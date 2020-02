Na warszawskiej giełdzie wzrosty - PGNiG liderm blue chipów

W poniedziałek na warszawskim parkiecie główne indeksy poszły w górę – sWIG80 był najwyżej od lipca 2018 roku. W gronie blue chipów najsilniej zwyżkowały PGNiG, JSW i Play.

Na poniedziałkowym zamknięciu WIG20 zyskał 0,3 proc. do 2.121,14 pkt., WIG zwyżkował o 0,3 proc. do 58.080,88 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,4 proc. do 4.072,37 pkt., a sWIG80 wzrósł o 0,8 proc. do 13.040,19 pkt.

Wśród indeksów sektorowych historyczne minimum odnotował WIG-energia, który po raz pierwszy spadł poniżej 1.700 pkt. - od początku roku indeks stracił ok. 30 proc.

Obroty na GPW wyniosły 401 mln zł, z czego 308 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 rozpoczął notowania powyżej piątkowego zamknięcia, po czym przez resztę sesji poruszał się w kilkupunktowym trendzie bocznym.

Na rynkach wschodzących europejskiej części EMEA przeważały wzrosty - zniżkowały jedynie akcje czeskie, gdyż PX poszedł w dół o 0,5 proc.

DAX wzrósł 0,27 proc., a giełdy amerykańskie nie pracowały z powodu Dnia Prezydenta.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty, były: PGNiG - o 2,5 proc., JSW - 2,4 proc. i Play - 1,8 proc.

PGNiG poinformował w komunikacie, że szacowany wynik EBITDA w czwartym kwartale sięgnął 1,57 mld zł wobec 1,35 mld zł przed rokiem i konsensusu na poziomie 1,29 mld zł.

"Szacunkowe wyniki PGNiG są wyraźnie lepsze od naszych oczekiwań i od konsensusu. Naszym zdaniem, skorygowana EBITDA wyniosła 2,05 mld zł w stosunku do oczekiwanych przez nas 1,4 mld zł i ok. 1,3 mld zł konsensusu. To bardzo duża różnica" - powiedział PAP Biznes Łukasz Prokopiuk z DM BOŚ.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe spadki, były: CCC - o 3,2 proc., Tauron - o 1,3 proc. i PGE - o 1,2 proc. Zniżkował również kurs PKN Orlen - o 0,3 proc.

PGE podało, że prezes zarządu spółki Henryk Baranowski zrezygnował z ubiegania się o wybór w następnej kadencji zarządu.

PKN Orlen w ramach rozmów o uzyskaniu zgody na połączenie z Grupą Lotos, przedstawił Komisji Europejskiej kolejne propozycje uniknięcia zarzutów o pozycję monopolistyczną - poinformował wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Jego zdaniem, daje to szanse na wydanie zgody KE w najbliższym czasie.

PKN Orlen chce do połowy 2020 roku wybrać wykonawcę instalacji pogłębionego przerobu ropy (BoB - bottom of the barrell) w rafinerii w Możejkach - poinformował prezes Orlenu Daniel Obajtek. Inwestycja ma zwiększyć zysk operacyjny Orlenu średnio o kilkaset milionów złotych rocznie.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się akcje Mabionu - wzrost o 16,4 proc., EkoExport - o 14,4 proc., Datawalk - o 13,0 proc. i Polnordu - o 8,3 proc.

Mabion otrzymał od amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) podsumowania spotkania w sprawie rejestracji oraz dopuszczenia do obrotu leku MabionCD20 na terytorium USA.

Mabion zadeklarowała, że przystąpi do analizy otrzymanego dokumentu i zawartych w nim wniosków i wytycznych oraz oceny ich wpływu na dotychczas planowane przez spółkę działania zmierzające do rejestracji i dopuszczenia leku do obrotu w USA.

Zarząd DataWalk poinformował o zawarciu umowy o sprzedaży i wdrożeniu licencji wieczystej oraz wykorzystanie platformy DataWalk przez PKN Orlen.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się akcje Work Service - spadek o 7,2 proc., Elektrobudowy - o 4,7 proc. i Toyi - o 3,7 proc.