Na warszawskiej giełdzie skończyła się seria wzrostów

Czwartkowa sesja przerwała serię czterech wzrostowych dni z rzędu głównych indeksów warszawskiej giełdy. Na wartości traciły też prawie wszystkie indeksy sektorowe.

Na czwartkowym zamknięciu WIG20 spadł 0,79 proc. do 1.818,64, pkt., WIG zniżkował 0,90 proc. do 51.816,87, pkt., mWIG40 zszedł w dół o 1,07 proc. do 3.623,86 pkt.

Najmocniej spadał sWIG80, który w czwartek stracił 1,37 proc. do 14.948,61. Główne indeksy zakończyły sesję pod kreską po raz pierwszy po czterech wzrostowych dniach.

Obroty na GPW wyniosły ok. 918 mln zł, z czego ponad 641 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

"Podczas czwartkowej sesji na światowych rynkach akcji nie obserwowaliśmy dużych zmian wartości indeksów. Nastroje na rynkach można uznać za dość niemrawe" - powiedział PAP Biznes analityk DM mBanku Kamil Jaros.

Analityk dodał, że inwestorzy czekają na piątkowe dane z amerykańskiego rynku pracy i efekty negocjacji w sprawie pakietu wsparcia dla bezrobotnych w USA.

"W piątek poznamy raporty o stanie zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych. Istotny będzie także efekt negocjacji na poziomie parlamentu amerykańskiego w kwestii nowego pakietu wsparcia dla bezrobotnych. Niepokój dotyczący negocjacji narasta, ponieważ z końcem lipca wygasło dotychczasowe wsparcie. Wydaje się, że koniecznym jest, aby nadal funkcjonowały programy wsparcia dla osób tracących pracę. Ma to duże znaczenie dla konsumpcji będącej głównym motorem dla wzrostu gospodarczego USA" - dodał.

Na czwartkowym zamknięciu WIG20 spadł 0,79 proc. do 1.818,64, pkt., WIG zniżkował 0,90 proc. do 51.816,87, pkt., mWIG40 zszedł w dół o 1,07 proc. do 3.623,86 pkt. Najmocniej spadał sWIG80, który w czwartek stracił 1,37 proc. do 14.948,61. Główne indeksy zakończyły sesję pod kreską po raz pierwszy po czterech wzrostowych dniach.

Obroty na GPW wyniosły ok. 918 mln zł, z czego ponad 641 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

W momencie zamknięcia notowań na GPW niemiecki DAX szedł w dół o 0,3 proc., a S&P 500 zniżkował o 0,1 proc.

Na koniec dnia 13 z 15 branżowych indeksów z GPW było pod kreską. Najbardziej stracił na wartości WIG-leki - o 4,61 proc. Ponad dwuprocentowe spadki zanotowały WIG-energia (-2,67 proc.) oraz WIG-paliwa (-2,24 proc.).

Najmocniej na plusie na zakończenie czwartkowych notowań był sektor producentów gier - indeks WIG.Games zyskał na wartości 1,44 proc., a także branża górnicza - w górę o 1,25 proc.

Większość blue chipów zakończyła giełdowy dzień pod kreską. Najmocniej zniżkowały akcje: JSW (-4,15 proc.), mBanku (-3,53 proc.) oraz PGE (-3,44).

O 2,09 proc. spadł kurs Lotosu. Przed sesją prezes PKN Orlen Daniel Obajtek w wywiadzie dla PAP Biznes powiedział, że w perspektywie najbliższych dwóch lat nie będzie tematu zwiększenia udziału w Grupie Lotos do 100 proc. i wycofania jej z giełdy, gdyż Orlen musi realizować inne duże inwestycje.

W górę o 3,80 proc. do 223,8 zł poszły notowania Dino Polska - spółka po dwudniowym odreagowaniu wróciła do wzrostów i zbliżyła się do swoich historycznych maksimów, które wynoszą 226,6 zł.

W WIG20 kurs KGHM wzrósł w środę o 6 proc. do 137,2 zł i był najwyżej od 7 lat. W czwartek miedziowa spółka zyskała kolejne 1,57 proc.

Wśród spółek z indeksu średnich firm liderem wzrostów był producent gier PlayWay (3,52 proc.).

Na drugim miejscu w mWIG40 znalazła się Grupa Kęty, której kurs wzrósł o 3,23 proc. Po giełdowej sesji w środę grupa podała, że jej zysk netto w drugim kwartale wyniósł 121 mln zł, o 10 proc. więcej niż szacowała pod koniec czerwca.

W czwartek wyniki opublikował kolejny z banków - po środowych raportach PKO BP i Pekao, rano ING Bank Śląski podał, że zysk netto grupy w drugim kwartale 2020 roku spadł do 316,2 mln zł z 469,1 mln zł rok wcześniej. Choć wynik okazał się 4 proc. wyższy od oczekiwań rynku na poziomie 303,9 mln zł, to nie miał on pozytywnego przełożenia na notowania spółki - na koniec sesji akcje ING potaniały o 1,66 proc.

Piątą sesję z rzędu drożeją akcje Amiki - za akcje na czwartkowym zamknięciu trzeba było zapłacić o 1,94 proc. więcej niż dzień wcześniej i kosztują one obecnie 158 zł, osiągając poziomy z października 2017 r.

Wśród średnich spółek najmocniej w dół poszedł - przy obrotach sięgających 54 mln zł, czwartych na całym rynku - Biomed-Lublin (-6,83 proc.).

Spadł także kurs akcji Amrestu - w czwartek firma prowadząca sieci restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej potaniała o 2,51 proc. Pokonując swoje tegoroczne minima cena akcji osiągnęła poziom z pierwszego kwartału 2016 r.

W sWIG80 najmocniej zyskały akcje Asbisu - wzrost o 4,87 proc. do 4,95 zł, tym samym kurs osiągnął poziom z kwietnia 2014 r. W indeksie małych spółek wyraźnie do góry poszły akcje Archicomu (4,47 proc.) oraz Sanok Rubber Company - w górę o 5,76 proc.

W indeksie małych spółek najmocniej spadły akcje Elemental Holding - w dół o 20,58 proc. W czwartkowym wywiadzie dla PAP Biznes prezes Paweł Jarski powiedział, że obecna wycena Elemental Holding nie jest atrakcyjna i najlepszym rozwiązaniem jest wycofanie spółki z obrotu na warszawskiej giełdzie. W przypadku powodzenia delistingu zarząd nie wyklucza w przyszłości powrotu na parkiet - polski lub zagraniczny.

Mocno potaniały także walory Cormay (-10,10 proc.) i XTB (7,32 proc.).

Na szerokim rynku - przy obrotach wynoszących 16,7 mln zł - podrożały akcje Grodna (11,40 proc.). Dystrybutor artykułów elektrotechnicznych i oświetleniowych szacuje, że w pierwszym kwartale roku obrotowego 2020/2021 odnotował 5,8 mln zł zysku netto wobec 1 mln zł przed rokiem. Pierwszy kwartał roku obrotowego Grodna obejmuje okres kwiecień-czerwiec.