Na warszawskiej giełdzie silne wzrosty przy wysokich obrotach

We wtorek na warszawskim parkiecie główne indeksy poszły w górę drugą sesję z rzędu, przy obrotach powyżej miliarda złotych, a indeks spółek gamingowych odnotował maksimum historyczne. W gronie blue chipów najsilniej zwyżkowały: KGHM, CD Projekt i PKO BP.

Na wtorkowym zamknięciu WIG20 zyskał 1,6 proc. do 2.106,63 pkt., WIG zwyżkował 1,4 proc. do 57.607,63 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 1,3 proc. do 4.042,13 pkt., a sWIG80 wzrósł 0,7 proc. do 12.751,90 pkt.

Spośród indeksów sektorowych wyróżnił się WIG-GAMES. Indeks zwyżkował trzecią sesję z rzędu i ustanowił maksimum historyczne, do czego przyczyniły się m. in. wzrosty kursów akcji CD Projektu i PlayWaya, które odnotowały rekordy wszech czasów.

Obroty na GPW wyniosły 1.260 mln zł, z czego 1.095 mln zł przypadło na spółki z WIG20 - tak wysoki poziom obrotów na rynku akcji wystąpił drugą sesję z rzędu.

WIG20 rozpoczął notowania powyżej poniedziałkowego zamknięcia, po czym wszedł w trend wzrostowy. Ok. godz. 15.15. doszło do ok. dwudziestopunktowej korekty indeksu, na co wpływ miał m. in. spadek kursu Banku Pekao (bank ma ok. 9-proc. udział w indeksie WIG20). Korekta zakończyła się ok. godz. 16.15 i WIG20 kontynuował zwyżki do końca sesji, którą zakończył najmocniejszym wzrostem od 9 stycznia.

Obroty na GPW wyniosły 1.260 mln zł, z czego 1.095 mln zł przypadło na spółki z WIG20 - tak wysoki poziom obrotów na rynku akcji wystąpił drugą sesję z rzędu.

Na rynkach wschodzących europejskiej części EMEA przeważały silne wzrosty - jedynym rynkiem, gdzie skala zwyżki nie przekroczyła co najmniej 1 proc., były Czechy. Najmocniej w górę poszły kursy akcji tureckich, a BIST100 zyskał 2,4 proc.

DAX wzrósł 1,63 proc., a S&P500 zwyżkował 1,60 proc. - o godz. 17.15.

Wśród spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty, były: KGHM - o 4,2 proc., CD Projekt - 3,9 proc. i PKO BP - o 3,9 proc.

PKO BP był najwyżej od grudnia 2019 r. - kurs akcji banku wybił się z dwumiesięcznego trendu bocznego.

Największe spadki wśród spółek z WIG20 odnotowały: Bank Pekao - o 3,1 proc., Alior Bank - o 2,8 proc. i PGE - o 2,4 proc.

Agencja Reuters podała, że według źródeł zbliżonych do transakcji, Bank Pekao jest obecnie głównym kandydatem do przejęcia pakietu akcji mBanku, które posiada niemiecki Commerzbank.

Wicepremier Jacek Sasin poinformował we wtorek w RMF FM, że spółki Skarbu Państwa nie będą więcej sprowadzać węgla z zagranicy. Jak powiedział, spośród państwowych spółek węgiel importowały PGE i Węglokoks. Zauważył, że węgiel sprowadzają z zagranicy firmy prywatne, bo jest konkurencyjny pod względem jakości i ceny.

"Minister przyznaje, że jakość importowanego węgla jest lepsza, a cena niższa w porównaniu z polskim węglem. Jednocześnie właściciel chce, by PGE zaprzestała zakupów węgla z zagranicy, co oceniamy jako potencjalnie negatywny czynnik dla wyceny spółki" - ocenił w rozmowie z PAP Biznes Paweł Puchalski, analityk Santander BM.

"Decyzja Skarbu Państwa, większościowego akcjonariusza PGE, może spowodować obniżenie wyników i wolnych przepływów pieniężnych PGE, m.in. ze względu na wyższe ceny węgla i większy wolumen wytwarzania energii elektrycznej z węgla kamiennego kosztem węgla brunatnego (negatywne dla marż PGE). Oceniamy więc tę decyzję jako negatywną dla mniejszościowych akcjonariuszy" - dodał.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się akcje BoomBit - wzrost o 41,2 proc., Elektrotimu - 31,9 proc. (TKO), Mercator Medical - o 14,8 proc. i XTB - o 14,0 proc. Zwyżkował również kurs AmRestu - o 4,6 proc.

Według szacunków BoomBit podanych w poniedziałek, spółka odnotowała w styczniu 2020 roku 8,5 mln zł skonsolidowanych przychodów, co oznacza wzrost mdm o 55 proc.

Ponadto zarząd zaktualizował cele strategiczne grupy. W perspektywie najbliższych dwóch lat spółka zakłada wydawanie rocznie 3-6 gier w formule Game as a Service oraz dalszy rozwój portfolio gier typu hyper-casual.

Elektrotim podał prognozę na 2020 rok, z której wynika, że zysk netto grupy wyniesie 18,4 mln zł - narastająco, przez trzy kwartały 2019 roku, skonsolidowana strata netto wyniosła 14,5 mln zł.

XTB poinformował w poniedziałek, że według szacunków w czwartym kwartale 2019 roku miał 37,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 4 mln zł zysku netto rok wcześniej.

Cena AmRestu zwyżkowała przy wysokich obrotach (ok. 20,6 mln zł) i była najwyżej od maja 2018 roku.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się akcje Mabionu - spadek o 8,0 proc., Groclinu - o 5,2 proc. i EkoExport - o 4,0 proc.

Kurs Mabionu, po trzeciej sesji spadkowej z rzędu, był najniżej od marca 2016 roku - od lokalnego maksimum z 2 grudnia 2019 cena spółki poszła w dół o ok. 51 proc.