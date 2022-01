Na warszawskiej giełdzie spadki; WIG20 blisko wsparć

Czwartkowa sesja na giełdzie w Warszawie przyniosła spadki głównych indeksów, a zdaniem analityków WIG20 jest blisko wsparć i o dalszym kierunku trendu zadecyduje zachowanie rynku podczas piątkowego handlu. Spośród największych pod względem kapitalizacji spółek mocno stracił Mercator, CCC i LPP, a pozytywnie wyróżniała się branża energetyczna.

WIG20 zakończył czwartkową sesję spadkiem o 0,35 proc. do 2.308,94 pkt., WIG zniżkował natomiast o 0,44 proc. do 70.419,86 pkt.

Słabiej zachowywały się indeksy małych i średnich spółek. sWIG80 spadł o 0,92 proc. do 20.379,15 pkt., a mWIG40 zniżkował o 0,54 proc. do 5.340,54 pkt.

Obroty na szerokim rynku wyniosły 1,3 mld zł, a z tego 1,01 mld zł przypadło na spółki z WIG20.

"Za nami emocjonująca sesja na krajowej giełdzie, a tematami dnia były silne spadki Mercatora, po szacunkowych wynikach za IV kwartał 2021, mocne spadki Ten Square Games po zapowiedzi sprzedaży z dyskontem sporych pakietów akcji oraz zniżkujące w znaczącym stopniu spółki odzieżowe. Te ostatnie spadały w obawie przed możliwym lockdownem spowodowanym rozprzestrzenianiem się nowego wariantu wirusa" - powiedział PAP Biznes dyrektor departamentu analiz i doradztwa Noble Securities Sobiesław Kozłowski.

Jeśli chodzi o otoczenie rynkowe, to Kozłowski wskazał na tematy, które od dłuższego czasu absorbują uwagę inwestorów.

"W otoczeniu rynkowym dominują tematy związane z Omikronem, zaostrzeniem sytuacji na linii Rosja-Ukraina oraz przyszłymi działaniami Fed. W tych tematach zbyt wiele się nie zmienia" - dodał analityk.

Pytany o dalsze, możliwe zachowanie WIG20, analityk zwrócił uwagę na wsparcia znajdujące się między 2.280 a 2.300 pkt. i uzależnił dalsze zachowanie rynku od ewentualnej obrony tych poziomów i stylu, w jakim to może się dokonać.

"Jeśli chodzi o WIG20, to ważne wsparcia widzę w strefie 2.280-2.300 pkt. i jeśli zostanie ona w dobrym stylu obroniona, to w przyszłym tygodniu może czekać nas odreagowanie mających miejsce na ostatnich sesjach spadków. Ważna będzie tutaj piątkowa sesja, która wieńczy tydzień i często jest dobrym prognostykiem na kolejne sesje" - zakończył Kozłowski.

W momencie zamykania krajowej giełdy na najważniejszych, europejskich parkietach panowały umiarkowanie pozytywne nastroje. W tym okresie DAX rósł 0,49 proc., a francuski CAC 40 zwyżkował o 0,21 proc. W Wielkiej Brytanii FTSE 250 zyskiwał o 0,38 proc.

Na giełdach amerykańskich w czasie zamykania krajowego parkietu wszystkie główne indeksy wyraźnie rosły. Nasdaq100 zyskiwał 1,96 proc., S&P500 zwyżkował o 1,49 proc., a DJI rósł o 1,26 proc.

W ujęciu sektorowym zyskało 6 z 14 indeksów. Najmocniej urosły WIG Energetyka (2,65 proc.), WIG Spożywczy (1,02 proc.) oraz WIG Media (0,98 proc.).

Najmocniej zniżkowały WIG Odzież (-5,86 proc.), WIG.GAMES (-2,24 proc.) oraz WIG Motoryzacja (-2,22 proc.).

Liderem spadków wśród spółek z WIG20 był Mercator Medical, którego kurs spadł o 11,92 proc. do 87,2 zł za akcję i ustanowił nowe, 52-tygodniowe minima. Spadkom towarzyszyły spore, sięgające 26 mln zł obroty. We wstępnych danych za IV kw. 2021 spółka poinformowała o skonsolidowanej stracie netto w wysokości 7,7 ml zł wobec 348,6 mln zł zysku netto osiągniętego w IV kwartale 2020 r.

Słabość z pierwszych godzin notowań pogłębiła się na akcjach spółek zaliczanych do branży odzieżowej, które zamknęły handel na poważnych minusach. Do zniżkującego mocno od dwóch dni CCC dołączyły walory LPP, które zakończyły sesję na 5,71 proc. minusie. Kurs CCC spadł natomiast o 8,51 proc. i na dużych obrotach (63 mln zł) pokonał minima z końca listopada 2021 r.

Słabo zachowywały się spółki z branży paliwowej, jednak część porannych spadków, głównie na PKN Orlen, została pod koniec czwartkowych notowań zredukowana. Ostatecznie kurs Lotosu spadł o 1,67 proc., a PKN Orlen zakończył sesję na 0,12 proc. minusie. Jak poinformował dyrektor biura wdrażania paliw alternatywnych w PKN Orlen Grzegorz Jóźwiak w artykule "Wodór bez tajemnic", Grupa Orlen, w ramach projektu Hydrogen Eagle, planuje m.in. budowę 9 nowych hubów wodorowych, w tym 5 w Polsce, 3 w Czechach i jednego na Słowacji. Produkcja nisko i zeroemisyjnego wodoru będzie odbywała się tam w oparciu o odnawialne źródła energii i technologię przetwarzania odpadów komunalnych. Artykuł został zamieszczony w pierwszym w 2022 r. numerze "Magazynu GO!", który jest wewnętrznym periodykiem płockiego koncernu. Jak podkreślono w publikacji, projekt Hydrogen Eagle, to jeden z kluczowych projektów Grupy Orlen wspierających rozwój technologii wodorowych.

Spośród zwyżkujących akcji z WIG20 wyróżniały się spółki z branży energetycznej, które straciły mocno na środowej sesji. Na zamknięciu piątkowych notowań Tauron wzrósł o 1,2 proc., PGE zyskało 4,15 proc. - najwięcej ze spółek z WIG20. Jak poinformowało PAP Biznes biuro prasowe Ministerstwa Aktywów Państwowych, resort analizuje plany emisji akcji przez PGE oraz Eneę i jest przekonany, że z oferty skorzystają również inni uprawnieni akcjonariusze. Oferta objęcia nowych akcji została skierowana do inwestorów posiadających ponad 0,1 proc. akcji, w związku z czym całość oferty nie jest kierowana wyłącznie do Skarbu Państwa. Z komunikatów spółek wynika, że pozyskane w drodze emisji środki zostaną przeznaczone na nowe nisko- i zeroemisyjne inwestycje oraz rozwój sieci dystrybucyjnych, które są niezbędne do zapewnienia dalszego rozwoju OZE. MAP poinformowało również, że program wydzielenia węglowych aktywów wytwórczych jest realizowany zgodnie z założeniami.

Relatywnie mocne były również Asseco Poland (1,36 proc.), CD Projekt (1,2 proc.) oraz dwie w czterech wchodzących do WIG20 spółek z branży finansowej. PZU po słabym początku sesji zyskało 0,94 proc., a kurs Pekao wzrósł o 0,79 proc.

Największe obroty na rynku zanotowały akcje Allegro (180 mln zł), a ich kurs zyskał 0,1 proc. pozostając nad poziomem 40 zł za akcję.

W mWIG40 silne spadki zanotował Ten Square Games (-10,7 proc.), a jego kurs (317 zł)testował minima z grudnia 2021 r. przy dużych, sięgających 62 mln zł obrotach. Po środowej sesji Ten Square Games podało, że cena sprzedaży akcji w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu została ustalona na 315 zł. Dwóch akcjonariuszy sprzeda łącznie 438,1 tys. akcji, stanowiących 6 proc. w kapitale zakładowym spółki.

Trzecią z kolei sesję mocno tracił ASBISc Enterprises plc., a jego kurs po zniżce o 4,78 proc. do 17,14 zł, notowany jest na poziomach z kwietnia 2021 roku.

O 4,68 proc. zniżkowały z kolei akcje Benefit Systems, a ich kurs naruszył minima z grudnia ub.r.

Wśród zyskujących walorów z mWIG40 wyróżniała się rosnąca o 3,16 proc. Enea, oraz zyskujące o ponad 2 proc. akcje Banku Millennium oraz Kernel Holding. Zwyżce tej ostatniej spółki towarzyszyły duże, sięgające 32 mln zł obroty - drugie w tym segmencie rynku.

W sWIG80 zwyżki z połowy sesji utrzymał Skarbiec Holding, który zyskał na zamknięciu 4,13 proc. Ponad 4 proc. zyskało również Onde (4,66 proc.) oraz silny na półmetku czwartkowych notowań Captor Therapeutics (4,01 proc.).

Spośród zniżkujących walorów z sWIG80 słabość z połowy notowań utrzymały Oponeo .pl, którego kurs spadł o 6,19 proc. i zbliżył się do minimów z grudnia 2021.

Mocne spadki z poprzednich sesji kontynuowały akcje Astarta Holding, zniżkując na zamknięciu o 5,58 proc. przy 5,3 mln zł obrotu. Ich kurs zbliżył się do minimów średnioterminowej korekty z kwietnia ub.r.

