Na warszawskiej giełdzie wzrosty na początku dnia; zyskuje nasza waluta

Warszawski parkiet rozpoczął środowe (25 marca) notowania od wzrostu największych indeksów. Umacnia się też kurs polskiego złotego, zyskuje też ropa naftowa, ale tanieje złoto po wcześniejszych wzrostach.

Po otwarciu indeks WIG zyskuje prawie 3 proc., rosnąc do 41.382,19 pkt., a indeks największych spółek WIG 20 idzie w górę o ponad 3 proc., do 1.499,25 pkt.



Amerykańska ropa WTI na początku dnia kosztuje prawie 24,6 dolara za baryłkę, to wzrost o 2,5 proc., złoto natomiast tanieje o ok. 1,7 proc., do około 1602 dolarów za uncję.



Polska waluta rozpoczyna środę od umocnienia wobec euro o blisko 2 grosze. Za euro trzeba zapłacić 4,58 zł. Złoty umacnia się też wobec dolara również o około 2 grosze, kurs amerykańskiej waluty to około 4,24 zł.



Zdaniem analityków mBanku nawet gdyby doszło do poprawy nastrojów na rynku, nie ma co liczyć na powrotu kursu polskiej waluty wobec euro poniżej 4,40 zł, a co najwyżej na zatrzymanie dalszego osłabiana polskiej waluty lub utrzymywanie się kursu wobec euro w przedziale 4,40-4,60 zł.



Z kolei analitycy banku Pekao zwracają uwagę, że w przypadku spadku globalnej awersji do ryzyka złoty może w krótkim terminie odrobić choćby skromną część strat, kierując się poniżej poziomu 4,60 zł za euro.



- W dłuższym horyzoncie pozostajemy optymistycznie nastawieni do złotego, choć scenariusz umocnienia kursu w stronę 4,30 zł za euro wymagałby przede wszystkim opanowania epidemii i ustabilizowania sytuacji na rynkach - informują.



Optymizm powraca na rynki azjatyckie. W Japonii Nikkei 225 zyskał 8,04 proc., a w Chinach wskaźnik SCI poszedł w górę przed zamknięciem o 2,22 proc.