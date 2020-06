Na warszawskiej giełdzie silne wzrosty przy dużych obrotach

WIG20 rósł piątą sesję z kolei i zyskał w środę 1,8 proc. przy obrotach rzędu 1 mld zł. Analitycy zwracają uwagę na poprawę sentymentu wobec spółek, które dotychczas pozostawały w niełasce inwestorów, w szczególności na sektor energetyczny i bankowy.

Na środowym zamknięciu WIG20 zyskał 1,76 proc. osiągając poziom 1.766,85 pkt., WIG zwyżkował o 1,74 proc. do 49.728,3 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 1,93 proc. do 3.545,6 pkt., a sWIG80 wzrósł o 1,2 proc. do 12.947,67 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 1.520 mln zł, z czego 1.243 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

W ujęciu sektorowym najmocniej wzrósł sektor energetyczny, którego indeks zyskał 4,4 proc. i rósł ósmą sesję z rzędu. Notowane w WIG20 PGE zyskało 6,5 proc

"Pomimo chwili zawahania w połowie dzisiejszych notowań WIG20 rósł piątą sesję z rzędu i finiszował w środę na wyraźnych plusach przy obrotach powyżej 1 mld zł. W indeksie największych spółek uwagę przyciągają silne wzrosty CCC, sektora energetycznego, a także JSW i sektor bankowy. Tym spółkom sprzyja poprawa sentymentu oraz zmiany w portfelach inwestycyjnych. Być może inwestorzy kupują te spółki, które w ostatnim czasie były słabe, a sprzedają te, które były mocne. Stąd na przykład zadyszka w sektorze gamingowym" - powiedział PAP Biznes dyrektor departamentu doradztwa i analiz Noble Securities, Sobiesław Kozłowski.

Analityk zwrócił uwagę, że w ujęciu globalnym poprawa sentymentu na rynkach akcji wynika częściowo z osłabienia dolara.

"EUR/USD dotarł do górnego ograniczenia kanału trendu spadkowego. Ważnym pytaniem jest, czy kurs wybije się z tego kanału w górę, czy powróci do trendu spadkowego. Prawdopodobnie dojdzie jednak do umocnienia dolara, gdyż niezwykle rzadko zdarza się, żeby do trwałego wybicia dochodziło w ramach jednej korekty. Historycznie osłabianie się złotego względem dolara może być argumentem sugerującym, że inwestorzy się wycofują, co byłoby niekorzystne dla WIG20" - dodał.

Na środowym zamknięciu WIG20 zyskał 1,76 proc. osiągając poziom 1.766,85 pkt., WIG zwyżkował o 1,74 proc. do 49.728,3 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 1,93 proc. do 3.545,6 pkt., a sWIG80 wzrósł o 1,2 proc. do 12.947,67 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 1.520 mln zł, z czego 1.243 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 w pierwszej godzinie handlu silnie rósł, zyskując nawet 2,2 proc. względem wtorkowego zamknięcia. W połowie notowań wzrosty wyraźnie osłabły, jednak do końca dnia indeks odrobił chwilową słabość i zakończył dzień 25 pkt. nad kreską.

W chwili zamknięcia warszawskich notowań niemiecki DAX rósł o 3,5 proc., a amerykański S&P 500 zyskiwał 1 proc.

W ujęciu sektorowym najmocniej wzrósł sektor energetyczny, którego indeks zyskał 4,4 proc. i rósł ósmą sesję z rzędu. Notowane w WIG20 PGE zyskało 6,5 proc. Większe wzrosty wystąpiły tylko w przypadku CCC, które poszło w górę o 9 proc. Mocno poszło w górę również JSW - o 6 proc. i Dino - o 5 proc.

W ocenie analityka DM BDM Krystiana Brymory, spółki energetyczne zyskują na fali optymizmu i poprawy sentymentu wobec sektora.

Alior, Santander i Pekao rosły między 3 a 4 proc., a indeks sektora bankowego był drugim najmocniejszym sektorem na środowej sesji i wzrósł o 3,1 proc.

Jak wskazał Kozłowski, wszystkie z wymienionych spółek korzystają z poprawy sentymentu, po tym jak ich kursy wykazywały się słabością w poprzednich tygodniach.

Pod kreską znalazły się: Cyfrowy Polsat, PGNiG, KGHM i CD Projekt, choć spadki żadnej ze spółek nie przekroczyły 1 proc.

PGNiG podał, że Gazprom złożył do Sądu Apelacyjnego w Sztokholmie skargę o uchylenie wyroku końcowego w postępowaniu arbitrażowym z powództwa PGNiG, dotyczącym obniżenia ceny kontraktowej za gaz w kontrakcie jamalskim. Prezes PGNiG Jerzy Kwieciński napisał na Twitterze, że wniesienie skargi przez Gazprom nie wpływa na realizację wyroku arbitrażowego i obie strony mają obowiązek stosować nową formułę cenową.

Na szerokim rynku silnymi wzrostami wyróżniły się: Stalprodukt i Police - w górę po ponad 14 proc., a po około 9 proc. rosły Bank Millennium, Kruk i Wielton.

Enea zyskała blisko 8 proc. Poza pozytywnym sentymentem do spółek energetycznych, Krystian Brymora zwrócił uwagę na korzystne dla Enei porozumienie ws. Ostrołęki. PKN Orlen, Energa i Enea podpisały porozumienie dotyczące warunków budowy bloku energetycznego C w Ostrołęce opalanego gazem. Enea zmniejszy swoje zaangażowanie w spółce celowej Elektrownia Ostrołęka i stanie się udziałowcem mniejszościowym.