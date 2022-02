Na warszawskiej giełdzie spadły duże spółki, choć energetyka na plus

Po trzech wzrostowych sesjach czwartek przyniósł korektę indeksu krajowych blue chipów. Jak oceniają analitycy źródłem pogorszenia globalnego sentymentu były słabsze od oczekiwań raporty spółek technologicznych w USA. Na tym tle pozytywnie wyróżnił się sektor energetyczny, który wsparło porozumienie ws. Turowa.

"Już po środowym zamknięciu w USA można było oczekiwać, że to nie będzie łatwy dzień. Po kilku dniach odreagowania słabego poprzedniego tygodnia przyszło wyhamowanie spowodowane raportami spółek technologicznych w USA. Nieczęsto widzimy tak dużą spółkę spadającą o 25 proc. jak w przypadku Mety. Na nastroje wpływają także oczekiwane podwyżki stóp procentowych, które nie sprzyjają aktywom technologicznym" - powiedział PAP Biznes dyrektor departamentu analiz DM BDM Krystian Brymora.

"Z kolei w Europie mieliśmy posiedzenie EBC - polityka pozostała bez zmian. Guidance w zasadzie też, ale rynek dość jastrzębio odebrał wypowiedź szefowej Christine Lagarde, która jeszcze w listopadzie mówiła, że podwyżka stóp w tym roku jest mało prawdopodobna, a teraz tego nie wykluczyła. Do tego była także podwyżka stóp w Anglii i zgodna z oczekiwaniami podwyżka w Czechach" - zauważył.

Rada Prezesów EBC pozostawiła bez zmian podstawowe stopy procentowe - podano w komunikacie po czwartkowym posiedzeniu banku. EBC podtrzymał zwiększenie skupu aktywów w ramach APP, zakończenie programu PEPP w marcu i politykę reinwestycji w ramach PEPP.

Bank Anglii podniósł główną stopę procentową o 25 pb (zgodnie z konsensusem) do 0,5 proc. i podał, że zdecydował o rozpoczęciu zmniejszania sumy bilansowej. Z kolei Narodowy Bank Czeski (CNB) podniósł główną stopę procentową, dwutygodniową stopę repo, o 75 punktów bazowych do 4,5 proc. (również zgodnie z oczekiwaniami rynku).

Po trzech wzrostowych sesjach WIG20 spadł w czwartek o 0,79 proc. do 2.235,15 pkt. WIG zniżkował o 0,47 proc. do 68.551,00 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,18 proc. do 5.276,91 pkt., a sWIG80 zyskał 0,14 proc. do 19.834,32 pkt.

W momencie zamknięcia sesji na GPW traciły niemal wszystkie indeksy w Europie, a spadki przekraczały 2 proc. w przypadku giełd w Rosji, Turcji i Szwecji. Niemiecki DAX tracił 1,4 proc., tak jak amerykański S&P 500, a technologiczny Nasdaq spadał o 2,2 proc.

Traciła połowa z 14 indeksów sektorowych, w tym najmocniej zniżkowały spółki odzieżowe (-2,4 proc.).

Zwyżką o 3,6 proc. na koniec dnia wyróżniły się spółki motoryzacyjne, a energetyka, która w trakcie sesji zwyżkowała niemal o 6 proc., zakończyła dzień 3,5 proc. na plusie.

W sektorze energetycznym zwyżki rozpoczęły się tuż po otwarciu notowań, kiedy to na rynku pojawiły się spekulacje o możliwym zawarciu porozumienia rządów Czech i Polski ws. kopalni Turów. Po oficjalnym potwierdzeniu doniesień początkowe zwyżki notowań lekko osłabły.

Ostatecznie PGE zakończyło dzień 6 proc. na plusie, a Tauron blisko 4 proc. wzrostem.

"Energetyka wyróżniała się po informacji o porozumieniu rządów Polski i Czech w sprawie Turowa - klimat się poprawił. Rynek odebrał to pozytywnie, ale to nie jest szczególnie cenotwórcza informacja dla PGE. Kiedy Czechy rok temu złożyły skargę do TSUE kurs mocno tracił, ale szybko odbił" - skomentował Brymora.

Polska i Czechy podpisały umowę o współpracy w zakresie odnoszenia się do skutków na terytorium Republiki Czeskiej wynikających z eksploatacji kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Turów - poinformowali premierzy obu krajów na wspólnej konferencji prasowej. Porozumienie przewiduje m.in., że strona czeska otrzyma 45 mln euro rekompensat. Czechy mają wycofać skargę z TSUE.

Wyraźnie zyskało także PGNiG (+3,3 proc.), a Pekao wzrosło o 0,15 proc. Pozostałe spółki poszły w dół.

Notowania CCC zniżkowały trzecią sesję z rzędu, przy czym w czwartek dzienny spadek był największy i wyniósł 7,7 proc. W ramach trwającego od blisko miesiąca trendu spadkowego kurs dotarł do 68 zł i jest najniżej od ponad roku.

W indeksie wyraźnie zniżkowały także Allegro (-5,6 proc.) oraz Mercator (-10,3 proc.), który oddał większość blisko 16 proc. środowego wzrostu.

W mWIG40 najmocniej rosły notowania Inter Cars. Kurs poszedł w górę o 5,4 proc. do 485 zł i poprawił swoje historyczne maksimum. Przed sesją pojawiła się informacja, że analitycy DM BOŚ, w raporcie z 26 stycznia, podnieśli cenę docelową akcji Inter Cars do 610 zł z 554,6 zł, podtrzymując rekomendację "kupuj".

Wyraźnie, bo o ok. 3,6 proc. rosło także Pepco, a ING BSK zyskując 2,5 proc. do 283 zł pokonał listopadowy szczyt i wyznaczył nowy rekord notowań.

Najmocniej w dół poszedł kurs Celon Pharmy - po spadku o 4,4 proc. do 27,95 zł notowania pogłębiły niemal dwuletnie minimum.

W podobnym tempie traciły także LiveChat Software i Huuuge. Pierwsza ze spółek zakończyła sesję w okolicy 105 zł, czyli blisko rocznego minimum z października ubiegłego roku. Z kolei Huuuge zanotowało nowe historyczne minimum na poziomie 21,1 zł.

W gronie spółek o niższej kapitalizacji najmocniej zniżkowały Bumech (-6,4 proc.), Bogdanka (-5,2 proc.) i Rafako (-4,2 proc.).

