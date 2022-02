Na warszawskiej giełdzie ponownie spadki

Tydzień na warszawskiej giełdzie rozpoczął się od spadków. Po ok. 30 minutach sesji główny indeks WIG20 spadał o ponad 2 proc. do 1930 pkt.

W piątek WIG20 wzrósł o 8,44 proc. do 1970,78 pkt, odrabiając większość czwartkowych spadków wywołanych atakiem Rosji na Ukrainę. W czwartek indeks grupujący 20 największych spółek spadł o 10,87 proc. do 1817,45 pkt i znalazł się na najniższym poziomie od 52 tygodni.

W poniedziałek na GPW powróciły spadki. Ok. 9.30 WIG20 tracił ponad 2 proc. Spadkom w indeksie przewodzi LPP (przecena o ponad 6 proc. do 8915 zł za akcję). Kurs CCC zniżkuje o ok. 4 proc. Na drugim biegunie jest JSW, którego kurs rośnie o ok. 8 proc.

Na europejskich giełdach również przeważają spadki. Ok. 9.30 niemiecki indeks DAX i francuski CAC traciły ponad 2 proc.

