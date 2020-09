Na warszawskiej giełdzie przewaga wzrostów

Z głównych indeksów na GPW najsilniejszy był w poniedziałek WIG20, który zyskał na koniec sesji 0,84 proc., przede wszystkim dzięki wzrostowi o 33,95 proc. kursu akcji JSW. W opinii dyrektora departamentu analiz DM BPS, Tomasza Czarneckiego, w kolejnych dniach kluczowy wpływ na GPW będą miały nastroje amerykańskich inwestorów.

"Poniedziałkowa sesja może wnieść trochę więcej optymizmu na najbliższe dwa tygodnie. Należy pamiętać, że za dwa tygodnie wygasają kontrakty terminowe, a to zazwyczaj jest istotny dzień dla rynków. Poniedziałkowe odbicie z dna wyznaczonego w piątek, może mieć większy zasięg niż tylko dzisiejsze wzrosty o 0,84 proc. na WIG20, czy 0,58 proc. na WIG. Kluczowe dla kolejnych sesji na GPW będą humory, w jakich wrócą na swój rynek akcji amerykańscy inwestorzy" - powiedział PAP Biznes Tomasz Czarnecki.

"Choć poniedziałkowa sesja nie została podparta silnym obrotem, możemy znaleźć spółki, które dały dobrze zarobić. Przede wszystkim jest to JSW. Ta siła JSW wynikała z informacji, że węgiel koksujący został utrzymany na liście surowców strategicznych, opublikowanej przez Komisję Europejską" - dodał.

Jego zdaniem nadal największym hamulcem dla warszawskiej giełdy jest sektor bankowy oraz paliwowy.

"Jednak fundamentalnie aż tak duże spadki sektora paliwowego są nieuzasadnione" - powiedział.

Na zamknięciu w poniedziałek WIG20 wzrósł o 0,84 proc. do 1.772,85 pkt., WIG zwyżkował 0,58 proc. do 50.815,26 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,58 proc. do 3.651,09 pkt., a sWIG80 stracił ok. 1 proc. do 14.362,58 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 616 mln zł, z czego 381 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Inwestorzy najczęściej handlowali akcjami Biomedu-Lublin (76 mln zł) oraz KGHM (76 mln zł).

W momencie zamknięcia sesji na GPW niemiecki DAX zyskiwał ok. 2 proc. Ze względu na Święto Pracy w USA nie odbywa się w poniedziałek sesja na amerykańskich parkietach.

Na warszawskim parkiecie większość indeksów sektorowych - 9 z 15 - zakończyła sesję nad kreską. Najwięcej na wartości zyskał WIG-motoryzacja (4,68 proc.) oraz WIG-górnictwo (3,28 proc.).

Z kolei najmocniej w dół poszły spółki z sektora leków (-6,63 proc.).

Indeks krajowych blue chipów został zdominowany przez akcje JSW, których kurs wzrósł aż o ok. 34 proc.

"Przyczyn stojących za wzrostem kursu JSW jest kilka. Głównym czynnikiem jest informacja z ubiegłego tygodnia, że węgiel koksujący został utrzymany na liście surowców strategicznych. Surowiec wydobywany przez JSW był już na tej liście, jednak istniało ryzyko, że zostanie z niej zdjęty. Wiązałoby się to ze znacznym ograniczeniem możliwości finansowania działalności spółki. Coraz więcej instytucji i banków nie chce finansować działalności związanej z węglem, i tak właśnie zaczęłyby postrzegać węgiel koksujący. JSW, które od 2022 roku będzie jedynym producentem tego surowca w Europie, jest tutaj na dobrej pozycji" - powiedział PAP Biznes analityk BM mBanku Jakub Szkopek.

Poza JSW, najwięcej w WIG20 poszły do góry kursy Lotosu (ok. 3 proc.) oraz CD Projektu (2 proc.).

W WIG20 najbardziej pod kreską znalazły się akcje mBanku. Po spadku o 0,94 proc. do 179,3 zł akcje banku są na swoich tegorocznych minimach i notują poziomy widziane ostatnio w lipcu 2009 r.

W mWIG40 w poniedziałek najmocniej zwyżkowały akcje Inter Cars - trzeba było za nie zapłacić 274 zł, w górę o 8,3 proc. Tym samym spółka poprawiła swoje tegoroczne maksima.

O 3,83 proc. do 15,74 zł zyskał Eurocash. DM BDM 7 września wydał, w ramach Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego, rekomendację "kupuj" dla Eurocashu, z ceną docelową 20,1 zł.

Swoje historyczne rekordy pobiła Grupa Kęty - w poniedziałek akcje spółki zwiększyły swoją wartość o 3,13 proc. do 494 zł za akcję.

Z indeksu średnich spółek najmocniej straciły akcje Biomedu-Lublin (-16,61 proc.), które zniżkowały po raz trzeci z rzędu. Handlowi na akcjach medycznej spółki towarzyszyły największe obroty na rynku.

W sWIG80 liderem wzrostów było Rafako. Spółka po 8 sesjach z rzędu bez wzrostów, w poniedziałek zyskała 18,14 proc.

Swoje tegoroczne maksima poprawił Mirbud - w górę o 9,29 proc. do 2,47 zł.

O 7 proc. podrożały akcje Forte. Po sesji w piątek MaForm Holding wezwał do sprzedaży 8.030.418 akcji Forte, stanowiących 33,6 proc. głosów na WZ spółki. Akcje mają być kupowane w wezwaniu po 27,2 zł za walor. W wyniku wezwania MaForm Holding - posiadający obecnie 32,4 proc. akcji Forte - zamierza zwiększyć udział w akcjonariacie spółki do nie więcej niż 66 proc. ogólnej liczby głosów.

Z indeksu małych spółek najmocniej stracił w poniedziałek Cormay (-20,54 proc.), który podał w raporcie, że w I półroczu 2020 r. miał 6,8 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 0,9 mln zł straty rok wcześniej.

Mocno zniżkował też m.in. Torpol - w dół o 7,85 proc. W sprawozdaniu zarządu podano, że portfel zamówień grupy ma obecnie wartość 2,41 mld zł. W raporcie za pierwsze półrocze 2020 roku Torpol podał, że zysk netto w tym okresie wyniósł 13,9 mln zł i był zgodny z szacunkami z końca sierpnia.