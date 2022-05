Na warszawskiej giełdzie wzrosty - WIG20 zyskał 1,7 proc.

Czwartkowe wzrosty głównych indeksów, którym prym przewodził WIG20 otwierają drogę do kontynuacji korekcyjnego odbicia na kolejnych sesjach - powiedział analityk BM BNP Paribas Lukas Cinikas. Zdaniem analityka, obecna zwyżka wydaje się być tylko korektą dłuższego trendu spadkowego, a rynkowy dołek może wystąpić najwcześniej w drugiej połowie br.

WIG20 zakończył czwartkową sesję wzrostem o 1,69 proc. do 1.827,01 pkt., WIG wzrósł o 1,36 proc. do 56.929,76 pkt.

Zyskały także indeksy małych i średnich spółek. sWIG80 wzrósł o 0,78 proc. do 18.045,92 pkt., a mWIG40 poszedł w górę o 0,57 proc. do 4.324,49 pkt.

Obroty na szerokim rynku ponownie były bardzo małe wyniosły 0,792 mld zł, z tego 0,672 mld przypadło na spółki z WIG20.

"Czwartkowa sesja była udana na krajowym rynku akcji, a prym wiodły głównie największe spółki skupione w WIG20. Z punktu widzenia analizy technicznej ważne jest to, że stronie popytowej udało się obronić 1.800 pkt., co jest pozytywnym sygnałem przed końcem tego tygodnia i daje nadzieje na kontynuację krótkoterminowego odreagowania" - powiedział analityk BM BNP Paribas Lukas Cinikas.

Jak wskazał analityk, najbardziej intensywny handel miał miejsce na walorach Allegro, które na zamknięciu sesji okazały się liderem wzrostów w WIG20.

"Chwilę po otwarciu sesji akcje spadały, a rynek dyskontował informacje o obniżce prognozy wyników finansowych na bieżący rok. Sporo jednak zmieniła konferencja władz spółki z analitykami, gdzie wskazywali oni zakładane przyspieszenie obrotu towarów w kolejnych kwartałach i na pewne ograniczenia dynamiki kosztów, oraz ograniczony wpływ konkurencji w Polsce. Pozytywne jest to, że kurs Allegro oddala się od historycznych dołków, które ustanowione zostały na początku maja, i do których kurs w ostatnich dniach się zbliżał" - powiedział Cinikas.

Zdaniem analityka sprzyjający wzrostom układ buduje się także na indeksach małych i średnich spółek.

"Jeśli chodzi o mWIG40 i sWIG80, to z technicznego punktu widzenia na tych indeksach mogą się tworzyć formacje podwójnego dna (jedna z formacji odwrócenia trendu spadkowego - PAP), co powinno wspierać nastroje również w tych segmentach rynku" - dodał analityk.

Analityk powiedział również, że warszawskiej giełdzie sprzyja osłabianie dolara względem PLN, oraz bardzo niskie poziomy wskaźników sentymentu inwestorów i to zarówno w Polsce jak i na rynkach bazowych. To jego zdaniem zazwyczaj było dobrym okresem do kontynuacji wzrostów.

"Moim zdaniem w takim otoczeniu korekta wzrostowa na krajowym rynku akcji może być kontynuowana, a scenariusz ten może także wspierać dyskonto wycen krajowych spółek względem indeksu MCSI EM. Patrząc jednak na rynek w średnim terminie, obecne wzrosty wydają się być korektą dłuższego trendu spadkowego, a dołek może wystąpić najwcześniej w drugiej połowie br." - podsumował analityk BM BNP Paribas.

W momencie zamykania krajowej giełdy, na najważniejszych, europejskich parkietach panowały pozytywne nastroje. W tym okresie DAX rósł o 1,38 proc., a francuski CAC 40 zyskiwał 1,47 proc. W Wielkiej Brytanii FTSE 250 szedł w górę o 1,4 proc.

Na giełdach amerykańskich w tym okresie główne indeksy rosły. Nasdaq100 szedł w górę o 1,97 proc., S&P500 zyskiwał o 1,59 proc., a DJI rósł o 1,48 proc.

W ujęciu sektorowym zyskało 13 z 15 indeksów. Najmocniej zyskał WIG-Energetyka (2,95 proc.), WIG-Media (2,86 proc.) oraz WIG-Górnictwo (2,42 proc.).

Spadły tylko WIG-Informatyka (-0,35 proc.) oraz WIG-Nieruchomości (-0,33 proc.).

Spośród skupionych w WIG20 spółek najmocniej, o 5,16 proc. do 23,45 zł przy największych na rynku obrotach sięgających 128 mln zł wzrosły akcje Allegro, choć na początku sesji jego kurs zniżkował do okolic 21,3 zł.

Allegro podało wyniki za I kw. br., wg których skorygowana EBITDA spadła rdr o 13,6 proc. do 462,9 mln zł. Konsensus zakładał 444,4 mln zł. Zysk netto wyniósł 166,9 mln zł wobec 269,6 mln zł rok wcześniej. Konsensus zakładał 186,1 mln zł zysku netto.

Spółka zakłada wzrost GMV na poziomie 15-20 proc., przy czym przychody mają być o 25-30 proc. wyższe rdr, a skorygowana EBITDA ma być o 10-15 proc. wyższa rdr bez uwzględnienia wyników Grupy Mall i WE|DO. Nakłady inwestycyjne w całym roku zostały ograniczone do 675-725 mln zł.

W gronie liderów wzrostów były także akcje PGE, których kurs poszedł w górę o 4,41 proc. do 10,27 zł. W środę PGE było liderem spadków w gronie blue chipów i straciło 4,13 proc.

O ponad 3 proc. zyskały także akcje Dino (3,93 proc.)i KGHM (3,39 proc.). Kurs KGHM jest notowany na najwyższym poziomie od minimum z maja br. i w tym okresie zyskał ok. 26 proc.

Wyraźnie lepszą drugą część notowań miał sektor bankowy i to głównie dzięki jego wzrostom, WIG20 zakończył notowania na wyraźnym plusie w okolicach dziennych maksimów. Na zamknięciu notowań wszystkie banki wchodzące do WIG20 zyskały na wartości, a najmocniejsze były Santander BP (2,94 proc.) oraz mBank, który poszedł w górę o 1,87 proc.

Najsłabsze w WIG20 podobnie jak w połowie czwartkowych notowań były akcje JSW (-2,39 proc.), a w gronie najsłabszych spółek z tego segmentu rynku było także Orange Polska (-1,77 proc.), którego kurs zbliża się do rocznych minimów oraz Asseco Poland (-1,14 proc.).

Asseco podało, iż zysk netto grupy w pierwszym kwartale wzrósł o 5,6 proc. rok do roku, do 107,9 mln zł. Wynik jest zbliżony do szacunków opublikowanych wcześniej przez spółkę.

Spółka poinformowała również, iż portfel zamówień grupy na 2022 rok, według kursów z 20 maja, ma wartość 11,19 mld zł. Backlog jest o 30 proc. wyższy od wartości portfela zamówień na 2021 rok, który grupa notowała w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Jak powiedziała Karolina Rzońca-Bajorek podczas czwartkowej konferencji prasowej, Grupa Asseco jest zadowolona z wyników pierwszego kwartału 2022 roku, chociaż ocenia, że rentowność operacyjna w kolejnych kwartałach może się nieco obniżyć. Spółka, podobnie jak cała branża, odczuwa presję płacową i rozmawia z klientami o indeksowaniu umów.

W mWIG40 najmocniej, o 5,05 proc. w górę poszły akcje PlayWay i zniosły ponad połowę spadków z dwóch poprzednich sesji.

O 4,75 proc. zyskał natomiast Asbis, a jego kurs pozostaje w lekko rosnącym trendzie bocznym.

W czasie sesji mocno rosły akcje Grupy Azoty, a ich kurs dzienne i roczne maksimum ustanowił na 54,95 zł. W drugiej części notowań zapał kupujących jednak wyraźnie ostygł, a Azoty zakończyły notowania na 2,13-proc. plusie na poziomie 52,8 zł ustanawiając jednak roczne maksimum.

Grupa Azoty miała w pierwszym kwartale 2022 r. przychody w wysokości 6.827 mln zł i wynik EBITDA na poziomie 1.335 mln zł - zgodnie z wcześniejszymi szacunkami.

Wzrosty z połowy sesji utrzymały natomiast akcje XTB (2,11 proc. do 20,28 zł), a ich kurs testuje maksima z marca br.

Spółka podała w komunikacie prasowym, że liczba klientów XTB przekroczyła w maju granicę 500 tysięcy. XTB ocenia, że innym istotnym parametrem jest też wzrost średniej liczby klientów aktywnych. W pierwszym kwartale wyniosła ona 149,8 tys. w porównaniu z 103,4 tys. rok wcześniej i 112 tys. średnio w całym 2021 r.

W mWIG40 najmocniej podobnie jak w połowie sesji zniżkowały akcje Develii (-2,2 proc.), a w gronie najsłabszych spółek były także Mercator Medical (-1,58 proc.) oraz Celon Pharma (-1,39 proc.), która zamknęła się na rocznych minimach. Celon Pharma po środowej sesji podała wyniki za I kw. br. i zgodnie z tymi danymi strata netto wyniosła 7,5 mln zł, wobec 9,3 mln zł straty oczekiwanej przez analityków. Przychody wyniosły 41,9 mln zł, EBITDA 0,6 mln zł, a strata EBIT 11,1 mln zł.

W sWIG80 ponad 7 proc. wzrosty zanotowały akcje Trakcji (7,2 proc.)oraz Serinus Energy (7,09 proc.), którego kurs na środowej sesji, po kilku dniach mocnych spadków, testował okolice minimów z grudnia 2021.

O 2,3 proc. do 34,25 zł zyskał natomiast TIM, który opublikował raport za I kw. br. W tym okresie zysk netto grupy TIM wzrósł do 31,2 mln zł z 13,5 mln zł rok wcześniej, a skonsolidowane przychody wzrosły o 49,4 proc. rdr do 410 mln zł.

Na zakończeniu notowań, podobnie jak w połowie sesji liderem spadków w sWIG8 był Wielton, którego kurs spadł o 4,24 proc. do 6,55 zł. Spółka poinformowała, że jej grupa miała w pierwszym kwartale blisko 9 mln zł zysku netto jednostki dominującej wobec 18,8 mln zł zysku przed rokiem. Analitycy spodziewali się zysku w przedziale od 3 do 13 mln zł.

W gronie liderów spadków w tym segmencie rynku były także akcje R22 (-3,29 proc.) oraz Oponeo .pl (-2,42 proc.), choć w czasie sesji spadki kursów tych spółek były istotnie większe.

