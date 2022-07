Na warszawskiej giełdzie niewielkie wzrosty na koniec tygodnia

Piątkowe, niewielkie wzrosty głównych indeksów warszawskiej giełdy nie zmieniły obrazu rynku, który po czwartkowym przełamaniu ważnych wsparć prezentuje się negatywnie - ocenił dyrektor departamentu analiz DM BPS, Tomasz Czarnecki. Zdaniem analityka, rynek dalej szuka dołka, choć w przypadku utrzymania zwyżek w USA początek nowego tygodnia może przynieść na GPW nieco mocniejsze odbicie.

WIG20 zakończył piątkową sesję wzrostem o 0,38 proc. do 1.620,13 pkt., WIG zwyżkował o 0,42 proc. do 51.633,52 pkt.

W górę poszły również indeksy małych i średnich spółek: sWIG80 o 0,31 proc. do 16.751,34 pkt., a mWIG40 o 0,54 proc. do 3.913,3 pkt.

Obroty na szerokim rynku wyniosły 0,67 mld zł, z tego 0,53 mld przypadło na spółki z WIG20.

"Podsumowanie tygodnia na GPW wypada słabo. Do czwartku można było mieć nadzieję, że rynek wybroni wsparcia znajdujące się w okolicach 1.650 pkt. na WIG20, jednak jak wiemy w wyniku mocnych czwartkowych spadków zostały one pokonane. Piątkowe odbicia są niewielkie, a tym samym nie jest to atmosfera zachęcająca do inwestowania" - powiedział dyrektor departamentu analiz DM BPS, Tomasz Czarnecki.

W opinii analityka patrząc na spółki z WIG20 można wskazać na jeden jasny punkt, którym są akcje Allegro.

"Ten papier w połowie czerwca być może zmienił trend na wzrostowy, kończąc blisko 20 miesięczne spadki. Być może na tych akcjach czekają nas jakieś solidne, np. 50-proc. wzrosty, a ruch w okolice 40-45 zł jest możliwy" - dodał analityk DM BPS.

Zdaniem Czarneckiego, dla rynku kulą u nogi jest natomiast sektor bankowy, który mocno "waży" w głównych indeksach.

"Kilka banków w piątek wyznaczyło nowe minima trendu spadkowego, co nie napawa optymizmem" - powiedział.

W czasie zamykania piątkowej sesji na GPW rynki amerykańskie mocno odbijały i zdaniem Czarneckiego, jeśli utrzymają te zwyżki, to pierwsze sesje w nadchodzącym tygodniu mogą być na warszawskim parkiecie lepsze.

"Nie spodziewam się jednak, aby ewentualne odbicie na WIG20 mogło pokonać 1.700 pkt., a po jakimś odbiciu oczekiwałbym retestu minimów z bieżącego tygodnia. Ten retest pokazałby czy rynek znalazł już dołek, czy dalej będzie go szukał" - powiedział dyrektor departamentu analiz DM BPS.

W momencie zamykania krajowej giełdy, na najważniejszych europejskich parkietach panowały pozytywne nastroje. W tym okresie DAX rósł o 2,6 proc., a francuski CAC 40 zyskiwał 1,8 proc. W Wielkiej Brytanii FTSE 250 szedł w górę o 1,7 proc.

Na giełdach amerykańskich w tym czasie także panowały pozytywne nastroje. Nasdaq100 rósł o 1,1 proc., S&P500 szedł w górę o 1,4 proc., a DJI był notowany na 1,8-proc. plusie.

W ujęciu sektorowym zyskało 9 z 15 indeksów. Liderami wzrostów były WIG-Chemia (2,99 proc.) oraz WIG-Leki (2,43 proc.), a najsłabiej sesję zakończyły WIG-Spożywczy (-3,92 proc.) oraz WIG-Media (-1,17 proc.).

W ujęciu tygodniowym spośród głównych indeksów najmocniejszy był sWIG80, który stracił 2,85 proc., a najsłabiej zachował się WIG20, który spadł o 6,9 proc.

Wśród indeksów sektorowych w ujęciu tygodniowym najlepiej zachował się WIG-Spożywczy (+15,35 proc.) oraz WIG-Informatyka (+0,2 proc.), a najsłabsze były WIG-Górnictwo (-10,77 proc.) oraz WIG-Banki (-8,44 proc.).

Spośród spółek o największej kapitalizacji najlepiej w okresie tygodnia zachowały się akcje Asseco Poland (-0,72 proc.) oraz Dino (-2,8 proc.), a najsłabsze w takim horyzoncie były walory mBanku (-17,6 proc.), KGHM (-12,4 proc.) oraz CD Projekt (-10,1 proc.).

W WIG20 w pierwszej części piątkowej sesji najmocniejsze były akcje Allegro, których kurs zwyżkował ponad 6 proc. przekraczając 26 zł za akcję. Po godzinie 11 podaż zaczęła jednak przyciskać, co znacząco zmniejszyło skalę zwyżek, a kurs zamknął się na 2,23 proc. plusie.

Najmocniej, o 2,74 proc. zyskał w WIG20 kurs CCC, a w gronie liderów wzrostów był także PKN Orlen (2,2 proc.).

Prezes Orlenu Daniel Obajtek poinformował na Twitterze w piątek, iż spółka rozmawia o rozszerzeniu porozumienia z Aramco o analizy dotyczące inwestycji w petrochemię w Gdańsku.

W początkowych fazach piątkowej sesji wszystkie największe pod względem kapitalizacji banki ustanawiały roczne minima, jednak w kolejnych godzinach handlu ich kursy zaczęły odbijać.

W drugiej części sesji PKO BP, ING BSK oraz mBank podały szacunkowy wpływ "wakacji kredytowych" na ich wyniki. PKO BP ocenia, że w III kwartale dokona korekty wartości bilansowej brutto złotowych kredytów hipotecznych o szacunkową kwotę około 3 mld zł, a dodatkowo w II kwartale bank odnotuje 1,18 mld zł kosztu ryzyka prawnego związanego z kredytami CHF. ING Bank Śląski ocenia natomiast, że program "wakacji kredytowych" obniży wynik brutto za lipiec 2022 roku o ok. 1,7 mld zł, a bank spodziewa się w III kwartale straty netto, pierwszej od 14 lat. Z kolei mBank szacuje negatywny wpływ "wakacji kredytowych" na wynik brutto w III kwartale w przedziale 1-1,4 mld zł. Bank spodziewa się, że wynik netto grupy w tym okresie będzie ujemny.

Dodatkowo Commerzbank, większościowy akcjonariusz mBanku, poinformował w komunikacie prasowym, że rozważy podjęcie kroków prawnych w związku z programem wakacji kredytowych, który przysługuje wszystkim kredytobiorcom niezależnie od ich sytuacji finansowej.

Na zamknięciu kursy największych pod względem kapitalizacji banków z wyjątkiem Santander Bank Polska (-0,45 proc.) wrosły: PKO BP o 1,02 proc., Pekao o 0,71 proc., a mBanku o 0,94 proc. Również na plusie (2,03 proc.) zamknął się ING BSK, który wchodzi w skład mWIG40.

Przez większą część piątkowych notowań na plusie utrzymywały się akcje Asseco Poland, zamykając się wzrostem o 2,04 proc. do 75,05 zł. Haitong Bank, w raporcie z 14 lipca, obniżył cenę docelową akcji Asseco Poland do 73,5 zł z 79,1 zł wcześniej.

Najsłabsze w gronie blue chipów były akcje Cyfrowego Polsatu (-2,59 proc.), a o ponad 1 proc. spadły także kursy PGE (-1,07 proc.) oraz CD Projekt (-1,58 proc.).

W mWIG40 największe wzrosty zanotowały Data Walk (9,66 proc.) i Celon Pharma ( 7,65 proc.). W gronie liderów zwyżek były także spółki z branży chemicznej: Grupa Azoty zyskała 3,82 proc., a Ciech poszedł w górę o 2,8 proc.

Po wzroście o 4,12 proc. do 2,93 zł przy sporych obrotach (3,6 mln zł) średnioterminową linię trendu spadkowego naruszył natomiast kurs Famuru, który od lipcowych minimów zyskał już ok. 15 proc.

Najsłabiej z tego segmentu rynku sesję zakończyły AmRest (-6,42 proc.) oraz Kernel Holding (-6,16 proc.)., a przy sporych obrotach roczne minima ustanowił kurs Banku Millennium (-4,75 proc.).

W gronie małych, skupionych w sWIG80 spółek najmocniej, bo 17,02 proc. do 35,4 zł wrosły akcje Ryvu Therapeutics. Analitycy Trigon DM, w raporcie z 8 lipca wznowili wydawanie rekomendacji dla Ryvu Therapeutics od zalecenia "kupuj" z ceną docelową na poziomie 63,4 zł.

W gronie liderów wzrostów w tym segmencie rynku były także Creepy Jar (7,3 proc.), a na rocznych maksimach zamknęły się kursy Photon Energy (7,18 proc.) oraz Unimotu (5,65 proc.).

Najsłabsze w tym segmencie rynku były akcje Cognor Holding (-5,28 proc. do 3,68 zł) oraz Forte (-6,55 proc.), których kurs testował lipcowe, 52-tygodniowe minima.

Analityk Erste Group Jakub Szkopek obniżył rekomendację dla Cognor Holding do "sprzedaj" z "trzymaj", wyznaczając cenę docelową akcji spółki na 3,13 zł.

