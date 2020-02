Na warszawskiej giełdzie przewaga spadków; JSW w dół po publikacji strategii

Trzy największe indeksy zamknęły czwartkowe notowania pod kreską, natomiast w górę poszedł benchmark małych spółek. Kurs JSW poszedł w dół o 4,4 proc. po publikacji strategii na lata 2020-2030.

Na czwartkowym zamknięciu WIG20 stracił 0,29 proc. do 2.120,07 pkt., WIG zniżkował o 0,34 proc. do 57.960,23 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,67 proc. do 4.060,33 pkt., a sWIG80, jako jedyny, wzrósł o 0,2 proc. do 12.821,13 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 616 mln zł, z czego 474 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 rozpoczął czwartkowe notowania w pobliżu zera i przez pierwsze dwie godziny handlu stracił blisko 30 pkt. W dalszej części dnia indeks odrobił część strat jednak zakończył notowania około 5 pkt. pod kreską.

O godz. 17.10 DAX idzie w dół o 0,2 proc., amerykański Dow Jones traci około 0,3 proc., a S&P 500 spada o 0,2 proc.

W WIG20 najmocniej w dół poszły notowania: JSW - w dół o 4,4 proc., PGE - o 4,2 proc. Kurs PGE wyznaczył nowe minimum, a JSW jest na najniższym poziomie od połowy 2016 r.

Grupa JSW podała w swojej strategii, że zakłada średnią marżę EBITDA w latach 2020-2030 na poziomie co najmniej 25 proc. i planuje stopniowy wzrost wydobycia węgla do ok. 18 mln ton w 2030 roku. Nakłady inwestycyjne mają wynieść ok. 24,5 mld zł. Analitycy zwrócili uwagę na obniżenie prognoz marży EBITDA z wcześniejszego poziomu 30 proc.



Czytaj: JSW zaktualizowała strategię

W indeksie dużych spółek najmocniej w górę poszły Play - o 4,3 proc. i Lotos - o 2,9 proc.

Na szerokim rynku spadkami wyróżniły się: Kruk - spadek o 10,6 proc., Rafako - o 8,4 proc. oraz Bogdanka - o 5,6 proc.

Wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł w wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej przedstawił propozycje w przepisach o egzekucji oraz obrocie wierzytelności - dotyczą one m.in. zakazu handlu wierzytelnościami opartymi na niespłaconych pożyczkach.

Rafako podało, że przekazanie bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno opóźni się ze względu na uszkodzenie jednego z elementów kotła. Z nieoficjalnych informacji PAP Biznes wynika, że blok miałby zostać oddany pod koniec marca.

Najmocniej rosły kursy Work Service - w górę o 27 proc. oraz Unimotu - o 5,4 proc.

Work Service zawarł ze spółką Gi International umowę inwestycyjną, która zakłada dofinansowanie spółki przez inwestora na łączną kwotę do 210,2 mln zł. Strony umowy zobowiązały się do podjęcia kroków w celu podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję nowych akcji spółki, które zostaną zaoferowane inwestorowi za cenę emisyjną 0,39 zł sztukę.

Spółka podała również, że banki zredukują zobowiązania Work Service średnio o 44,1 proc. istniejącego zadłużenia, czyli łącznie o 48,7 mln zł.

Według wstępnych danych, Unimot osiągnął w styczniu 2020 r., w ujęciu jednostkowym, przychody w wysokości 414 902 tys. zł. i są wyższe o 60 proc. rdr. Wzrost wynika głównie z wyższych wolumenów sprzedaży oleju napędowego i biopaliw.