlowano akcjami Allegro (120,0 mln zł) oraz PZU (81,2 mln zł).

Liderem spadków w WIG20 było Allegro, przecenione o 5,3 proc. do 22,27 zł. Notowania spółki, której nie sprzyja negatywne nastawienie do firm technologicznych na głównych rynkach, zniżkuje w kierunku historycznego minimum z 5 maja (21,235 zł)

W gronie liderów spadków znalazł się akcje CD Projekt, które spadły o 4,8 proc. do 111,00 zł. To najniższy kurs od 52 tygodni. CD Projekt w czwartek, 26 maja 2022 opublikuje raport za I kw. br., a analitycy DM BOŚ, w raporcie z 16 maja, obniżyli rekomendację dla spółki do "sprzedaj" z "trzymaj", redukując cenę docelową akcji spółki do 90 zł z 167 zł.

W ciągu sesji zmieniło się nastawienie inwestorów do akcji mBanku, które po wzroście notowań na początku sesji, na zamknięciu zniżkowały ponad 4 proc.

W WIG20 wzrosły kursy dwóch spółek - notowania JSW i Orange zwyżkowały po ponad 2 proc. Dla Orange była to trzecia z rzędu wzrostowa sesja, po tym, jak w zeszłym tygodniu kurs akcji zanotował 52-tyg. minimum (5,958 zł). We wtorek na zamknięciu akcje kosztowały 6,364 zł.

Z mWIG40 najmocniej zniżkował kurs Ten Square Games (-17,60 proc.). Na zamknięciu akcje kosztowały 123,60 zł i są najtańsze od roku. Spółka wypracowała w I kw. 2022 roku 25,6 mln zł zysku netto, o 51 proc. mniej rdr oraz 41,1 mln zł skorygowanej EBITDA, co oznacza spadek rdr o 36 proc. Konsensus zakładał 28,2 mln zł zysku netto i 40,2 mln zł skorygowanej EBITDA. Spółka dokonała również korekty w programie motywacyjnym, ułatwiając menadżerom uzyskanie dodatkowego wynagrodzenia. Wydaje się, że w szczególności ten drugi czynnik wpłynął negatywnie na wycenę firmy. Obroty akcjami Ten Square wyniosły 21,8 mln zł i były najwyższe w mWIG40.

Wśród najmocniej przecenionych spółek z mWIG40 znalazły się także Neuca (-6,2 proc.) oraz Wirtualna Polska, PKP Cargo i Play Way (kursy spadły po ponad 4 proc.).

Kursy trzech firm - Tauronu, Livechatu i Famuru - zyskały po ponad 2 proc. W tej grupie wyróżnił się Tauron, ze względu na obroty na poziomie 15,0 mln zł, co było drugim wynikiem w mWIG40.

Spośród małych, skupionych w sWIG80 spółek, interesującą sesję mają za sobą akcje CI Games. Notowania zwyżkowały w ciąg dnia ponad 7 proc., ale na zamknięciu zwyżka wyraźnie zgasła. Ostatecznie kurs wzrósł 1,3 proc. do 1,6260 zł. Spółka poinformowała, że sprzedaż Sniper Ghost Warrior Contracts 2 przekroczyła poziom 1 mln egzemplarzy. Światowa premiera gry odbyła się 4 czerwca 2021 roku.

Wzrostów z początku sesji nie utrzymał także kurs Grupy Pracuj, który na zamknięciu znalazł się 0,2 proc. ponad poprzednim zamknięciem. Spółka opublikowała wyniki za I kw. br. i w tym okresie zysk netto j.d. wyniósł 55,1 mln zł, wobec 35,4 mln zł przed rokiem. Skonsolidowane przychody wyniosły 142,1 mln zł i były o 40,8 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2021 roku. Skorygowana EBITDA w pierwszych trzech miesiącach tego roku wyniosła 79,9 mln zł, co oznacza wzrost o 55,8 proc. rdr.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl