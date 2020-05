Na warszawskiej giełdzie spadki przy niskich obrotach

W poniedziałek przeważały spadki na głównych indeksach, za wyjątkiem sWIG80. WIG20 zakończył notowania poniżej 1.600 pkt., zniżkując po raz kolejny przy niskich, niespełna 500 mln zł, obrotach.

"Dzisiejsza sesja była bardzo spokojna, choć zakończyła się spadkami. Nasz rynek relatywnie dobrze się zachowywał w porównaniu na przykład z niektórymi europejskimi giełdami państw rozwiniętych" - powiedział analityk DM mBank Kamil Jaros.

Na poniedziałkowym zamknięciu WIG20 stracił 1,2 proc. do 1.587,31 pkt., WIG zniżkował 0,9 proc. do 44.840,24 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,4 proc. do 3.230,28 pkt., a sWIG80, jako jedyny, wzrósł 0,6 proc. do 11.814,98 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 654 mln zł, z czego 490 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 rozpoczął sesję niespełna 10 pkt. powyżej piątkowego zamknięcia, a następnie, systematycznie zniżkował, naśladując zachowanie niemieckiego DAX-a. Wyhamowanie spadków nastąpiło ok. godz. 14.00, do końca sesji indeks poruszał się w trendzie bocznym.

Na pozostałych rynkach wschodzących europejskiej części EMEA miały miejsce nieznaczne wzrosty. Najmocniej zwyżkował czeski PX (+0,5 proc.).

DAX idzie w dół 1,1 proc. o godz. 17.10, a S&P 500 zniżkuje 0,5 proc.

"Od dłuższego czasu utrzymują się na naszym rynku niskie obroty. Nie inaczej było dzisiaj, co może wskazywać na słabość sprzedających, a nie wyczerpanie się potencjału kupujących. Wielu sądzi, że rynek buduje kolejną fazę spadkową. Moim zdaniem, kontrariańsko podchodząc do sprawy, w średnim terminie, WIG20 może podążyć w kierunku 1.800 pkt." - ocenił ekspert DM mBank.

10 z 15 indeksów sektorowych spadło. 16 z 20 spółek WIG20 zniżkowało.

W WIG20 Dino Polska poszedł w dół o 4,6 proc. do 161,20 zł.

Szymon Piduch złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu Dino Polska z dniem najbliższego ZWZ i przejdzie do rady nadzorczej spółki. Szymon Piduch był prezesem Dino Polska od 2010 roku.

Kurs CCC spadł o 2,4 proc. do 40,66 zł.

Prezes zarządu spółki Marcin Czyczerski powiedział PAP Biznes, że sprzedaż grupy CCC w sklepach stacjonarnych po "odmrożeniu" handlu w Polsce idzie zgodnie z przewidywaniami, a otwarcie placówek stacjonarnych nie zaszkodziło sprzedaży online.

Spółka podała w komunikacie prasowym, że po pierwszym tygodniu ponownego otwarcia w Polsce sklepów w centrach handlowych i dwóch tygodniach działania mniejszych salonów w retail parkach odnotowuje średnio ok. 50-procentowy spadek ruchu rdr.

Kurs mBanku stracił 2,0 proc. do 184,50 zł.

Commerzbank, większościowy akcjonariusz mBanku, poinformował o niesprzedawaniu polskiego banku uznając, że obecnie transakcja ta jest niewykonalna na rozsądnych warunkach.

Na szerokim rynku wzrosła cena Quercus TFI (+16,7 proc. do 2,87 zł).

Spółka podała, że jej zarząd rekomenduje, by przeznaczyć zysk netto za 2019 rok na kapitał rezerwowy utworzony w celu sfinansowania nabycia akcji własnych. Zysk za rok obrotowy 2019 wyniósł 19,58 mln zł.

Bank Millennium poszedł w górę o 3,0 proc. do 2,368 zł.

Firma poinformowała, że skonsolidowany zysk netto w pierwszym kwartale 2020 roku spadł do 18,1 mln zł ze 160 mln zł rok wcześniej. Wynik banku okazał się 69 proc. niższy od konsensusu, zakładającego 57,6 mln zł zysku.

"Zwracam uwagę, że rezerwy w banku tzw. podstawowe, bez rezerw na COVID-19 czy na portfel kredytów frankowych, były dosyć wysokie i to jest trochę niepokojące. Pytanie, czy bank zmienił model ryzyka, czy w tym kwartale coś się wydarzyło, że ten koszt ryzyka wyglądał, tak, jak wyglądał" - powiedział PAP Biznes analityk DM mBanku Michał Konarski.

"Poza tym, wyniki były całkiem niezłe. Zwróciłbym uwagę na koszty operacyjne, które były znacząco poniżej oczekiwań, co daje nadzieję, że w kolejnych kwartałach będą także niższe" - dodał.