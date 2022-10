Na warszawskiej giełdzie spadki - WIG20 w dół o 2,1 proc.

O słabym zakończeniu środowej sesji GPW zadecydowało osłabienie złotego, będące skutkiem decyzji RPP oraz wyraźne spadki indeksów amerykańskich, tuż po rozpoczęciu notowań - powiedział Sobiesław Kozłowski z departamentu analiz i doradztwa Noble Securities.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

WIG20 zakończył środową sesję spadkiem o 2,12 proc. do 1.419,12 pkt., a WIG zniżkował o 1,89 proc. do 47.160,97 pkt.

W dół o 2,36 proc. poszedł także reprezentujący średnie spółki mWIG40 i osiągnął poziom 3.626,24 pkt. W środę na 0,1 proc. plusie na poziomie 16.078,05 pkt. zamknął się natomiast sWIG80.

Obroty na szerokim rynku wyniosły 0,911 mld zł, z tego 0,815 mld przypadło na spółki z WIG20. Największe obroty na rynku zanotowały CD projekt oraz Dino Polska.

"Środową sesję można podzielić na dwie części. W pierwszej rynek notował niewielkie spadki, a w WIG20 zdecydowanie wyróżniał się CD Projekt, który rósł w szczycie o ok. 13 proc., po przedstawieniu we wtorek aktualizacji strategii spółki. W drugiej części sesji, sentyment na rynku został ustalony przez decyzję RPP, która wbrew rynkowym oczekiwaniom nie podniosła stóp procentowych. To spowodowało osłabienie złotego, szczególnie względem dolara, ale warto dodać, że w tym samym czasie od spadków rozpoczęła się sesja w USA. Obydwa te czynniki doprowadziły do wyraźnych spadków głównych, krajowych indeksów, a WIG20 zamknął się na ponad 2 proc. minusie" - powiedział dyrektor departamentu analiz i doradztwa Noble Securities, Sobiesław Kozłowski.

Rynki mogą czekać na informacje dotyczące regulacji cen energii

Analityk wskazał, że obroty nie były duże i wyniosły mniej niż 1 mld zł, co w jego opinii, zmniejsza wymowę tego spadku.

"Jeśli chodzi o perspektywy, to rynki mogą czekać na informacje dotyczące regulacji cen energii zarówno w Polsce jak i Europie, a w nico dłuższej perspektywie na odczyty inflacji w USA, które zostaną opublikowane 13 października br. Wsparciem dla rynku mogą być również spadające ceny gazu, choć pytanie - na ile jest on trwały" - dodał analityk Noble Securities.

Zdaniem Kozłowskiego, wskaźnikiem dla koniunktury na GPW może być zachowanie EUR/USD oraz USD/PLN.

"Kurs EUR/USD próbuje powrócić powyżej parytetu i jeśli by się to udało, to wskazywałoby na poprawę sentymentu w stosunku do Europy. Dla USD/PLN ważne jest utrzymanie poniżej 5 zł. Jeżeli tak się stanie, to dla rynku byłby to jakiś pozytywny sygnał" - podsumował analityk Noble Securities.

WIG20 zakończył środową sesję spadkiem o 2,12 proc. do 1.419,12 pkt., a WIG zniżkował o 1,89 proc. do 47.160,97 pkt. W dół o 2,36 proc. poszedł także reprezentujący średnie spółki mWIG40 i osiągnął poziom 3.626,24 pkt. W środę na 0,1 proc. plusie na poziomie 16.078,05 pkt. zamknął się natomiast sWIG80.

Obroty na szerokim rynku wyniosły 0,911 mld zł, z tego 0,815 mld przypadło na spółki z WIG20.

Największe obroty na rynku zanotowały CD projekt (304 mln zł) oraz Dino Polska(101 mln zł).

W momencie zamykania krajowej giełdy, na najważniejszych, europejskich parkietach panowały negatywnej nastroje. W tym okresie DAX spadał o 1,63 proc., francuski CAC 40 szedł w dół o 1,39 proc., a w Wielkiej Brytanii FTSE 250 tracił 1,64 proc.

Na giełdach amerykańskich w tym czasie indeksy notowały spadki: Nasdaq100 o 2,2 proc., S&P500 o 1,7 proc., a DJI o 1 proc.

Na GPW w ujęciu sektorowym w górę poszły tylko 2 z 15 indeksów

Na GPW w ujęciu sektorowym w górę poszły tylko 2 z 15 indeksów. Zyskały WIG-Gry (0,79 proc.) oraz WIG.GAMES5 (0,11 proc.). Najsłabsze natomiast były WIG-Chemia (-3,83 proc.), WIG-Banki (-3,81 proc.) oraz WIG-Górnictwo (-3,22 proc.).

W WIG20 liderem zmienności i obrotów był CD Projekt, którego kurs w czasie sesji rósł do 123,32 zł, jednak zamknął się na poziomie 110,26 zł na 1,72 proc. plusie. Od minimum z września br. do środowego maksimum kurs twórcy Wiedźmina wzrósł o ok. 60 proc.

CD Projekt we wtorek przedstawił aktualizację strategii, która między innymi zakłada, że spółka będzie pracować nad dwiema grami klasy AAA równolegle. Spółka prowadzi prace koncepcyjne nad projektem o kryptonimie Hadar, zamierza wydać szereg produkcji w ramach franczyz wiedźmińskiej i cyberpunkowej.

Oprócz ogłoszonych dotychczas premier - Wiedźmina 3: Dziki Gon w wersji na najnowszą generację konsol w IV kwartale 2022 r. i dużego rozszerzenia do Cyberpunka 2077, pod tytułem "Widmo wolności" planowanego na 2023 r. - studio pod nazwami kryptonimów zaprezentowało projekty na kolejne lata. Jednym z nich jest gra od bostońskiego studia The Molasses Flood - projekt Syriusz. Kolejnym zapowiedzianym projektem jest Polaris, który będzie otwarciem nowej wiedźmińskiej sagi. Kolejny projekt ze świata Wiedźmina - Canis Majoris - będzie pełnoprawną produkcją rozwijaną przez zewnętrzne studio kierowane przez doświadczonych twórców związanych w przeszłości z tą grą.

Projekt Orion, kryje pod tym kryptonimem następną grę z serii Cyberpunk, która w pełni rozwinie potencjał leżący w tym uniwersum. Projekt ten będzie rozwijany przez nowe studio CD Projekt Red North America.

CD Projekt zakłada, że wszystkie planowane projekty nowych gier i dodatków do świata Cyberpunk i Wiedźmina będą finansowanie ze środków własnych.

Jak poinformował prezes CD Projekt Adam Kiciński, spółka może przedstawić nowy program motywacyjny na najbliższym walnym zgromadzeniu i ma on być oparty na innej filozofii, bazującej na chęci zatrzymywania kluczowych pracowników w firmie na dłużej, a nie nagradzaniu ich za konkretne projekty.

Jak oceniła analityk Wood&Company Maria Mickiewicz, CD Projekt pokazał ambitne plany, ale nacisk przy ich rozpatrywaniu trzeba położyć na to, że są długoterminowe. Dodała, że pójście w wyznaczonym przez spółkę kierunku wiązałoby się z rozbudową zespołu i przesunięciem całej organizacji na wyższy poziom, zwiększając też ryzyka związane z zarządzaniem kilkoma projektami równolegle.

Oprócz CD Projekt, w WIG20 wyraźnie w górę poszły akcje Pepco Group (2,06 proc.) oraz Grupy Kęty (3,2 proc.). Kurs Pepco rósł drugą sesję z rzędu po ustanowieniu w poniedziałek historycznych minimów. Kurs Kęt natomiast szedł w górę trzecią sesję z rzędu po pozytywniej obronie minimów z lutego i marca br.

Nie udały się próby powrotu do wzrostów na akcjach PKN Orlen

Nie udały się próby powrotu do wzrostów z połowy sesji na akcjach PKN Orlen, którego kurs na zamknięciu stracił 2,29 proc. i wyniósł 54,56 zł. Jak poinformował PKN Orlen na stronie internetowej, jego modelowa marża rafineryjna wzrosła we wrześniu do 16,7 USD z 14,1 USD w sierpniu. Dyferencjał zmniejszył się we wrześniu do 4 USD z 8,1 USD w sierpniu.

O 2,38 proc. spadły natomiast akcje PGNiG, a ich kurs utrzymał się w kilkudniowym trendzie bocznym. Jak powiedziała w środę podczas debaty w Parlamencie Europejskim przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, Unia Europejska jest gotowa do dyskusji na temat wprowadzenia limitu na ceny gazu do produkcji energii elektrycznej i byłby to pierwszy krok na drodze do reformy strukturalnej rynku energii elektrycznej.

W czasie sesji, na briefingu, rzecznik rządu Piotr Muller poinformował, że pakiet ograniczający ceny energii na określonym poziomie będzie zaprezentowany w przyszłym tygodniu. Indeks WIG-Energia zakończył środową sesję spadkiem o 1,7 proc., do 2.079 pkt. i znajduje się w okolicach minimów z lutego br. Od lipcowego szczytu indeks ten spadł już o ok. 34 proc. W środę na spółkach z tego sektora panowały mieszane nastroje. PGE straciło 2 proc., kurs Enei poszedł w dół o 4,47 proc., Polenergii zniżkował o 1,98 proc., a Tauronu o 0,47 proc. Zyskały natomiast akcje Energii (0,91 proc.) oraz ZE PAK (2,77 proc.).

W środę słabo zakończyły sesję akcje KGHM (-3,55 proc.), Allegro (-4,8 proc.) oraz największych pod względem kapitalizacji banków, z których najsłabszy był Santander Bank Polska (-4,27 proc.), a kursy pozostałych poszły w dół w przedziale między 4,1 proc. a 3,14 proc.

Wyraźnie, o 3,29 proc. do 24,1 zł w dół poszły również akcje PZU, których kurs na początku sesji testował najbliższe, techniczne opory znajdujące się w okolicach 25 zł za akcję.

W mWIG40 w pierwszych godzinach sesji mocno rósł STS Holding, a jego kurs sięgał 14,7 zł. Druga część notowań była jednak słabsza, a kurs STS zamknął się na poziomie 13,62 zł na 3,4 proc. minusie.

STS podał, że NGR grupy, czyli wartość zakładów zawartych przez klientów, pomniejszona o wypłacone wygrane i podatek od gier w III kwartale 2022 roku wyniósł 162 mln zł, podczas gdy przed rokiem był na poziomie 134 mln zł. NGR grupy w tym okresie był na historycznie najwyższym poziomie.

W mWIG40 na plusie zamknęły sesję akcje tylko dwóch spółek: Comarch i PKP Cargo

W mWIG40 na plusie zamknęły sesję akcje tylko dwóch spółek: Comarch zyskał 1,88 proc., a kurs PKP Cargo poszedł w górę o 0,18 proc.

Najsłabiej sesję w tym segmencie rynku zakończyły walory Bumechu (-5,22 proc.), a w gronie najsłabszych spółek były także banki. Alior spadł o 4,8 proc., ING BSK o 4,56 proc., a kurs Millennium zniżkował o 3,97 proc.

Generalny Inspektor Informacji Finansowej nałożył karę administracyjną na ING Bank Śląski w wysokości 21,66 mln zł. MF podało, że karę nałożono za niedopełnienie obowiązku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego czyli obowiązku przekazywania do GIIF informacji.

Najmocniejsze wzrosty w sWIG80 zanotowały akcje Oponeo .pl (6,71 proc.) oraz Unimotu (6,21 proc.), a po zwyżce o 5,15 proc. do 2,55 zł w okolicach 52-tygodniowych maksimów zamknął się kurs CI Games.

Najsłabsze w tym segmencie rynku był Sunex (-8,54 proc. do 16,6 zł), który kontynuuje spadki od wrześniowego, historycznego szczytu na poziomie 30,9 zł. Słabość z połowy sesji utrzymał również Serinus Energy (-7,76 proc.), dla którego była to piąta spadkowa sesja pod rząd.

Zobacz nasze najnowsze 1x1. Przemysł 4.0 może być tym elementem, który spowoduje olbrzymią zmianę konkurencyjności naszych produktów, eksport naszej myśli technicznej - mówi ArturPollak, prezes APA Group.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl