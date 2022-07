Na warszawskiej giełdzie wzrosty na koniec mocnego tygodnia

Piątkowa sesja na warszawskim parkiecie upłynęła pod znakiem relatywnej siły głównych indeksów względem rynków bazowych, jednak techniczny obraz rynku zbyt wiele się nie zmienił - ocenił analityk BM BNP Paribas Lukas Cinikas. Zdaniem analityka, dopiero pokonanie 1.750 pkt. na WIG20 mogłoby otworzyć drogę do mocniejszej korekty na krajowym rynku.

WIG20 zakończył piątkową sesję wzrostem o 1,11 proc. do 1.701,73 pkt., WIG zwyżkował o 1,29 proc. do 54.105,89 pkt., a mWIG40 urósł o 1 proc. do 4.072,11 pkt.

Nieco mniejsze wzrosty zanotował indeks małych spółek sWIG80, który poszedł w górę o 0,36 proc. do 17.079,66 pkt.

Obroty na szerokim rynku wyniosły 0,88 mld zł, z tego 0,68 mld przypadło na spółki z WIG20.

"W piątek GPW pokazała relatywną siłę, a główne indeksy zyskały więcej od indeksów rynków bazowych. Udany był również cały tydzień, który miał wzrostowy przebieg" - powiedział PAP Biznes analityk BM BNP Paribas Lukas Cinikas.

Dodał, że bardzo dobrze w czasie sesji zachowywały się walory spółek paliwowych, choć najmocniej wzrosły akcje PGNiG przełamując średnioterminową linię trendu spadkowego.

"Wyróżniał się również CD Projekt, którego kurs próbuje oddalić się od tegorocznych dołków, jednak dla tych akcji kluczowym oporem są okolice lipcowych szczytów znajdujące się nieco powyżej 105 zł za akcję. Dopiero ich przebicie pozwoliłoby myśleć o krótkoterminowym trendzie wzrostowym" - powiedział Cinikas.

Jak wskazał analityk, wzrostom na krajowym parkiecie towarzyszyło umacnianie się złotego oraz mocne spadki rentowności krajowego długu.

"Rynek jest raczej mocno przekonany, że koniec podwyżek stóp w Polsce jest blisko i zaczyna wyceniać spadek aktywności gospodarczej w IV kwartale br. i na początku przyszłego roku. To będzie powodować presję na obniżkę stóp" - powiedział.

"Relatywnie gorzej w piątek zachowywały się parkiety europejskie oraz krótko po otwarciu rynek z USA, co można wiązać z dzisiejszą publikacją PMI z głównych gospodarek, które były wyraźnie gorsze od rynkowych oczekiwań" - dodał.

Jego zdaniem z technicznego punktu widzenia piątkowa sesja zbyt wiele nie wnosi. "Ważne opory na WIG20 znajdują się na 1.750 pkt. i dopiero ich pokonanie mogłoby otworzyć drogę do mocniejszego odbicia w kierunku 1.850 pkt. W średnim terminie głównym trendem pozostaje trend spadkowy" - powiedział analityk BM BNP Paribas.

Największe obroty zanotowały akcje PKN Orlen (127 mln zł) oraz Grupy Lotos(109 mln zł).

W momencie zamykania krajowej giełdy, na najważniejszych europejskich panowały umiarkowanie pozytywne nastroje, a główne indeksy rosły w przedziale 0,3-0,8 proc.

Na giełdach amerykańskich w tym okresie panowały mieszane nastroje. Nasdaq100 i S&P500 spadały odpowiednio o 0,6 proc. i 0,1 proc., a DJI zyskiwał 0,3 proc.

W ujęciu sektorowym na GPW zyskało 10 z 15 indeksów. Najmocniej zyskał WIG-Gry (5 proc.) oraz WIG-Spożywczy (4,91 proc.), a najwięcej spadły WIG-Media (-2,24 proc.) oraz WIG-Odzież (-0,6 proc.).

W ujęciu tygodniowym spośród głównych indeksów najmocniejszy był WIG20, który zyskał 5,03 proc., a najsłabiej zachował się sWIG80, który zyskał 1,96 proc.

Wśród indeksów sektorowych w ujęciu tygodniowym najlepiej zachował się WIG-Paliwa (+11,33 proc.) oraz WIG-Spożywczy (+10,97 proc.), a najsłabsze były WIG-Informatyka (+0,04 proc.) oraz WIG-Budownictwo (+0,76 proc.).

Spośród spółek o największej kapitalizacji najlepiej w okresie tygodnia zachowały się akcje PGNiG (+13,95 proc.) oraz Grupy Lotos (+11,25 proc.), a najsłabsze w takim horyzoncie były walory Asseco Poland (-0,73 proc.)i JSW (+0,4 proc.).

W WIG20 w piątek najmocniej zyskało PGNiG (9,15 proc.), którego kurs systematycznie przez całą sesję piął się w górę i pokonał średnioterminową linię trendu spadkowego poprowadzoną od szczytu z marca br.

PGNiG podało w czwartek, że wolumen sprzedaży gazu ziemnego przez grupę w drugim kwartale 2022 roku wyniósł 7,08 mld m sześc. wobec 6,9 mld m sześc. przed rokiem. Wydobycie gazu ziemnego w drugim kwartale wyniosło 1,7 mld m sześc. wobec 1,09 mld m sześc. rok wcześniej.

W gronie liderów wzrostów na zamknięciu sesji były także CD Projekt (6,44 proc. do 98,51 zł) oraz obydwie spółki paliwowe. PKN Orlen zyskał 3,21 proc., a Lotos 5,34 proc.

W środę i czwartek akcjonariusze PKN Orlen i Grupy Lotos zgodzili się na połączenie obu firm. Zarząd Grupy Lotos złożył w czwartek wniosek do zarządu GPW o zawieszenie obrotu akcjami spółki oraz wykluczenie ich z obrotu giełdowego w związku z połączeniem.

Słabo tydzień zakończyły największe pod względem kapitalizacji banki, których kursy spadły. Najmocniej, o 1,31 proc. w dół poszedł kurs mBanku, a zniżki pozostałych zawierały się w przedziale 0,6-1 proc.

Jak wynika z danych NBP, wartość udzielonych przez banki kredytów konsumpcyjnych ogółem w czerwcu spadła mdm o 591,2 mln zł i wyniosła 202.670,6 mln zł.

Wartość udzielonych przez banki kredytów na nieruchomości dla gospodarstw domowych ogółem w czerwcu wzrosła w porównaniu z poprzednim miesiącem o 2.253,8 mln zł i wyniosła 526.859,0 mln zł, jednak były to głównie kredyty walutowe, których wartość w tym okresie wzrosła mdm o 3.843,1 mln zł do 108.200,2 mln zł. W tym okresie wartość kredytów w złotych spadła mdm o 1.589,3 mln zł do 418.658,8 mln zł.

Jak wynika z danych zebranych przez PAP Biznes, zysk netto giełdowych banków w II kwartale 2022 r. wyniesie łącznie 3,47 mld zł, będzie więc blisko 20 proc. wyższy niż rok wcześniej, ale 33 proc. niższy niż w I kwartale 2022 roku. Rynek spodziewa się, że operacyjnie wyniki będą bardzo dobre, jednak będą obciążone kontrybucją na fundusz pomocowy systemu ochrony w wysokości ponad 3 mld zł i rezerwami na portfel kredytów CHF w wysokości co najmniej 2,8 mld zł.

W gronie najsłabszych składników WIG20 były w piątek także akcje Asseco Poland (-1,65 proc.) oraz LPP (-1,1 proc.).

W pierwszych godzinach sesji mocno zyskiwały spółki ukraińskie, dyskontując zapowiedzianą umowę pomiędzy Rosją, Ukrainą, Turcją i ONZ, która ma odblokować eksport ukraińskiego zboża przez porty Morza Czarnego.

Na ok. godzinę przed zakończeniem notowań szef ONZ António Guterres poinformował w Stambule, że osiągnięto porozumienie dotyczące odblokowania eksportu zboża z Ukrainy.

Guterres stwierdził, że porozumienie otwiera drogę do "eksportu znacznej ilości żywności" z kluczowych ukraińskich portów - przede wszystkim z Odessy i Czarnomorska. Szef ONZ dodał, że na porozumieniu zyskają kraje rozwijające się i ludzie najbardziej narażeni na głód. Sekretarz generalny ONZ wezwał też Rosję i Ukrainę do pełnego stosowania się do zapisów umowy.

Spółki ukraińskie, które mogą być beneficjentami zawartego porozumienia nie zareagowały dalszymi wzrostami na te informacje, a ich kursy już przed ogłoszeniem porozumienia, po porannych mocnych wzrostach, zaczęły się cofać. Na zamknięciu jednak wszystkie zanotowały wzrosty: Kernel o 7,37 proc., IMC o 3,7 proc., a Astarta o 3,17 proc.

W mWIG40 w gronie liderów wzrostów obok Kernela były: Benefit Systems (6,67 proc.) i Asbis (4,65 proc.), a ich kursy zamknęły się na tygodniowych maksimach.

Najsłabiej zaś sesję w tym segmencie rynku zakończył WP Holding (- 3,04 proc.) oraz Mabion (-4,15 proc.), który mocno rósł na środkowych sesjach bieżącego tygodnia.

Spośród małych, skupionych w sWIG80 spółek liderem wzrostów był Bowim (17,26 proc.), który zaczął mocno zyskiwać po opublikowanych w czasie piątkowych notowań wstępnych wynikach za I półrocze br. Zgodnie podanymi przez spółkę wynikami, jednostkowe przychody netto ze sprzedaży wyniosły 1.376.130 tys. zł, co stanowi wzrost o 350.663 tys. zł w stosunku do pierwszego półrocza roku poprzedniego. Jednostkowy zysk operacyjny Emitenta wyniósł w tym okresie 148.936 tys. zł, co stanowi wzrost o 7.604 tys. zł w stosunku do pierwszego półrocza roku poprzedniego, a jednostkowy wynik finansowy netto wyniósł 93.038 tys. zł, co stanowi spadek o 10.915 tys. zł w stosunku do pierwszego półrocza roku poprzedniego.

Na początku sesji mocno zwyżkował Bumech, jednak na zamknięciu zyskał już tylko 1,2 proc. przy bardzo dużych, sięgających 35 mln zł obrotach.

Najsłabiej w tym segmencie rynku piątkowe notowania zakończyły: ZE PAK (-3,09 proc.), Molecure (-3,58 proc.) oraz Getin Noble Bank (-3,54 proc.), który zamknął się na 52-tygodniowych minimach.

