Na warszawskiej giełdzie spadki

Indeks WIG20 pozostaje w konsolidacji, a ewentualne wzrosty mogą pojawić się po przełamaniu średnioterminowego oporu przez amerykański indeks S&P500 - ocenił Przemysław Smoliński, analityk BM PKO BP. Jeśli w USA powróci trend spadkowy, to na warszawskiej GPW również należy spodziewać się spadków.

WIG20 zakończył wtorkową sesję spadkiem o 1,32 proc. do 1.713,61 pkt. sWIG80 poszedł w górę o 0,04 proc. do 17.550,03 pkt.

mWIG40 w dół o 0,74 proc. do 4.105,73 pkt. Indeks szerokiego rynku WIG spadł na zamknięciu o 1,05 proc. do 54.767,2 pkt.

Obroty na szerokim rynku wyniosły 837 mln zł, z czego 630 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Największe obroty na rynku zanotowały PKO BP (111 mln zł) i PKN Orlen (89 mln zł).

"Zwróciłbym uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, widać, że wewnętrznie nasza giełda nie ma jakiejś wielkiej siły - bez pomocy ze strony giełdy zza Oceanu nie spodziewałbym się raczej jakiś silnych wzrostów. Może ewentualnie dojść do jakiegoś niewielkiego korekcyjnego odbicia, ale dzisiejsza sesja pokazuje, że tej wewnętrznej siły za bardzo nie ma. WIG20 pozostaje w konsolidacji, górne ograniczenie tej konsolidacji to są lokalne maksima tuż poniżej 1.750 pkt. z końca czerwca i początku lipca. Dopóki jesteśmy poniżej tego poziomu, to nic wielkiego się u nas nie dzieje" - poinformował Przemysław Smoliński, analityk BM PKO BP.

"Po drugie, warto zwrócić uwagę na rynek w USA. Indeks S&P500 doszedł właśnie pod średnioterminowy opór w postaci górnego ograniczenia średnioterminowego kanału spadkowego - jeśli uda się S&P500 przełamać ten opór i indeks pójdzie w górę, to u nas może dojść do kontynuacji odbicia, możemy się wybić górą z konsolidacji i jakieś wzrosty mogą się pojawić" - dodał.

Analityk wskazał ponadto, że jeśli jednak S&P500 zakończy trwający od połowy czerwca korekcyjny ruch wzrostowy i powróci trend spadkowy, to na warszawskiej GPW również należałoby się spodziewać spadków.

"Do końca tygodnia powinniśmy wiedzieć, czy S&P500 uda się przełamać ten opór, czy też nie" - powiedział Smoliński.

W ujęciu sektorowym na GPW wzrosły tylko 3 z 15 indeksów - WIG-Media (+1,7 proc.), WIG-Nieruchomości (+0,7 proc.) i WIG-Informatyka (+0,6 proc.). Najsłabszy okazał się indeks WIG-Górnictwo (-4,5 proc.) i WIG-Odzież (-3,6 proc.).

W okolicy zamknięcia warszawskiej giełdy, na najważniejszych, europejskich parkietach dominowały spadki. Około godz. 17.05 niemiecki DAX tracił 0,3 proc., francuski CAC 40 zniżkował o 0,4 proc., a brytyjski FTSE 100 oscylował wokół poniedziałkowego zamknięcia.

Mieszane nastroje panowały na amerykańskich giełdach: Nasdaq rósł o 0,1 proc., S&P500 tracił 0,2 proc., a Dow Jones zniżkował o 0,7 proc.

W indeksie WIG20 na plusie zakończyły sesję tylko 3 spółki - Dino Polska (+0,5 proc.), Allegro (+0,4 proc.) i Cyfrowy Polsat (+0,1 proc.).

Najmocniej, o 5,2 proc., spadł kurs CCC. Grupa podała, że - zgodnie z szacunkami - miała w drugim kwartale roku obrotowego 2022/23, 224 mln zł zysku EBITDA i 79 mln zł zysku operacyjnego.

Na wyraźnym minusie zakończył sesję również drugi przedstawiciel WIG-Odzież z WIG20. Kurs LPP spadł o 3,9 proc. do 9.550 zł. Analitycy Citi obniżyli rekomendację dla LPP do "neutralnie" z "kupuj" wcześniej, ustalając cenę docelową na poziomie 10.276 zł.

Drugi najsilniejszy spadek w gronie blue chipów odnotował KGHM, którego kurs zniżkował na zamknięciu o 4,6 proc. W związku z zaostrzeniem relacji USA-Chiny w sprawie Tajwanu, ceny miedzi we wtorek mocno spadały. Na giełdzie Comex miedź zniżkowała ok. godz. 17.15 o 0,85 proc.

Negatywnie w indeksie blue chipów wyróżniły się także CD Projekt (-4,3 proc.), JSW (-4,1 proc.) i PGE (-3 proc.).

W indeksie mWIG40 szczególną uwagę zwracał we wtorek Huuuge. Kurs spółki zniżkował w pierwszej połowie sesji, ale po informacji o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych zaczął piąć się w górę. Ostatecznie notowania Huuuge zamknęły się wzrostem o 14,7 proc., a obroty na akcjach tej spółki wyniosły 18,5 mln zł. Był to najmocniejszy wzrost i najwyższe obroty w całym indeksie.

Spośród średniej wielkości spółek pozytywnie wyróżniły się także Comarch (+4,8 proc.), Selvita (+3,7 proc.), DataWalk (+3,7 proc.) i Asseco SEE (+3,4 proc.). Wyraźne, ponad 2 proc. wzrosty, odnotowały ponadto: Bank Handlowy, LiveChat, Polenergia i Wirtualna Polska.

Najsłabsze w tym segmencie rynku okazały się akcje Mercator Medical (-5,2 proc.). Istotną przeceną dotknięte zostały także akcje ING Banku Śląskiego (-5,1 proc.), Bogdanki (-4,7 proc.), Asbisu (-3,6 proc.), Mobruku (-3,4 proc.), Enei (-3,3 proc.) i Grupy Azoty (-3 proc.).

W sWIG80 liderem wzrostów był Serinus (+9,6 proc.). Wyraźnie wzrosły także notowania Captor Therapeutics (+8,3 proc.) i Lubawy (+7,6 proc.). Około 5,5 proc. zwyżkę zanotowały akcje Ryvu Therapeutics i Creepy Jar.

O 3 proc. poszedł w górę kurs AB. Zdaniem prezesa Andrzeja Przybyło, spółka nie widzi wpływu spowolnienia gospodarczego na swoją działalność i nadal notuje duży popyt na sprzęt IT. Dystrybutor nie ma problemów z dostępnością większości towarów i ogranicza wpływ innych rynkowych zagrożeń.

Na przeciwnym biegunie znalazły się Biomed Lublin (-6,3 proc.), Tim (-5,6 proc.) i ML System (-4,7 proc.).

