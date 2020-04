Na warszawskiej giełdzie silne wzrosty cen akcji

We wtorek na warszawskim parkiecie główne indeksy mocno zwyżkowały na fali poprawy nastroju inwestorów, związanej z zapowiedziami łagodzenia obostrzeń dostępności do punktów handlowych i usługowych. CCC poszedł w górę o 32,8 proc. Najsilniej rosły średnie spółki, mWIG40 zyskał prawie 6 proc.

Na wtorkowym zamknięciu WIG20 zyskał 2,9 proc. do 1.662,40 pkt., WIG zwyżkował 3,6 proc. do 46.092,44 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 5,8 proc. do 3.269,49 pkt., a sWIG80 wzrósł 4,5 proc. do 11.053,65 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 1.414 mln zł, z czego 1.138 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

Zwracała uwagę relatywna siła spółek o mniejszej kapitalizacji, gdyż mWIG40 i sWIG80 mocniej wzrosły niż indeks blue chipów.

WIG20 rozpoczął notowania kilkanaście punktów powyżej ostatniego zamknięcia, a następnie po uformowaniu sesyjnego minimum w okolicach 1.625 pkt. zaczął się systematycznie piąć w górę. W efekcie był najwyżej od 6 marca, a od lokalnego minimum z 12 marca indeks zyskał ok. 27 proc.

Na rynkach wschodzących europejskiej części EMEA dominowały wzrosty, lecz mniejszych rozmiarów niż w Warszawie. Najmocniej wzrósł turecki BIST100 (+2,2 proc.).

DAX idzie w górę o 1,6 proc. o godz. 17.10, a S&P500 rośnie 1,9 proc.

13 z 15 indeksów sektorowych zwyżkowało.

Zyskał m.in. indeks WIG-odzież (+6,1 proc.).

Cena CCC poszła w górę o 32,8 proc. do 47 zł, LPP zyskało 2,2 proc. do 5.760 zł, a z mniejszych spółek VRG 11,7 proc. do 2,68 zł.

CCC było najwyżej od marca 2020, a notowania były równoważone bezskutecznie od godz. 13.18.

Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin powiedział, że można się spodziewać, iż w przyszłym tygodniu przynajmniej część obecnych obostrzeń zostanie zlikwidowana czy złagodzona, szczególnie jeśli chodzi o handel i usługi.

Rzecznik rządu Piotr Muller poinformował w programie III Polskiego Radia, że pierwsze decyzje w sprawie poluzowania restrykcji ogłoszone zostaną w środę lub czwartek.

"Wtorkowe wzrosty kursów akcji spółek odzieżowych, głównie CCC i VRG, zapewne dyskontują zapowiedzi rzecznika rządu o luzowaniu obostrzeń w handlu. Na razie nie wiadomo jednak, jak i kiedy te restrykcje mają zostać zniesione" - powiedział PAP Biznes analityk BM mBanku Piotr Bogusz.

Dodał, że reakcja na kursie firmy obuwniczej jest większa w porównaniu do VRG czy LPP przez to, że kurs CCC w ostatnim czasie mocniej spadał w porównaniu z pozostałymi spółkami z branży.

W WIG20 17 z 20 spółek zwyżkowało, w tym w dwucyfrowym tempie, poza CCC, wzrosły ceny akcji Alior Banku (+14,3 proc. do 16,92 zł) i JSW (+10,9 proc. do 14,52 zł).

KGHM zwyżkował 8,1 proc. do 74,96 zł.

Peru, drugi największy producent miedzi na świecie (ok. 2,5 mln ton) wydłużyło lockdown kraju do 26 kwietnia (wcześniej miał trwać do 8 kwietnia). Z powodu zakazu wydobycie wstrzymały m.in. kopalnie Cerro Verde, Antamina i Las Bambas.

Zdaniem analityków nasilenie się odgórnych zamknięć kopalni miedzi w skali globalnej (Chile, Peru, Afryka) przy jednoczesnej normalizacji produkcji u przetwórców w Chinach, może doprowadzić do przejściowego odbicia cen miedzi.

Na szerokim rynku silne wzrosty miały miejsce na spółkach, które zostały najmocniej dotknięte przez epidemię koronowirusa i związane z tym ograniczenie popytu na ich produkty wskutek izolacji społecznej. Dotyczyło to przed wszystkim firm gastronomicznych, turystycznych, lotniczych i przemysłowych.

Rainbow Tours zyskał 30,3 proc. do 13,55 zł (kurs z godz. 14.12, gdyż do końca sesji notowania były równoważone bezowocnie), AmRest 20,3 proc. do 29,9 zł, Enter Air 17,8 proc. do 23,5 zł, a Benefit Systems zwyżkował o 17,1 proc. do 876 zł.

W górę poszły także akcje Mercator Medical (+17,7 proc. do 34,0 zł).

Mercator Medical podał, że według szacunków jego skonsolidowany wynik netto wyniesie w pierwszym kwartale 2020 roku około 20,4 mln zł, wobec 0,7 mln zł straty netto w IV kwartale 2019 r. oraz 2,9 mln zł straty netto w I kwartale 2019 r.

Spółka podała, że zmiany na globalnym rynku rękawic ochronnych wywołane rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa sprzyjają wynikom grupy.

Mercator Medical poinformował również, że rozważy wypłatę dywidendy w 2020 roku, na co środki pochodziłyby z kapitału zapasowego.

Kurs PHN zwyżkował o 17,5 proc. do 12,1 zł.

Analitycy Santander BM, w raporcie z 14 kwietnia, podtrzymali rekomendację "kupuj" dla PHN, obniżając cenę docelową akcji spółki do 18,5 zł.