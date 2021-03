Na warszawskiej giełdzie słaby finał dobrego tygodnia

Na koniec tygodnia wśród głównych indeksów przeważyły spadki. W ujęciu tygodniowym pod kreską jest jednak tylko mWIG40, pozostałe indeksy wzrosły ponad 1 proc. W piątek w WIG20 najlepiej wypadły Orlen i Lotos, jednak większość spółek wchodzących w skład indeksu traciła na wartości.

W ujęciu tygodniowym WIG20 zyskał 1,69 proc., WIG wzrósł o 1,18 proc., mWIG40 stracił 0,24 proc., a sWIG80 poszedł w górę o 1,25 proc.W ujęciu sektorowym na GPW rosło 4 z 15 indeksów, w tym najmocniej zwyżkowały paliwa - o 3,5 proc. Wzrosty pozostałych indeksów nie przekraczały 0,4 proc.Spadkom przewodziła motoryzacja - w dół o 2,8 proc., producenci gier (-2,5 proc.) i telekomunikacja (-2,3 proc.).W WIG20, poza spółkami paliwowymi, wyraźnie rósł także PGNiG - o 2 proc. do 5,9 zł.Zniżkowało 15 spółek, w tym najmocniej JSW - o 3,8 proc. do 34,3 zł.Cyfrowy Polsat spadł o blisko 3 proc. do 28,2 proc., a PGE - o 2,5 proc. do 6,614 zł.Nowak zwrócił uwagę na Alior Bank, który poszedł w dół o 2,2 proc. i Mercator Medical, który zyskał 3,5 proc. GPW Benchmark podała, że po sesji 19 marca Alior Bank zostanie zastąpiony w składzie indeksu WIG20 przez Mercator Medical. W ocenie analityka rynek spodziewał się takiej zmiany, przez co komunikat ten raczej nie był czynnikiem, który stał za piątkowymi zmianami kursów.Trzeci dzień z rzędu uwagę inwestorów przyciągał Mabion. Na koniec dnia wzrósł o 6,4 proc. do 63 zł, choć w pierwszej części dnia rósł nawet o kilkanaście procent. Dzień wcześniej notowania zachowały się podobnie - początkowo kontynuowały gwałtowne wzrosty ze środowy, wywołane komunikatem o nawiązaniu współpracy przy produkcji szczepionki przeciw Covid-19, żeby pod koniec dnia spaść do poziomu zamknięcia.W mWIG40 na drugim końcu zestawienia znalazły się Dom Develompent i Inter Cars - obie spółki straciły blisko 5 proc.O 5 proc. zniżkował także notowany w sWIG80 Asbis.Wśród małych firm przeważyły jednak wzrosty, którym przewodziły INC - w górę o 7,3 proc. i Krynica Vitamin oraz ML System, które zwyżkowały po 5 proc.